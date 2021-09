V Trhovém Štěpánově pořádají Den hasičů a záchranářů

Kdy: 11. září 11:00

Kde: Trhový Štěpánov

Za kolik: zdarma

Opět po roce hasiči z Trhového Štěpánova připravili Den hasičů a záchranářů, který se uskuteční v sobotu 11. září od 11 hodin u fotbalového hřiště. Během odpoledne proběhne soutěž v požárním útoku, kde svůj um předvedou nejen dospělí ale i děti. Požární útoky budou prokládané ukázkami zásahů všech složek Integrovaného záchranného systému. Shlédnout můžete vyproštění zraněného při dopravní nehodě, ukázka první pomoci, záchrana osob z výšky nebo hašení dřevěného domečku. Přistavena bude i výšková plošina a technika IZS. Svou činnost představí Policie ČR, Besip, Český Červený kříž či Anketa dobrovolní hasiči roku. Pro děti bude jistě velkým lákadlem hasičská pěna. Den hasičů a záchranářů zakončí večerní zábava s kapelou Re-flex Group. Všechny Vás na Den hasičů a záchranářů do Trhového Štěpánova zveme a doufáme, že s námi prožijete příjemné odpoledne plné zážitků a poznatků o nelehké práci všech složek Integrovaného záchranného systému.

Valečka vystavuje v benešovském muzeu Zkazky a zločiny

Kdy: Do 3. října

Kde: MUD Benešov

Za kolik: 60/30 korun

Zkazky a zločiny Jaroslava Valečky můžete v Muzeu umění a designu Benešov zhlédnout ještě do 3. října. Hrůznými zkazkami se Jaroslav Valečka zabývá nepřetržitě už od vysoké školy, postupem času k nim ale stále více tíhne. Vyhledává a nechává si vyprávět nové příběhy a nezaměnitelným rukopisem je zpracovává ve svých obrazech. Největší důraz ale stále klade na krajinu, ve které se vše odehrává. V ní se nejvíce projevuje silné sepětí s krajem jeho dětství. Zpodobněné příběhy čerpá z vyprávění, vlastních vzpomínek nebo historek, které slýchával jako dítě.

Pořádají rodinnou olympiádu v atletických disciplínách

Kdy: 12. září, 15:00

Kde: Týnec nad Sázavou

Za kolik: 30 korun

Tělovýchovná jednota Týnec nad Sázavou připravila na neděli 12. září od patnácté do osmnácté hodiny rodinnou olympiádu v atletických disciplínách pro děti skok daleký a sprint a netradičních disciplínách pro dvojice rodič a dítě skok, běh, hod. Akce se uskuteční ve venkovním areálu Základní školy Týnec nad Sázavou. Pořadatelem akce je Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Startovné je 30 korun za soutěžící dítě.

BEROUNSKO

Král Václav IV. s manželkou Žofií Bavorskou přijede na vinobraní

Kdy: 11. a 12. září

Kde: Točník

Za kolik: zdarma

Královským vinobraním ožije o víkendu 11. a 12. září hrad Točník. Král Václav IV. s manželkou Žofií Bavorskou proto přijede na svůj oblíbený hrad. „Točník dal král postavit jako náhradu nepohodlného hradu Žebrák a při jeho stavbě byly použité moderní, takřka již renesanční prvky. Václav ho má velmi rád a často na něm pobývá. Nyní se těší, že ochutná letošní víno a užije si zábavu se šermíři, kejklíři, tanečnicemi a hudebníky. Vladařské povinnosti jej však dohoní i zde a tak bude muset přijmout různá poselstva,“ vysvětlili organizátoři akce. Vystoupí šermíři, tanečnice, hudebníci, kejklíř a letos i věhlasný čaroděj, na hradě budou moci lidé potkat i Jana Žižku

z Trocnova. Příjezd krále bude v 11 hodin.

Město Beroun o víkendu ožije tradičními hrnčířskými trhy

Kdy: 11. a 12. září

Kde: Beroun

Za kolik: zdarma

Beroun – Akce, kvůli které se do Berouna sjíždějí davy lidí z blízkého okolí i dálky, se o víkendu 11. a 12. září opět hlásí o slovo. Veřejnost si bude moci v sobotu a v něděli užít vyhlášené hrnčířské trhy. Ty budou na berounském Husově náměstí v sobotu začínat v 8 a končit v 18 hodin, v neděli je pak budou moci lidé navštívit v době od 9 do 17 hodin. Kromě běžných trhů se uskuteční také soutěž keramiků na téma zahradní keramika. Kromě toho lidé budou moci navštívit také geopark Barrandien, v jehož areálu budou prodejní trhy s originálními rukodělnými produkty, jako jsou výrobky z kůže, šperky, módní doplňky, mýdla, minerály, koření či knihařské výrobky.



