BENEŠOVSKO

Bikeři odstartují 21. ročník sázavského závodu Prima Cup

Kdy: 11. června

Kde: Sázava

Několik stovek bikerů odstartuje v sobotu sázavského závodu Prima CUP. Účastníci se mohou těšit na 16 kilometrovou Prima jízdu, středně náročnou 40 kilometrovou Trasu B a nejnáročnější 80 kilometrovou Trasu A. V blízkosti areálu se uskuteční také závody pro děti do deseti let. Všechny trasy vedou po stráních od řeky Sázavy vzhůru, aby se ve sjezdech zase vracely zpět. Cesty jsou prošpikovány několika brody, sázavskými přítoky, pěšinkami, lesními cestami a tu a tam nějakým asfaltem. Užijte si krásný výhled po krajině a osvěžení v řece.

Na víkend se otevře i Experimentální zahrada pod Blaníkem

Kdy: 11. a 12. června, 14:00–18:00

Kde: Experimenální zahrada, Načeradec-Krahule

Za kolik: Zdarma



Letošní Víkend otevřených zahrad se uskuteční o víkendu 11. a 12. června po celé republice, a přidá se i Experimentální zahrada pod Blaníkem. Program začne vždy od 14 hodin a skončí v 18 hodin. Zahrada je ale přístupná celý den, návštěvy mohou dorazit i v pátek, kdy jde vyžádat komentovaná prohlídka předem. Ta bude začínat vždy v celou hodinu. Pro děti bude připravený malý doprovodný program, jako poznávačka bylinek, semínek, přesazování sazenic a případně ještě něco navíc. Na BIO farmě můžete zakoupit přírodní kosmetiku, bylinné produkty a sušené bylinky.

V sázavském kině můžete zhlédnout jedinečný koncert Pražského výběru z roku 2016

Kdy: 12. června, 19:00

Kde: Kino Sázava

Za kolik: 120 korun

Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s názvem Symphony Bizarre ukáže v sázavském Kulturním domě v neděli vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci 2016. Kapela tehdy připravila ke svému výročí bombastickou show s Českým národním symfonickým orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných hostů a scénických nápadů. Pražský výběr se sešel ve svém nejslavnějším složení Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín, Jiří Hrubeš a s jejich proslulými písněmi jim pomáhali hosté Vojta Dyk, Jana Kratochvílová, Gabriela Beňačková, Ondřej Soukup, Viktor Dyk, Hana Kosnovská, Michal Skořepa nebo Iva Pazderková, ale také nezapomenutelný Miloš Kopecký.

BEROUNSKO

V berounském kempu se koná Den bezpečí, předvedou se složky IZS

Kdy: 10. června, 9:00

Kde: Kemp Na Hrázi, Beroun

Kemp Na Hrázi v berounském závodí bude v pátek 10. června dějištěm Dne bezpečí. V rámci této akce se veřejnosti představí různé složky Integrovaného záchranného systému. Na programu jsou třeba ukázky sebeobrany, zadržení pachatele, výcviku psů, zásah z vrtulníku letecké služby PČR, ukázka techniky dálniční policie z Rudné nebo zásahu berounských hasičů. Na místě bude také simulátor s otočením vozidla kolem osy nebo různorodá technika složek IZS.

Muzejní noc v Hořovicích bude ve znamení Hravého středověku

Kdy: 10. června, 18:00

Kde: Muzeum Hořovicka, Hořovice



Muzeum Hořovicka si pro veřejnost na pátek připravilo Muzejní noc. Ta se koná na Starém zámku v Hořovicích, přičemž její téma bude inspirováno obdobím středověku. „Program zahrnující různorodé úkoly na jednotlivých stanovištích poskytne zábavu i poučení o životě lidí v minulosti. Návštěvníky čeká výuka dobových tanců, psaní listin, povídání o řemeslech i venkovském hospodářství,“ uvedlo muzeum. Akce navazuje na téma sezónní muzejní výstavy Svět středověkých her, proto si také zájemci mohou hravou formou vyzkoušet některé oblíbené druhy zábavy šlechty i poddaných, například střelbu z kuše nebo hru v kostky.

Je tu čtvrtý Hard & Heavy Castle

KDY: 11. června od 17:00

KDE: Zámek Králův Dvůr

ZA KOLIK: 100 Kč

Čtvrtý ročník hudebního festivalu především pro příznivce metalové a rockové muziky. Těšit se můžete na Miloše DODO Doležala, berounskou thrash metelici Murder Inc., heavy grungeovou úderku The Rumble Of Sklulls z Ústí nad Labem, domácí metalovou formaci Drac a nižborský heavy band Bugr.

