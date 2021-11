Příbramští Bon Pari slaví čtyřicítku. Jako dárek nadělí fanouškům nové CD

Pod vedením zpěváka a baskytaristy Jana Suka patřila kapela Bon Pari v 80. letech minulého století k výrazným stálicím českého punku a později i new wave. K jejímu vlivu se hlásí jak punkeři E!E, tak i kapely jako Znouzecnost nebo Plexis. Příbramští Bon Pari zažívali tvůrčí vrchol v první polovině 90. let a završili jej vydáním CD hitů z let 1981 až 1992.

Příbramská kapela Bon Pari letos slaví čtyřicáté výročí! | Foto: archiv kapely

Letos Bon Pari slaví už čtyřicítku na hudební scéně. Za tuto dobu se kapela musela vypořádat s odchodem několika členů, z nichž někteří se opakovaně vraceli, ale především v létě roku 2009 s náhlým úmrtím své vůdčí osobnosti Jana Suka. „Zhruba rok jsme řešili jak dál a především hledali nového zpěváka. Toho jsme našli v roce 2010 v Markovi Halamíčkovi,“ vzpomíná na zlomový okamžik klávesista Luboš Zelner, který Halamíčka do kapely přivedl. Nového zpěváka fanoušci přijali. Jubileum oslaví Bon Pari koncertem v sobotu 6. listopadu v příbramském Junior klubu, kde se pro fanoušky připravili i několik dárků. Tím největším bude vydání nového CD. Jedná se o živý záznam písniček z valné většiny nazpívaných ještě Janem Sukem, které na desce doplní pět písní z loňského Živáku do obýváku už v podání Marka Halamíčka. „Jde vlastně o pomyslné rozloučení s Honzou, na kterého stále vzpomínáme nejen my, ale i fanoušci. Říkali jsme si, že je škoda, že za těch čtyřicet let existuje jen jedna deska s ním. Proto jsme ji také nazvali Ahoj, váš Honza…,“ vysvětluje Zelner. TIPY DENÍKU: Města rozsvítí lampiónové průvody a rozehrají koncerty Přečíst článek › Kmotry desky se stane Znouzecnost, která v rámci koncertu vystoupí jako host. Druhým kmotrem desky bude Michal „Vájo“ Pavelka z příbramského Výčepu. „Pokud se vše podaří, nabídneme fanouškům i jednu písničku společně s kmotry v netradičním podání,“ slibuje Marek Halamíček. To ještě není vše. V době lockdownu Bon Pari prošli svůj bohatý archiv a oprášili i některé starší písně. „Náš repertoár zkusíme na tento koncert obměnit a zahrát i některé starší věci, které už delší dobu nehrajeme, ale fanoušci je chtějí,“ říká kytarista Vlasta Franěk. Jelikož lockdown trval dlouhou, byl čas i na úplně nové písně. „Vrhli jsme se na pár věcí, které jsou v různé fázi rozpracování. Děláme vše proto, aby některé z nich zazněly i na narozeninovém koncertě. Jsme zvědaví, zda je fanoušci přijmou,“ dodává Luboš Zelner s tím, že je to po víc jak patnácti letech, kdy Bon Pari představí premiérové skladky. S novým CD a repertoárem se kapela chce vydat v tomto a příštím roce na turné. Po Příbrami je nejbližší koncert v Písku 19. listopadu v Divadle Pod Čarou. OBRAZEM: Cirk La Putyka ohromoval obecenstvo v Příbrami. Nechyběla ani rvačka Přečíst článek ›