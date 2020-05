KDY: Od 2. června do 12. září

KDE: Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

ZA KOLIK: 40 Kč, 20 Kč (snížení)

„Výstavou vzdáváme hold dvěma pozoruhodným dílům, věnujícím se z různých pohledů lásce a mládí, a dotýkáme se samozřejmě také tvůrčích počátků jejich autorů,“ vysvětlili ředitel Památníku Zdeněk Vacek. Výstava veřejnosti nabídne například pohled do soukromí bratří Čapků a jejich vztahu k ženám a lásce. K tomu navíc připomene hned dvě výročí – 110 let od premiéry jednoaktovky Lásky hra osudná, první spolupráce Karla a Josefa Čapka na poli dramatu a také 100 let od vzniku hry Loupežník, kterou Karel Čapek tehdy dobyl pražské Národní divadlo. „„Proč se vlastně bratři Čapkové rozhodli psát pro divadlo? Jaký byl vztah Karla a Josefa Čapka k ženám a lásce v době, kdy díla psali? A co hry prozrazují o nich samotných? I na tyto otázky zkusíme výstavou odpovědět,“ dodal ředitel památníku.