BOLESLAVSKO

Hráči si užijí den na zámku

Kdy: 11. června, 10:00

Kde: Zámek, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: Zdarma

Historické prostory bělského zámku se zaplní moderní technologií. Škoda Gaming Tour přinese gamingový program pro celou rodinu, který nabídne Playstation 5 konzole s nejnovějším vydání her FIFA a NHL, playseaty s volantem pro závoděnív klasických závodních titulech typu Asseto Corsai rally titulech ve stylu Dirt 2 i virtuální realitu včetně oblíbené hry Beatsaber. Dalšími aktivitami budou pohádky pro děti, hudba i prohlídky zámku.

Turisté z Kosmonos se vydávají na zámek a ke studánce

Kdy: 11. června, 7:15

Kde: Autobusové nádraží, Mladá Boleslav



Klub českých turistů Kosmonosy v sobotu míří na prohlídku zámku Lemberk, studánky svaté Zdislavy a okolí města. Sraz je na autobusovém nádraží na stanovišti číslo 5, kde se účastníci dozví další informace. Plánovaný návrat je v 18:24.

Multižánrový festival Havloděj zve malé i velké

Kdy: 10. a 11. června

Kde: Havelský park, Mladá Boleslav

Za kolik: 70/100 korun

Festival Havloděj přinese velké množství divadelních představení a koncertů, výstavu, slam poetry a jízdy na kolotoči. Na programu je divadlo Kabinet obrů, kapela Transitus Irregularis, divadlo Kouzelník Eňo Ňuňo, písničkář Tomáš Hudera nebo kapela Ponožky pana Semtamťuka.

Noc kostelů otevře dveře svatostánků na Boleslavsku

Kdy: 10. června

Kde: Boleslavsko

Za kolik: Zdarma



Noc kostelů upozorňuje na jejich kulturní hodnotu, prezentuje je jako důležitou součást společenského života, vytváří prostor pro setkání. Společně s dalšími téměř 1 500 kostely v celé České republice se pro podvečerní i noční prohlídky a doprovodný program otevřou i kostely na Boleslavsku. Seznam zúčastněných kostelů a jejich program najdete zde.

Vostrov se vrátí v čase do zlaté éry rokenrolu

Kdy: 10. června, 20:00

Kde: Vostrov, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 270/350 korun

Legenda českého bigbítu Karel Kahovec se v novém exkluzivním a originálním koncertním projektu spojil s jednou z nejlepších světových revivalových kapel The Beatles Revival. Ve zhruba tříhodinovém koncertu zazní nejdříve blok největších pecek The Beatles Revival, na ně naváže blok hitů Karla Kahovce jako Paní v černém, Poprava blond holky či Svou lásku jsem rozdal a dojde i na hudební vzpomínku na Petra Nováka, s nímž Karel Kahovec působil v kapele Flamengo a G&B. Po přestávce vyplněné autogramiádou s Karla Kahovce bude následovat opět blok písní The Beatles Revival z pozdějšího období.

Festival Bez plotů podpoří klienty Domova Pod Skalami

Kdy: 11. června, 15:00

Kde: Domov Pod Skalami, Kurovodice

Za kolik: 200 korun



Již 9. ročník Festivalu Bez plotů přinese divadelní vystoupení Rudy Hancvencla, koncerty kapely Waldovy Matušky, Janovec Jazz Bandu a Tam dole tma a vystoupení kurovodických umělců. Výnos ze vstupného poputuje na potřeby klientů DPS.

Vyhlásí nejlepší víno

Kdy: 11. června, 18:00

Kde: Zámek, Benátky nad Jizerou

Soutěžní výstava vín Benátecký hrozen nabídne návštěvníkům ochutnávku vzorků všech soutěžních vín a posezení s hudbou skupin Dekameron a Cimbálovka Vltava Praha. Slavnostní vyhlášení se odehraje os 18 hodin na nádvoří zámku.

