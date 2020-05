Nakoupit můžete na farmářských trzích

Příbramské farmářské trhy se uskuteční v sobotu 16. května na Dvořákově nábřeží, přičemž je lidé mohou navštívit v době od 8 do 12 hodin. „Připravena bude spousta již hotových dobrot, ale chybět nebude ani sadba na naše zahrádky,“ uvádí město Příbram. Na trzích bude možné zakoupit především brambory, květiny, sadbu, med, sýry, kozí produkty, koření či pečivo.

Budou si moci vyzkoušet orientační běh

Veřejnost bude mít v neděli 17. května ideální příležitost si na vlastní kůži zkusit, jaké je to být orientačním běžcem. Oddíl orientačního běhu OK Dobříš totiž pořádá pro děti i dospělé od 14.30 hodin tradiční akci, otevřený trénink s názvem Otvírání studánek. Sraz budou mít účastníci ve Voznici na návsi u oddílového stanu OK Dobříš. „V blízkém lese budou připraveny tratě různé obtížnosti včetně fáborkové tratě pro nejmenší či zvířátkového orienťáku přímo v centru obce pro ty ještě menší,“ uvádějí organizátoři.

Výstavy v příbramské galerii

V Galerii Františka Drtikola v Příbrami jsou k vidění hned dvě výstavy. „Do 6. června je prodloužena tady v příbramské galerii výstava Imaginárium. Jejím prostřednictvím chceme pozvat děti i dospělé do světa, který vypráví o divadle, o řemesle a o umění, zkrátka o něčem, co lidi pořad ještě dneska tvořit fantazií a rukama,“ zve na první z výstav jeden ze spoluautorů, výtvarník a divadelník Matěj Forman. Druhou výstavou, která s ohledem na současnou situaci nebude mít svoji vernisáž, je výstava prací grafičky Lenky Falušiové. Výstava s názvem Hluboko v lese bude přístupna do 12. července. „Lenka Falušiová patří k lesním chodcům a ve svých velkoformátových kresbách – grafikách nás vede do světa jesenických horských smrčin, kraje rozsáhlých a přirozených jehličnatých lesů,“ uvádí příbramská galerie. Galerie má otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Zdroj: Deník

Cyklisty sveze takzvaný Cyklobus

Brdský cyklobus jezdí od 1. května z Plzně do Příbrami a zpět. Autobus s cyklovlekem jezdí na trase Plzeň – Starý Plzenec – Spálené Poříčí – Míšov/Brdy – Rožmitál – Příbram. Cyklobus mohou zájemci využít každou sobotu, neděli a svátek od 1. května až do 28. září.

Program příbramského kina

V pátek se na plátně příbramského kina objeví hned dva snímky – od 17 hodin rodinný animák Frčíme a od 20 hodin psychologické drama Poslouchej. Frčíme příchozí uvidí i v sobotu od 16 hodin, následovat bude od 19 hodin dokumentární film o sexuálních predátorech na internetu – V síti. Nedělní program kina nabídne od 16 hodin animák Ježek Sonic a od 19 hodin opět film V síti.

Do kina ve svém autě

Nejbližším promítáním autokina na parkovišti v Balbínově ulici pod Svatou Horou je 16. května od 14 hodin pohádka Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon. Ve stejný den pak lidé od 17 a 21 hodin uvidí hudební komedii Yesterday, která skládá poklonu legendární hudební skupině The Beatles.