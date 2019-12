Dnes večer v 18 hodin začne vernisáží výstava v prostorách Kulturního domu Josefa Suka výstava dvou místních výtvarníků.

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany | Foto: Radek Ctibor

Prvním je Petr Sůsa, který rád střídá oblíbené motivy krajinky, zátiší, má dobře známá místa ze Sedlčan a jejich okolí. Někdy maluje květiny, akty i náboženské motivy. V posledních letech také ilustroval dětské omalovánky a dvě pohádkové knížkyPříští rok tomu už bude 40 let, co mu dělá malování radost. V mládí obdivoval knihu ze sportovního prostředí s názvem Josef Bican – 5000 gólů, jeho letošní padesátá druhá výstava by mohla mít název: Petr Sůsa – 4 166 obrazů.