KLADENSKO

Kladenské dvorky zapíší o víkendu jubilejní čtyřicátý ročník

Kdy: 10.–12. června

Kde: Podprůhon, Kladno



Tradiční festival umění, hudby a setkání s názvem Kladenské dvorky se uskuteční od pátku do neděle, a to jako vždy v kladenské čtvrti Podprůhon. Zahájení této akce je na programu v pátek po 21. hodině na pódiu u hřiště Bukovka. Následovat bude rozhovor o balónovém létání s piloty Ivanem Lehkým a Zdeňkem Vondrákem a ukázka horkovzdušného balónu. Poté bude promítnut film balón. V následujících dvou dnech se veřejnosti na různých dvorcích Podprůhonu představí zpěváci, hudebníci, malíři, sochaři, výtvarníci a další. V sobotu budou dvorky otevřené v době od 14 do 19 hodin, v neděli pak od 10 do 18 hodin. Celý program najdete na www.kladenskedvorky.cz.

Osmdesát let od vypálení Lidic nacisty připomene pieta

Kdy: 11. a 12. června

Kde: Lidice



Smutnou událost našich dějin, vypálení obce Lidice, si připomene veřejnost v sobotu a v neděli. V sobotu je na nádvoří muzea Památník Lidice na programu přehlídka dětských pěveckých sborů s názvem Světlo pro Lidice (13:00 až 16:00) a děkovný koncert Pro Lidice, který začíná ve 20 hodin. Hlavní pieta se pak odehraje v neděli. Od 9 hodin bude na základech kostela svatého Martina sloužit mši kardinál Dominik Duka. V 10 hodin pak budou ke společnému hrobu lidických mužů položeny věnce a květinové dary. Následuje modlitba Kardinála Duky za oběti lidické tragédie. V 11.20 hodin uctí zúčastnění památku dětských obětí války u jejich pomníku. Jen o několik minut později budou předány pamětní odznaky Památníku Lidice ve výstavní síni In Memoriam. Vstup do výstavních prostor Památníku je po celý den zdarma.

Zážitkovým vlakem se lidé vypraví až ke známému lomu Velká Amerika

Kdy: 11. června, 9:00

Kde: Vlakové nádraží, Kladno

Za kolik: 200/50 korun

V sobotu v 9 hodin odjíždí z kladenského vlakového nádraží zážitkový vlak, jehož cílem bude lom Velká Amerika. „Účastníci se mohou těšit na společnou procházku s výkladem a možnost nafotit si místa, která nejsou obvykle přístupná,“ uvedli organizátoři. Předpokládaný návrat je v 15.30 hodin. Cena je 200 korun za dospělého a 50 korun za dítě. Vstupenky lze zakoupit v městském infocentru nebo na webových stránkách města.

Dobrovolní hasiči ze Lhoty oslaví 140. výročí sboru

Kdy: 11. června, 13:00

Kde: Lhota



Sbor dobrovolných hasičů Lhota čeká v sobotu slavnostní chvíle. Místní požárníci totiž oslaví sto čtyřicet let od založení jejich sboru. Slavnostní zahájení akce je naplánováno na 13 hodinu, přičemž následně budou přivítáni hosté, oceněni jednotlivý členové sboru, v plánu je také předání praporu. V rámci této akce bude dále otevřena nově zrekonstruovaná hasičárna. Na své si přijdou také děti, pro které bude připraven speciální program. Všichni zúčastnění budou moci vidět místní hasiče a jejich techniku v akci, a to v rámci statických i dynamických ukázek. Zajištěno bude také občerstvení.

KUTNOHORSKO

Festival Makačíno spojí s Víkendem otevřením zahrad

Kdy: 11. a 12. června

Kde: Kačina, Svatý Mikuláš

Na již 5. ročník divadelního maratonu různých dramatických a hudebních žánrů navazujících na tradici klasicistního divadla, které na zámku vybudovala rodina Chotků, se mohou návštěvníci kačinského zámku těšit už tento víkend. Kromě tradičního Divadla Volfi se na Makačínu letos poprvé představí divadlo Indigo, které bude určitě velkým lákadlem pro diváky. Během soboty doplní akci se svým kouzelným akordeonem Pepino Matura a v neděli se návštěvníci mohou těšit na ,,mistra s klikou,, pana Ladru. Festival se uskuteční společně s akcí Víkend otevřených zahrad. Návštěvníci areálu Kačina si tak budou moci spojit kulturní zážitek s komentovanými procházkami kačinským parkem a okolím.

