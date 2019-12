V prostorách Státního okresního archivu Příbram je k vidění až do 31. března výstava mapující 170 let existence Vysoké školy báňské.

Státní okresní archiv Příbram. | Foto: DENÍK/Radek Ctibor

Ta v letech 1849 až 1945 sídlila v Příbrami odkud se pak přestěhovala do Ostravy. Vysoká škola báňská vznikla v roce 1849 jako Montánní učiliště a její začátky a téměř dalších 100 let se vážou právě k Příbrami. V rámci přípravy obsahu výstavy se Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava prostřednictvím příbramského archivu obrátila i na pamětníky, absolventy a širokou veřejnost při zajišťování materiálů týkající se jejího působení v Příbrami. Výstavu je možné navštívit v budově archivu v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 9 do 14:30 hodin.