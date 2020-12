KDY: 21. prosince, 20:00

KDE: Youtube Balet Národního divadla, ČT art

Nejen děti si užijí výpravu do Londýna 19. století a následně do snového světa pohádek, kam je zavede mocná Víla Vánoc. Magický příběh s hudbou Petra Iljiče Čajkovského podle pohádky Charlese Dickense o dřevěném panáčkovi, zlém myším králi, zakletém princi a o kouzlu Vánoc, které proměňuje povahy lidí, mohou diváci vidět v premiéře na ČT art a na oficiálním YouTube kanále Baletu Národního divadla, kde bude záznam přístupný až do neděle 27. prosince.