Noc kostelů opět přinese prohlídky, koncerty či workshopy

Kdy: 10. června, 17:00

Kde: Kostely Kutná Hora

Za kolik: Zdarma



Letos se opět chrámy a kostely Kutné Hory na jednu noc promění v aktivní „přístavy“ poutníků a návštěvníků. V kostele sv. Jakuba budete moci navštívit od 18 hodin mši svatou na poděkování za Boží ochranu, pak následuje prohlídka z výkladem, a od 22 hodin zazní varhanní hudba. V kostele Panny Marie Na Náměti si můžete vyslechnout po prohlídce koncert duchovní hudby v podání Lucie Mrňákové a Milana Slabého, v kostele Nejsvětější Trojice to bude volná diskuze s o. Maximem nejen o pravoslaví, bohoslužba, povídání o ikonách a workshop pro děti (i dospělé) aneb, jak vznikají ikony. Celý program Noci kostelů najdete zde.

Vyléčte svá dětská zranění na prožitkovém semináři

Kdy: 11 a 12. června, 9:00–18:00 a 9:00–13:00

Kde: Barvířův dům, Kutná Hora

Sebeláska a vnitřní dítě je sebepoznávací a prožitkový seminář věnovaný sebelásce, sebehodnotě, vztahům a především našemu dětství, který se uskuteční v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 13 hodin v Barvířově domě. Dětství má zásadní vliv na kvalitu prožívání našeho dospělého života. Účastníci budou pracovat se zásadními vzpomínkami z tohoto období a osvojíme si jednoduchou nápravnou techniku, díky které můžeme opečovat a vyléčit naše dětská zranění. Takto je možné proměnit prožívání našeho současného života a vnést do něj ještě více radosti, spokojenosti, štěstí a naplnění.

KOLÍNSKO

Dana Chytilová zazpívá poctu Haně Hegerové

Kdy: 10. června, 19:00

Kde: Kavárna Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 250 korun, nutná rezervace na číslech 602 331 996 nebo 321 679 005

V programu plném emocí zaznějí v Kavárně Modré dveře v Kostelci šansony a písně nejznámější české šansoniérky Hany Hegerové, doplněné autorskou poezií. Dana Chytilová je všestranná zpěvačka a koncertní šansonový program je tak jen část toho, co může svým posluchačům nabídnout. Můžete ji slyšet zpívat rockovou klasiku s kapelou No Limit, natočila živou nahrávku s bigbandem Václava Kozla, její koncertní program je složený z muzikálových melodií a už více jak 25 let vystupuje na plesech, večírcích nebo svatbách s vlastní kapelou Syrinx.

Zasmějte se v letním kině při Vyšehradu

Kdy: 11. června, 21:45

Kde: Letní kino, Kouřim

Za kolik: 130 korun



Od chvíle, kdy diváci mohli Julia Lavického (Jakub Štáfek) vidět naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), „pořád stejný dement“, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru Jardy… Na svatbě, která stála majlant, ale zjistí, že má už osmiletého syna, což novomanželku rozhodně nepotěší. Nedostatek financí se rozhodne řešit půjčkou od ne zrovna čestné party, zároveň se snaží nepřijít o manželku hned ve svatební den, postarat se o dítě, což je mu na hony vzdálené, dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s praktikami jistého fotbalového Taťky… Prostě už zase se řítí jak lavina – z jednoho problému do druhého!

Je tu další Veřejné pečení chleba ve Štolmíři

Kdy: 11. června 10:00

Kde: Havelská 3, Štolmíř

Za kolik: Zdarma

Užijte si další veřejné pečení chleba. Těšit se můžete na lokální výrobky a řemeslníky, čekají na vás tvořivé dílny, ochutnávky a hudba.

Vyrobte si vlastní malované tašky k vodě

Kdy: 11. června 14-16

Kde: Vzdělávací centrum Pečecka

Za kolik: 150 korun včetně materiálu



Pěknou tašku nejen k vodě si odnesete z poslední předprázdninové víkendovky s lektorkou Jaroslavou Tomanovou. Kurz je vhodný pro slečny a paní 10 - 99 let. Místa si rezervujte na telefonním čísle 724 811 636.

Do Kouřimi přijede ve food trucku ta nejlahodnější pizza

Kdy: 11. června 11-18

Kde: Náměstí Kouřim

Za kolik: Dle jednotlivé objednávky

Kamenná pobočka Pizzerie Mates vznikla v roce 2012 v Týnci nad Labem. "I když jsme přímo u cyklostezky chtělo se nám posunout se zase o kus dál. Shodou náhod se nám naskytla možnost pořídit si na míru postavený Food Truck. A byla to láska na první pohled, tak vznikl náš samostatný projekt Mates´ - kámošova pizza, se kterým budeme vyrážet společně na cesty abyste mohli ochutnat pizzu z kvalitních Italských surovin, pečenou v kamenné peci na ohni," říkají Mates a Domča. Start je v 11 hodin a chutnou pizzu si můžete dát do 18 hodin nebo do vyprodání zásob.