Zdice chystají městské slavnosti, zahraje i Děda Mládek Ilegal Band

Kdy: 11. září, 14:00

Kde: Zdice

Za kolik: zdarma

Pěší zóna ve zdicích bude patřit městským oslavám. Na sobotu 11. září je pro veřejnost připraven bohatý program, který začne ve 14 hodin. To oslavu zahájí se svým „uhelným rockem“ kladenská kapela Anopheles. Následovat bude slovo starosty města, které vystřídá na pódiu skupina Děda Mládek Ilegal Band, která příchozím zahraje nestárnoucí hity Ivana Mládka, a to v modernějším kabátku. Od 18 hodin budou hrát Plavci a Jan Vančura, po nich bude scéna patřit kapele Sam-ou-hell. Ve 21 hodin je na programu uskupení Groove Army – Tokhi. Bohatý hudební line-up zakončí písně jedné z nejslavnějších a nejoblíbenějších tuzemských kapel. Od 22 hodin bude totiž hrát Kabát Revival Plzeň. Akci bude moderovat Marek Fottr, připraven bude také bohatý doprovodný program. Vstup je zdarma.



Berounský kemp rozduní hudební festival Letorosty

Kdy: 11. září, 15:00 až 23:00

Kde: Beroun

Za kolik: 200 korun

Doctor P. P., Milan Peroutka & Perutě nebo Vypsaná Fixa. To jsou hlavní taháky hudebního festivalu Letorosty, který se uskuteční v sobotu 11. září v berounském autokempu Na Hrázi. Kromě zmíněných interpretů vystoupí také Tango & Míra Imrich, Elvis, U. H. R. nebo Nixon Buster. Vstupné na akci moderovanou Zdeňkem Vrbou je 200 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Hudební festival letos podpoří Spolusvět, organizaci, která pomáhá, podporuje a propojuje pečující rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním na Berounsku.

BOLESLAVSKO

Ochutnejte vybrané speciality světové kuchyně na Food festivalu

Kdy: 11. září, 10:00

Kde: Lokotrans Mladá Boleslav

Za kolik: 99 korun

Boleslavský Food Festival přinese v sobotu 11. září od desáté hodiny ranní vybrané speciality světové kuchyně. Návštěvníci se mohou těšit na stylové food trucky, doprovodný program, kapely, soutěže a divadlo pro děti a na to hlavní, skvělou mezinárodní kuchyň. Vystoupí kapely Legendy se vrací, Olympic revival, Mína, KTP a také zažijete live Na stojáka s Ester Kočičkovou a Karlem Hynkem. Vstupné na akci je 99, korun, děti do dvanáct let mají vstup zdarma. Ochutnávka vybraných specialit se bude odehrávat na městském stadionu Lokotrans.

Zvou na výstavu ke stému výročí narození malíře Josefa Marka

Kdy: Do 31. října

Kde: Muzeum Mnichovo Hradiště

Za kolik: -

Muzeum města Mnichovo Hradiště si připomene výročí 100 let od narození Josefa Marka, váženého učitele a malíře, soubornou výstavou jeho obrazů. Autorova pestrá tvorba co se témat a techniky týče – oleje, akvarely, kresby a tisky – bude veřejnosti přístupná od 4. září do 31. října ve výstavních prostorách městského muzea ve 2. patře státního zámku.

Letecké muzeum pořádá koncert bluegrassových kapel spojený s leteckými ukázkami

Kdy: 12. září, 16:00

Kde: Letecké muzeum Mladá Boleslav

Za kolik: 150 korun

Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi připravilo na neděli 12. září od šestnácté hodiny koncertní vystoupení bluegrassových kapel Barbecue, Flastr a Modrotisk spojeno s leteckými ukázkami. Vstupné 150 korun, děti do 15 let a držitelé poukazu ZTP to mají zdarma. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na recepci Leteckého muzea nebo v den konání akce. V celém areálu je nutné dodržet platné hygienické předpisy.

