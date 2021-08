KDY: 15. srpna 19:00

KDE: Drážkov

ZA KOLIK: zdarma

Zahájí ji hudební skupina ProVokace. Výstava potrvá do 25. října a pro veřejnost je přístupná vždy v pátek, sobotu a neděli od dvanácté do sedmnácté hodiny. Monika Žemličková je malířka, kreslířka, grafička, Artist, PC graphics, členka Volného sdružení umělců Jižních Čech. Ještě do konce srpna zde mohou návštěvníci také zhlédnout výstavu Petra Šiky Cesty světla.