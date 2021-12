V neděli 5. prosince čeká v Pyšelích návštěvníky setkání se svatým Mikulášem, čertem, andělem a překvapením pro děti, nebude chybět ani tradiční občerstvení. Třetí adventní setkání v Pyšelích zpříjemní Křesťanský sbor Pyšely s krátkým programem, něčím teplým na zahřátí a něčím malým na chuť. Čtvrté adventní setkání bude provázet sousedské zastavení s Betlémským světlem. Přivezou ho skauti 18. oddílu Pyšely a rozzáří ním náměstí. Na betlémské světlo si přineste svou lucerničku. Tradiční vánoční občerstvení a cukroví od pyšelských seniorek nebude chybět.

Jaký bude advent v Bystřici?

Kdy: 5. prosince, 17:00

Kde: Bystřice



V neděli 5. prosince se můžete od sedmnácté hodiny těšit na středověkou hudbu v podání souboru Elthin. V neděli 12. prosince také od 17 hodin se návštěvníkům kostela představí smíšený pěvecký sbor Melos. O závěrečné adventní vystoupení se pak 19. prosince od páté hodiny odpolední postarají žáci a učitelé ZUŠ Josefa Suka Benešov, kteří zahrají skladby s vánoční tematikou.

Berounsko

Zažijte adventní odpoledne plné zábavy

Kdy: 4. prosince, 14:00

Kde: Všeradice

Na Adventní odpoledne ve Dvoře Všerad ve Všeradicích se můžete těšit již v sobotu 4. prosince od 14 hodin. Návštěvníky čeká odpoledne plné zábavy na připravených stanovištích s různými úkoly. Ty budou rozmístěny jak venku, tak vevnitř. Pak bude rozsvícen stromek.

Bárka music zahraje na Adventním koncertu

Kdy: 5. prosince, 15:00

Kde: Beroun

Za kolik: 100/200 korun



Charita Beroun připravila Adventní koncert, který se bude konat v neděli 5. prosince od 15 hodin v kostele sv. Jakuba St. v Berouně na Seydlově náměstí. Zahraje seskupení "Bárka music". Kapelu tvoří violoncellista Pavel Barnáš s harfenistkou Ivanou Pokornou. Ivanka Pokorná je členkou orchestru Národního divadla v Praze. V Bárce hraje na keltskou harfu, která je menší a lehčí než ta, kterou používá ve velkém orchestru. Violoncellista Pavel Barnáš je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Vstupné 100 korun, rodinné 200.

Boleslavsko

Navštivte vánoční Stránov

Kdy: 4. prosince, 10:00

Kde: Zámek Stránov, Jizerní Vtelno

Za kolik: 290 korun

Návštěvníci zámku Stránov mohou v sobotu prožít pohádkový příběh zamilovaného kuchaře a kuchařky. V prostorách vyzdobeného zámku společně pomohou s přípravou cukroví a vánočky, zdobením stromečku, výrobou malého dárku i dalšími úkoly spojenými s Vánoci. Na všechny se těší herci v dobových kostýmech. Objednat se na prohlídku je možné na webu www.vanocenastranove.cz.

I v zimě mají Svijany otevřeno

Kdy: 4. prosince, 10:00

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 50 korun / zdarma



Rádi byste si prohlédli Zámek Svijany? Nečekejte na zámeckou sezónu a navštivte ho o jednom z adventních víkendů, kdy má zámek otevřeno za zvýhodněné. Děti a senioři mají vstup úplně zdarma. Zámek nabízí k prohlídce archeologickou expozici z doby bronzové, bronzový poklad, výklad o historii zámku a okolí, velkou kapli, expozici lázeňství a pivovarnictví i expozici podzemí. Navštívit zámek a jeho výstavy bude možné po celý den od 10 do 17 hodin, prohlídky jsou nekomentované.