KLADENSKO

Masarykova vatra připomene 84. výročí úmrtí T. G. Masaryka

Kdy: 11. září, 17:00

Kde: Lány

Za kolik: zdarma

V Lánech se v sobotu opět bude vzpomínat na jednu z nejvýznamnějších postav naší historie – Tomáše Garrigue Masaryka. Tradiční vzpomínková akce Masarykova vatra se koná u příležitostí 84. výročí úmrtí prvního československého prezidenta 11. září od 17 hodin. Sraz účastníků je v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech. O hodinu později následuje pietní akt u hrobu „tatíčka“ Masaryka. Samotná vatra bude zapálena úderem 19. hodiny, přičemž u ní zazpívá pěvecký sbor Chorus Laneum. „Tradice zapalování Masarykovy vatry má v Lánech své kořeny již v březnu 1935. Tradici přerušila druhá světová válka a následné období totality. K jejímu obnovení došlo až v roce 2001. Od tohoto roku se ale již koná pravidelně,“ uvádí lánské muzeum.



Festival Valdecký háj oslaví desáté narozeniny, chystá nabitý program

Kdy: 11. září, 13:00

Kde: Braškov

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Již desátý ročník nadačního festivalu Valdecký háj se uskuteční v lesíku u Braškova v sobotu 11. září. V rámci akce moderované Johankou Joy Hubičkovou se představí hned sedm kapel. Příchozí se mohou těšit třeba na skupiny The Beatles Revival, Trapeži, Žalmana a spol., Hop a Šavani, Gladly S. W., Schovanky nebo Iva Jahelku. První tóny zazní ve 13 hodin. Občerstvení je zajištěno. Výtěžek z doborovolného vstupného poputuje na pomoc postižené Terezce Petříkové z Bratronic.



Milovníci Severské chůze vyrazí obdivovat krásy Křivoklátska

Kdy: 11. září, 9:00

Kde: Bratronice

Za kolik: -

Další ze série akcí takzvané Nordic Walking Tour 2021 se uskuteční v sobotu 11. září v Bratronicích. „Chceme vás všechny pozvat a ukázat Vám osobně krásu křivoklátských lesů z jiného pohledu, zavítáme do mystického místa údolí Žlábek a přes Roučmídův mlýn dorazíme do Hospody U Netopýra na Poteplí, kterou již mnozí znají. Zde proběhne občerstvení a rozhodnutí, kdo se vydá na jakou cestu zpět – kratší, delší trasa,“ sdělili organizátoři. Začátek akce, která je určena pro všechny bez rozdílu věku, a to i pro čtyřnohé kamarády, je v 9 hodin na bratronické návsi u penzionu U Sajdlů. Občerstvení před i po pochodu je zajištěno, taktéž tombola.



Kladeňáci se rozloučí s letní kulturní sezonou koncertem

Kdy: 10. září, 19:30

Kde: Kladno

Za kolik: 390 korun

Zahrada kladenského zámku přivítá dvojitý koncert legendy české rapové scény Marpa s kapelou Troublegang a skvělé zpěvačky, písničkářky a klavíristky Lenny. Vstupenky za cenu 390 korun v předprodeji jsou k dispozici na webu města nebo v městském informačním centru v ulici T. G. Masaryka. Na místě v den koncertu pak bude možné vstupenky zakoupit za cenu 450 korun.



Trio Cantabile vystoupí v Dolíně

Kdy: 11. září, 16:00

Kde: Dolín

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Komorní Trio Cantabile zahraje v rámci koncertu pořádaného spolkem Wotrubia v sobotu 11. září v dolínském kostele sv. Šimona a Judy. Trio nabídne příchozím hudbu světových autorů pro harfu, flétnu a soprán. „Tento koncert je součástí Dnů evropského dědictví. Vstupné je dobrovolné, všichni jsou srdečně zváni,“ uvedl spolek Wotrubia. První tóny zazní v 16 hodin.

KOLÍNSKO

Ve společenském domě se sejdou sběratelé

Kdy: 11. září, 7:30

Kde: Kolín, Městský společenský dům

Za kolik: 10 korun

Už šestnáct let se v saloncích MSD setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů, kromě tohoto artiklu ale mezi námi najdete i nabídku dalšího sortimentu, včetně toho spadajícího do termínu bleší trh.