Je tu již 57. ročník festivalu Kmochův Kolín

Kdy: Do 12. června

Kde: Kolín. Program a všechny informace najdete na www.kmochuvkolin.cz



Festival dechové hudby Kmochův Kolín patří mezi jedny z největších kulturních událostí středočeského regionu. Jde o mezinárodně uznávaný a respektovaný dechový festival královského města Kolína pramenící z dlouhodobé tradice a stojící na zájmu a aktivitě velké většiny obyvatel Kolína a okolí.

Začíná výstava Ozdoby dávné doby

Kdy: Do 23. června 2023

Kde: Dvořákovo muzeum, Kolín

Za kolik: 50/25 korun

Vydejte se na poutavou procházku tisíce let starými pravěkými ozdobami a jejich výrobními technologiemi. Vstupte do dávných časů a vyrobte si vlastní šperk. Neváhejte a přijďte s celou rodinou. Ženy se pokochají krásou nádherných ozdob, muži řemeslným uměním předků, děti se pobaví v interaktivní části výstavy. Vystavené mimořádné artefakty Vás přesvědčí, že škála surovin a tvarová variabilita ozdob byla v pravěku nepřeberně pestrá. A nezapomněli jsme ani na významnou roli textilu. Součástí výstavy je volná rekonstrukce unikátního dětského keltského hrobu, workshopy a edukační program pro školy.

Navštivte výstavu Zelené svátky v kouřimském skanzenu

Kdy: Do 19. června

Kde: Muzeum lidových staveb Kouřim

Za kolik: 40/80 korun



Tematickou instalací ve většině objektů Muzea lidových staveb si připomenete dnes již téměř zapomenutou tradici svátků pozdního jara, mezi nimiž v minulosti dominovaly Letnice, označované také jako "Zelené svátky". V chalupě z Budče se seznámíte s pověrečnými způsoby ochrany hospodářství před uhranutím čarodějnic o filipojakubské noci, a dále poznáte obyčeje, které se vztahovaly ke svátku Nanebevstoupení Páně. V domku z Krchleb se můžete seznámit s lidovými tradicemi, jež měly vazbu na svátek českého zemského patrona sv. Jana Nepomuckého. Statek z Týřovic připomíná hlavní téma tohoto období - letnicové a májové slavnosti v době Svatodušních svátků, spojené s dnes již zaniklými "královskými hrami". Instalace v rychtě z Bradlecké Lhoty pak přibližuje tradici slavnosti Božího Těla. V domě z Jílového - Kamenné uvidíte zaniklé lidové obyčeje původního německého obyvatelstva v Podkrušnohoří, které se vázaly ke slavnosti Nejsvětější Trojice.

MĚLNICKO

Mlékojedy ovládne funk a reggae

Kdy: 10. a 11. června

Kde: Beach park Mlékojedy, Neratovice



Beach Park Mlékojedy v pátek a sobotu návštěvníkům přináší další hudební program. Páteční večer nabídne nálož funku s Djs Cut Dem, Mr. Funky Machine a Ill Pepson, s jejich nadupanými sety plnými taneční energie. V sobotu pak beach park poctí svou návštěvou hudební uskupení MonoStereo, které návštěvníkům nabídne reggae-blues-rap.

Tanečníci pohybového studia předvedou svůj um

Kdy: 11. června, 17:00

Kde: Kulturní dům, Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 100 korun



Po dvouleté nedobrovolné přestávce se opět blíží tradiční červnový Taneční koncert Tanečního a pohybového studia Z. Štarkové. Stejně jako v minulých letech diváci uvidí řadu choreografií různých tanečních stylů. Kromě žáků studia vystoupí v kulturním domě Vltava i studenti Pražské taneční konzervatoře, tedy budoucí profesionálové.

Mělnický vrkoč rozezní město

Kdy: 10. a 11. června

Kde: Mělník

Folklorní festival Mělnický vrkoč se do Mělníka vrací po dvou letech se svým 22. ročníkem. Na festivalu se diváci mohou těšit na vystoupení mělnických folklorních souborů Jarošáček a Jarošovci i zástupců z dalších měst. Centrum města rozkvete pestrými barvami lidových krojů a rozezní se lidovou hudbou a písničkami. Festivalové pořady se budou konat i v Masarykově kulturním domě. Součástí festivalu je rovněž staročeský svatoantonínský jarmark, koncert pro školy, dětská loutková představení a slavnostní krojovaný průvod městem. Do programu festivalu jsou zařazovány i další taneční a hudební historické formy.