Muzeum se odělo do vánoční atmosféry

Kdy: Do 31. prosince, 10:00–15:00

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun

Expozice muzea ožijí v předvánočním a vánočním čase výstavou věnovanou tradičnímu způsobu prožívání Vánoc. Házíte doma prstenem, předpovídáte z kostí holoubat, chodí u Vás Barborka? Toto a mnohé další jsme pro Vás zaznamenali na výstavě, kde se dozvíte i o původu adventního věnce a kalendáře. Věštíte podle jablka, olova, střevíce, hrnku? Tradiční věštebné praktiky si také můžete vyzkoušet. Otevřena je také prodejní výstava Dárky z hradu, na které je možné zakoupit drobné vánoční dárky. Přímo ze stromečku si můžete vybrat ručně malované ozdoby, ve skříních čekají ručně šité obaly na knihy, bločky a dárkové lepenkové krabičky. Radost mohou udělat i výrobky z chráněných dílen Fokus nebo drobné šperky.

Kladensko

Projeďte se na náměstí

Kdy: Denně

Kde: Náměstí Starosty Pavla, Václavské náměstí; Kladno

Za kolik: Zdarma

Na náměstí Starosty Pavla a na Václavském náměstí nyní mohou zájemci o bruslení využit kluziště. Ve všední dny budou obě sportoviště otevřena v odpoledních hodinách, o víkendech a prázdninách po celý den. Na Štědrý den si budou moci zájemci zabruslit jen dopoledne. Na náměstí Starosty Pavla je možné si také zapůjčit brusle, na Václavském bohužel ne. Zde však jsou připraveny stánky s občerstvením.

Prožijte Kladenské Vánoce

Kdy: 5. prosince, 15:30

Kde: Náměstí Starosty Pavla, Kladno

Za kolik: Zdarma



Kladenské Vánoce, tak se jmenuje program akcí a koncertů, který nabídne každý den možnost příjemně strávit čas buď na náměstí Starosty Pavla nebo u obrazovky u přenosu koncertu. Na neděli si tento cyklus připravil od 15:30 Mikuláše na koni a koncert Podřipského žesťového koncertu, vystoupení spolku Taška Kladno a ohnivou a LED show.

Bojíte se čertů? Potkejte je v pátek

Kdy: 3. prosince, 17:00

Kde: Náměstí Krále Vladislava, Velvary

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V pátek na náměstí Krále Vladislava zavítají strašidelní Čerti z Rakouska. Na všechny zde čeká show s ohnivými a laserovými efekty. Odvážní návštěvníci se budou moci s čerty také vyfotit.

Kolínsko

Česká mše vánoční v kolínském chrámu

Kdy: 15. prosince 18:00

Kde: Chrám sv. Bartoloměje, Kolín

Za kolik: Předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč

Tradiční předvánoční setkání s dílem Jakuba Jana Ryby v podání Kolínské filharmonie se sólisty, pěveckými sbory a dalším programem ve velebném prostředí kolínského chrámu.

Roznášení betlémského světýlka v Kouřimi

Kdy: 18. prosince 15:00

Kde: Náměstí, Kouřim

Za kolik: Zdarma



Chcete se zúčastnit tradiční adventní akce Roznášení betlémského světýlka? Junák vás zve na kouřimské náměstí 18. prosince od 15 hodin.

Vánoční koncert Barokních andílků

Kdy: 19. prosince od 16:00

Kde: Sál Smiřických na zámku, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 80 Kč

Užijte si příjemný adventní koncert Barokních andílků. Základ souboru pod vedením Michala Pavlíka byl položen v roce 2004 v Újezdě nad Zbečnem. Při založení stála violistka orchestru Státní opery v Praze Gabriela Landová, přímý potomek proslulé kontrabasové rodiny Čermáků ze Zbečna. Po boku základní formace se během působení souboru objevovali různí interpreti spjati krajem kolem Berounky a křivoklátských lesů.

Kutnohorsko

Nalaďte se tvořením na adventní čas

Kdy: 3., 11., a 18. prosince, 13:00

Kde: Kutná Hora

Tři adventní soboty v prosinci budete mít možnost se kreativně vyřádit v kutnohorské knihovně vždy od třinácté hodiny na výrobě vánočních ozdob z drátků a korálků, přáníček a dekorací z přírodnin a stránek starých knížek.

