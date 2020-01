Dnes odpoledne zve příbramské divadlo od 15 hodin na pohádkové představení Zlatovláska v podání Divadla Pohádka. Představení se hraje na velké scéně.

Z představení Zlatovláska. | Foto: archiv Divadla Pohádka.

Jednou přinesla kořenářka starému králi zvláštní rybu. „Kdo ji sní, porozumí řeči zvířat“, řekla. Kousek ryby, i přes přísný zákaz, snědl mladý králův sloužící Jiřík. Král ho za to potrestal a poslal ho do světa, aby mu přivedl nevěstu, krásnou Zlatovlásku. To je známá výpravná pohádka, která bude k vidění v neděli 12. prosince od 15 hodin na jevišti velké scény příbramského divadla.