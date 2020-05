KDY: 27. května, od 20 hodin

KDE: Facebook Živák do obýváku

ZA KOLIK: Volně přístupné na internetu

„Pozvání do našeho studia a k vám do obýváku přijala kapela Origami, která patří ke stálicím a záruce kvality v našem regionu. Spolu s Origami se představí projekt, který bude mít jedno z premiérových vystoupení a my se na Doors To The Citadela moc těšíme,“ uvádí pořadatelé.