Užijte si advent na kačinském zámku

Kdy: 4. a 5. prosince 10:00 – 17:00

Kde: Svatý Mikuláš



Druhý adventní víkend na Kačině v sobotu otevře vánočně naladěný Duch Rudy. Neděle bude patřit oživeným prohlídkám vyzdobených Chotkovských interiérů a vánočním zvykům, tradicím a řemeslům. V jedinečných prostorech zámeckých sklepů Vás čeká adventní trh plný vánočních lákadel a ručních výrobků. V tvořivých dílnách si naopak budete moci sami vyzkoušet některé známé i méně známé adventní zvyky. Chybět nebude ani tradiční výstava betlémů nebo tematická výstava řemesel provozovaných na vsi v období zimy. Na nádvoří zámku budete moci v průběhu dne ochutnat nejen vánoční dobroty a zahřát se oblíbeným vánočním punčem nebo svařákem. Přijďte načerpat sváteční atmosféru a odpočinout si v předvánočním shonu.

Mělnicko

Hodné děti dostanou od Mikuláše balíček a loutkovou pohádku

Kdy: 4. prosince; 10:00, 14:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 40 korun

Čarovný plášť a Ukradená princeznička jsou dvě půvabné pohádky, jimiž neratovický loutkový soubor JAVAJKA tradičně potěší své malé i velké diváky. Pohádky s nadílkou se letos mimořádně hrají v Divadelním sále Společenského domu. Rodiče mohou také přinést pro malé diváky baličky, které jim rozdá sám Mikuláš.

Odnese čert ševce do pekla? To děti zjistí na pohádce s nadílkou

Kdy: 5. prosince, 15:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 100/80 korun



Zimní pohádkový příběh souboru Nezávislého divadla diváky zavede do chalupy chudého ševce, který lidem spravuje boty. Jednoho dne se mu za pecí zjeví čert. Když ševce navštíví čert, není to žádná legrace, švec se ho ale nebojí, protože má pro strach uděláno. Nakonec vše dopadne dobře. Čert ševcovi pomůže a tak se nakonec vrátí čert do pekla sám, ale ještě ten rok se na zem vrátí, aby splnil to, co ševci slíbil. Po pohádce bude následovat mikulášská nadílka. Vstupenky jsou v předprodeji pouze do čtvrtka 2. prosince. Děti za vstup včetně balíčku zaplatí 100 korun, dospělí pak 80 korun.

Advent oslaví v muzeu dílničkami

Kdy: 4. prosince, 13:00

Kde: Městské muzeum Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 30 korun / zdarma

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou zve na adventní odpoledne v muzeu pro děti, rodiče i prarodiče. Návštěvníci si společně s pořadateli vytvoří tu správnou vánoční atmosféru při dílničkách, připomenou si vánoce, jak je slavil Jaroslav Seifert se svou rodinou, i lidové tradice našich prababiček a pradědů a zabaví se se šiškami. Odpoledne obohatí spolek Devět životů a Pralinkářka z Veltrus. Dospělí zaplatí za vstup 30 korun, děti neplatí. Sledujte web či Facebook muzea pro případné změny.

Zažijte advent v proměnách času

Kdy: Do 2. ledna 2022

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: 30/20 korun



Regionální muzeum Mělník si připravilo výstavu Advent v proměnách času, která nabízí nahlédnutí do předvánoční atmosféry z období 19. a 20. století. Přibližuje adventní týdny z pohledu tradičních obchůzek, známých i méně známých adventních postav, z nichž některé jsou neodmyslitelně spojeny právě s mělnickým regionem. V imaginárních výkladních skříních a na plakátovacích plochách představí historii vánočního stromu republiky, nabídku dárků reflektujících svou dobu i různé plakáty. Pro děti i dospělé jsou připraveny retrohrátkové bedýnky, které nabízí některé dobové předměty k vyzkoušení.