Vyrazte s pejsky na Kouřimský kopeček

Kdy: 12. září, 9:00

Kde: Naučná stezka Stará Kouřim, start Podskalí

Za kolik: Startovné 50-150 korun



Je tu druhý ročník canicrossového amatérského závodu. Trasa vede po naučné stezce Stará Kouřim, která je dlouhá 4400 metrů (pro juniory 2200). Start a cíl se nachází v Podskalí. V 9 hodin začne přejímka, o hodinu později pak samotný závod. Vyhlášení výsledků je na programu ve 14 hodin.

Je tu další Černokostelecké vykulení ležáckých sudů

Kdy: 11. září, 9:00

Kde: Černokostelecký pivovar

Za kolik: Vstup zdarma

V pivovaru v Kostelci nad Černými lesy se o víkendu bude konat již osmnáctý ročník oblíbené akce Černokostelecké vykulení ležáckých sudů. Po celý den si můžete užívat bohatého doprovodného programu, bednářských vystoupení a k tomu popíjet pivo z čerstvě vysmolených dřevěných či hliníkových sudů. Zkrátka spousta zábavy i dobrého jídla a pití.

KUTNOHORSKO

Představí Baletku s plnovousem

Kdy: 12. září

Kde: GASK Kutná Hora

Za kolik: zdarma

Výstava Baletka s plnovousem Michaely Petrů, kterou v Gallery Point zahájí Galerie Středočeského kraje Kutná Hora v neděli 12. září, navazuje na výstavní projekt Neboj Karlín, který proběhl v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou na přelomu roku 2020 a 2021. Malířka kreativně kombinuje „klasickou“ malbu s barevnými samolepícími foliemi, které prořezává, přelepuje a vytváří tak jakousi pop-artovou koláž komických postav, městských motivů, znaků, reklam a předmětů denní potřeby, zobrazující výstižně přirozený chaos a variabilitu města. Výstava potrvá do 30. ledna.

Připravili galavečer houslí a varhan

Kdy: 10. září, 19:00

Kde: Kutná Hora

Za kolik: 300 korun

Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený a Václav Uhlíř předvedou své umění na Galavečeru houslí a varhan v pátek 10. září od 19. hodiny. V programu zazní skladby: G. F. Händela, J. Svěceného, J. S. Bacha, A.Vivaldiho, N. Lemmense, L. Bellmanna, G. Tartiniho, A. Corelliho a Ch.Gounoda. Uslyšíte také unikátní italské chrámové housle Giovanni Francesca Pressendy z roku 1842 a mistrovské housle Giuseppe Guarneriho z roku 1733. Vstupenky v ceně 300 korun můžete zakoupit v Informačním centru Města Kutná Hora a v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře. Pořadatelem akce je Salvia, sdružení stomatologů.

Unikátní dokument představí absolventy pedagogické školy

Kdy: 11. září, 10:30, 14:00, 17:30 a 20:00

Kde: Kino Čáslav

Za kolik: zdarma

Unikátní dokument k výročí 140 let čáslavského gymnázia a 45 let pedagogické školy mohou zájemci zhlédnout v čáslavském kině v sobotu 11. září v 10.30, 14, 17.30. a 20 hodin. Film "Přes překážky" nabídne portréty, medailonky a vzpomínky a představí tři desítky významných a zajímavých absolventů této školy. V ukázce uvidíte scénografa Josefa Svobodu, atletku Jarmilu Kratochvílovou, herce Jana VIasáka, kosmonauta Vladimíra Remka, majitele soukromé firmy karate Jana Vališe a populárního zpěváka a textaře Pekaře.

MĚLNICKO

Rozezní se všechny zvony městaa průvodcem bude zvoník

Kdy: 11. září, 9:00 – 16:00

Kde: Mělník

Za kolik: zdarma

Sobota bude v Mělníku Dnem zvoníků a zvony se rozezní hned v 9 hodin ráno v chrámu sv. Petra a Pavla asi na 5 minut a poté ve 12 hodin všechny zvony ve městě. Lidé uslyší zvony chrámu sv. Petra a Pavla, evangelického kostela, kapucínského kostela u muzea a zvon v dřevěné zvonici u kostela sv. Ludmily. Hlavní program bude ve věži chrámu sv. Petra a Pavla včetně výstavy obrazů školáků. Procházka se zvoníkem po zvonicích a zvonech začne v 10 a 14 hodin u kostela Čtrnácti svatých pomocníků vedle Regionálního muzea Mělník.