Čertův švagr se ukáže v Neratovicích. A přijde i Mikuláš

Kdy: 5. prosince, 14:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: Zdarma

Výpravné a bohatě kostýmované muzikálové provedení známého pohádkového příběhu o zlé a vypočítavé maceše, která vyžene svého nevlastního syna Petra, jenž se ale ve světě neztratí, je mikulášským dárkem města všem neratovickým dětem. Rodiče mohou přinést balíčky, které dětem na jevišti předá Mikuláš, čerti a andělé. Na představení mohou všechny hodné i ty zlobivé děti zavítat do společenského domu. Místenky je nutné si zajistit v pokladně společenského domu.

Bruslaři mohou vyzkoušet kluziště na náměstí před kostelem

Kdy: Denně 8:00–20:00

Kde: Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma



Na Palackého náměstí vzniklo veřejné adventní kluziště. Přístupné je veřejnosti denně, třídní kolektivy mohou rezervovat čas telefonicky v kanceláři kulturního a společenského střediska.

Nymbursko

Mikuláš projede městem v kočáře

Kdy: 5. prosince, 16:00

Kde: Kaple sv. Jana Nepomuckého, Nymburk

V neděli od 16 do 17 hodin projede historickým centrem Nymburka kočár s Mikulášem a jeho družinou. Pokud byste se snad s nimi ve vyzdobených ulicích nepotkali, nemusíte být smutní, přijďte za nimi do kaple sv. Jana Nepomuckého. Od 17 hodin bude tedy nejen Mikuláš, ale také anděl a čerti připraveni předat mikulášskou andílku dětem. Balíčky pro své ratolesti musí rodiče podepsat a odevzdat na místě čertům.

Vánoční a duchovní skladby předvede Hlahol

Kdy: 3. prosince, 19:00

Kde: Evangelický kostel, Nymburk



Příjemnou předvánoční atmosféru navodí adventní koncert pěveckého souboru Hlahol Nymburk. Na koncertě zazní II. vánoční mše Jaroslava Máchy, vánoční koledy a další vánoční a duchovní skladby. Na klávesy zahrají Ivana Trnečková a Tomáš Pergel

Příbramsko

Vánoční koncert Swing bandu Dobříš a Sarah Felidé

Kdy: 3. prosince, 19:00

Kde: Kulturní středisko, Dobříš

Na tradiční vánoční koncert zvou dobříšští swingaři se zpěvačkou Sarah Felidé. Kromě příjemné muziky se můžete těšit na taneční vystoupení KUS žen Dobříš. Vstupné je dobrovolné.

Podpořte Azylový dům sv. Ludmily na adventním jarmarku

Kdy: 4. prosince 10:00–17:00

Kde: Mokrovraty



Na Adventním jarmarku na podporu Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech můžete v sobotu 4. prosince od desáté do sedmnácté hodiny zakoupit výrobky místních umělců, nebude chybět program pro děti v předvánoční atmosféře. Benefiční trhy se uskuteční v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Rakovnicko

Rakovničané mohou oslavit Vánoce jazzem

Kdy: 10. prosince, 20:00

Kde: sál Kulturního centra, Rakovník

V pátek 10. prosince je na programu rakovnického kulturního centra akce s názvem Jazzové Vánoce. Už šestadvacátý ročník této akce nabídne vystoupení Originálního Pražského Synkopického Orchestru, který hraje dobový jazz, swing, blues z let 1922 až 1933. Dále se příchozí mohou těšit také na hudbu v podání Brass Bandu Rakovník. Vstupné je 320 korun.

Vánoční koncert obstará Hradní duo

Kdy: 18. prosince, 19:00

Kde: sál Kulturního centra, Rakovník



Oblíbená rakovnická folková skupina v čele s Milanem Zimmermannem zahraje na sále kulturního centra v Rakovníku. Vánoční koncert doplní ještě další hosté. Za vstupenky zájemci dají 150 korun.