Chystá se chrámový koncert

Kdy: 12. září, 17.00

Kde: Mělník, Chrám sv. Petra a Pavla

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Římsko katolická farnost – probošství Mělník a město Mělník vás zvou na 22. ročník cyklu mělnických chrámových koncertů v chrámu sv. Petra a Pavla. Zahrají vám muzikanti ve složení Lucie Silkenová – soprán, Jan Potměšil – recitace, Marek Vajo – trubka a Daniel Valtová Kosinová – varhany. A na co se můžete těšit? Zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Alessandra Scarlattiho a Georga Friedricha Händela. Vstupné je dobrovolné.

Medový zážitek s Danem Bártou chystají na liblickém zámku

Kdy: 12. září, 10:00 – 17:00

Kde: Zámek Liblice

Za kolik: 100 korun/děti do 12 let zdarma

Pátý ročník Dne medu a Dny evropského dědictví oslaví na zámku dobrotami, zábavou a koncertem Dana Bárty. Návštěvníci si užijí historická vystoupení a soutěže, děti se vyřádí při animačním programu a na zámecké terase se všichni občerství. Medu bude věnována výstava v Mramorovém sálu, med se bude prodávat, nebude chybět beseda s odborníkem. Od 14 hodin zahraje Divadélko Koloběžka rodinnou pohádku a od 16 hodin se koná koncert Dana Bárty.

NYMBURSKO

Amatérský film regionálních filmařů Ruce pryč 2 má premiéru

Kdy: 11. září, 18:00

Kde: Kino Sokol Nymburk

Jana Ševčíková a Michael Black s Pavlem Koníčkem za kamerou mají partu nadšenců, kteří za poslední rok pracovali na filmovém projektu. Jeho výsledkem je kriminální thriller s názvem Ruce pryč 2. Kdy je nejvyšší čas dát ruce pryč snad zjistí bezohledný a sebestředný dealer Patrick s nic netušící ženou i mladá barmanka Veronika, která komplikuje život lidem, aniž by to tušila. Kromě napínavého děje diváci uvidí známá místa z Nymburka a okolí. Dále hrají David Žigo, Alois Jílek, Nika Shakirova a další. Vstupné na projekci je dobrovolné.

Dobšané budou hodovat i muzicírovat a zvou všechny

Kdy: 11. září

Kde: Dobšického šenk, Dobšice

Za kolik: -

V sobotu 11. září před polednem se rozjede pestrá zábava u Dobšického šenku. Letní muzicírování a zabíjačkové hody si místní i všichni návštěvníci užijí již potřetí. Ke konzumaci jaternic, jelítek či tlačenky zahrají a zazpívají Cidlinka, VOX nymburgensis, Big S, Fake Band, Kozičky, Kolíňanka nebo Echo91. Vystoupí mažoretky, taneční soubor i airsoftový tým. Od 12 do 18 hodin bude otevřené Muzeum Keltů.



Jak žily babičky, ukáže výstava

Kdy: do 29. října

Kde: Rožďalovice

Za kolik: 80/50 korun

Muzeum klasického knihařství prodloužilo výstavu Z domácnosti našich babiček. Návštěvníci se dozví, jak ženy dříve žily, co vařily, co používaly doma a jak se oblékaly nebo také co četly. Výstava se skládá ze zajímavých připomínek starých dob. Kromě ní je k vidění stálá expozice knihařství a knihařská dílna. Vstupné stojí 80 korun dospělého a 50 korun dítě.

PŘÍBRAMSKO

Bavte se na divadelní komedii Špinavý obchod

Kdy: 10. září, 19:00

Kde: Příbram

Za kolik: 220/160 korun

Bláznivá komedie, ve které se od samého začátku vrší svízelné situace jedna na druhou. To je představení Špinavý obchod, které budou moci návštěvníky zhlédnout v příbramském Divadle A. Dvořáka v pátek 10. září od devatenácté hodiny. Dvě krásné tanečnice Mandy a Tania z londýnského nočního klubu se dostaly do potíží. Je v tom nová láska, jsou v tom špinavé peníze a řetězec nedorozumění. Velký šéf klubu Mack však nesmí zjistit nic. Děvčata i peníze si přísně hlídá a má na to drsné kumpány. Ale protože jsme v komedii, každá situace má svůj nečekaný komický zvrat. Ženy jsou krásné a chytré a na své straně mají ty správné hochy, co se nebojí nasadit život.

Z historie piva Lobkowicz aneb kde to všechno začalo

Kdy: 11. září, 10:00

Kde: Vysoký Chlumec

U příležitosti termínu, ve kterém se vždy konal Den pivovaru, bude v sobotu 11. září zpřístupněna výstava věnovaná historii 555 let pivovarnictví ve Vysokém Chlumci. A to od od 10 do 12 hodin a následně od 14 do 17 hodin v budově úřadu ve Vysokém Chlumci. Zároveň ve 13 a 15 hodin bude možnost zavítat přímo do areálu pivovaru a prohlédnout si půdy, varnu, spilku, sklepy, stáčírnu lahví a sudů. Vstupenky v ceně 150 korun lze zakoupit v den konání akce v místním Infocentru od 10 hodin.

Příbramská svatohorská šalmaj nabízí bohaté kulturní zážitky

Kdy: 11. září, 9:30

Kde: Příbram

Za kolik: zdarma

Dobový průvod, hudba, divadlo, rytířská klání, středověké tržiště, to a mnoho dalšího čeká v sobotu 11. září od 9.30 hodin návštěvníky na Příbramské svatohorské šalmaji. Pódiový program bude plný rytířských soubojů, dětských divadel, kejklířských workshopů a středověkých kapel, mezi kterými nebude chybět BraAgas, Tempus či Ginevra. Po celý den bude probíhat program na Toufarovo louce, kde své ležení bude mít spolek Rosenthal a chybět tedy nebudou ukázky řemesel, šermířské vystoupení, středověký tábor a hry pro děti. Součástí programu je opět také Běh hasičů do svatohorských schodů.

RAKOVNÍCKO

Vystavují dobové hračky

Kdy: Do 26. září

Kde: Muzeum T. G. Masaryka Rakovník

Za kolik: -

Vybaví si dnes dospělí, jak si jako malé děti hráli? Čím se bavili? Na výstavě Jak jsme si hráli si připomenete dobové hračky pro nejmenší děti, prohlédnete si, jak vypadal holčičí pokoj a s čím si naopak nejraději hráli kluci. Určitě si vzpomenete na spoustu předmětů, které k vašemu dětství neodmyslitelně patřily.

Turisté a cyklisté se z Lužné vydají na trasy Randáckého šmajdu

Kdy: 11. září, 8:00 až 11:00

Kde: Lužná

Za kolik: 20/10 korun

TJ Lokomotiva Lužná pořádá nejen pro všechny příznivce turistiky další ročník oblíbeného pochodu s názvem Randácký šmajd. Ti, kdo se ho chtějí zúčastnit, musí dorazit mezi 8. a 11. hodinou na hřiště Lokomotivy. Po registraci se pak budou moci vydat na jednu z tras. Připravena bude cesta dlouhá 13 kilometrů pro turisty, 32 kilometrů pro cyklisty nebo 4 kilometry pro rodiče s kočárky. Startovné je 10 korun za dítě, 20 korun za dospělého.



Heroldův Rakovník startuje v neděli, zahájí ho Pavel Steidl

Kdy: 12. září, 17:00

Kde: Rakovník

Za kolik: Vstup volný

Rakovník – Letošní ročník Mezinárodního festivalu komorní hudby a výtvarného umění Heroldův Rakovník začne v neděli 12. září. Nejprve si může veřejnost v Nové síni pod Vysokou bránou od 17 hodin užít vernisáž Středočeského sdružení výtvarníků. Následovat bude od 19 hodin první koncert. „S pořadem Open Guitar vystoupí známý kytarista Pavel Steidl. Další koncerty se budou konat v šesti následujících nedělích,“ uvedla Rabasova galerie v Rakovníku, která festival pořádá. Vstup je vždy volný.



Asonance rozezpívá Jesenici

Kdy: 10. září, 19:00

Kde: Jesenice

Za kolik: 150 korun

V rámci Středočeského kulturního léta vystoupí v pátek 10. září v Autocampu Jesenice hudební skupina Asonance. V jejím podání příchozí uslyší skotské a irské lidové balady, lyrické písně, milostné písně nebo také námořnické písně. Vstupenky stojí 150 korun.