Kino zve malé i velké diváky

Kdy: 10. až 12. června

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 120 až 150 korun



Kino Společenského domu Neratovice v pátek a sobotu přinese poslední díl série Jurský svět s podtitulem Nadvláda a v neděli pozve na rodinný film Velký červený pes Clifford. Ve filmu Jurský svět: Nadvláda se k hrdinům Owenu Gradymu a Claire Dearingové přidávají hvězdy série Jurský park paleontologové Ellie Sattlerová a Alan Grant a teoretik Ian Malcolm, aby se společně pokusili udržet svět, do kterého unikli dinosauři ze zábavního světa Jurský svět, v co největší rovnováze. Velký červený pes Clifford vypráví o Emily, která by potřebovala přátele. A jeden čtyřnohý přítel se jí propašuje do batohu. A než ho stihne vrátit, naroste psík do obřích rozměrů.

NYMBURSKO

Na Huslíku se budou mít medově

Kdy: 12. června, 9:00

Kde: Ekocentrum Huslík, Poděbrady

Ekocentrum Huslík u Poděbrad zve na Medobraní. Celodenní program nabídne celou řadu poznávacích aktivit. Například lze uvést ukázky vytáčení medu, prohlídky včelnice s programem pro děti i dospělé. Dále odlévání a motání svíček ze včelího vosku, ukázky výroby propolisových mastiček a podobně. Podrobnější informace jsou na webových stránkách ekocentra.

Poděbradské jezero se těší na slavnostní otevření

Kdy: 11. června, 10:00

Kde: Poděbradské jezero, Poděbrady



Již v sobotu se slavnostně otevře Jezero Poděbrady. Program nabídne skákací hrad, stezku se stanocišti Hrajeme si s vodou z jezera a vypuštění heliových balónků se zprávou, že je jezero otevřeno. „Nebojte se, dáme vám vědět, kde skončily,“ slibují pořadatelé. Návštěvníci také budou mít možnost vidět mezi prvními nově zkultivovaný prostor v areálu jezera.

Ochotníci nabídnou pohádku Pomněnkové království

Kdy: 12. června, 15:00

Kde: Divadlo Na Kovárně, Poděbrady



Divadelní spolek Jiří Poděbrady uvede ještě před prázdninami novou pohádku s názvem Pomněnkové království, ještě s podtitulem O Kubovi, Pomněnce a kouzelném prstenu. Původní text z pera Marie Holkové prošel zásadními úpravami, za kterými stojí režisérka Nataša Doležalová. „Příběh nás zavede do jednoho království, ve kterém pan král více spí než kraluje. Vládu si zde rychle přisvojil vychytralý hofmistr společně s proradnou dvorní dámou. Oba neustále strojí úklady celému zámku, ale hlavně princezně Pomněnce.,“ uvedla režisérka. Premiéra je na programu v neděli v Divadle Na Kovárně.

Turisté z Kostomlat se projdou stezkou Bohumila Hrabala

Kdy: 11. června

Kde: Kostomlaty nad Labem

Za kolik: 35/40/25 korun



Klub českých turistů Kostomlaty zve na 7. ročník turistického pochodu Stezkou Bohumila Hrabala, který se uskuteční už tuto sobotu. Zájemci o turistiku si mohou vybrat ze 4 různých tras, které měří od 10 do 35 kilometrů. Každá začíná v jiném místě, Nymburce, Třebestovicích či v Ostré. Všechny trasy vedou po turistických značených cestách a lze na nich plnit podmínky turistických odznaků „200“, „IVV“, „Labský Milník“ a „Kostomlatský milionář “. Startovné je pro členy klubu 35 korun, pro veřejnost 40 a snížené pro děti do 15 let 25 korun.

Kostely návštěvníkům otevřou dveře i v nočních hodinách

Kdy: 10. června, 18:00

Kde: Nymburk

Za kolik: Zdarma

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje na 1300 kostelů a modliteben a i nymburské svatostánky si k příležitosti Noci kostelů připravily speciální program. Evangelický kostel nabídne průběžné prohlídky kostela, zahájí výstavu Společně časem, pozve na přednášku, koncert, modlitbu i trénink paměti a praktické hry a cvičení. Kostel sv. Jiljí zahájí večer mší svatou, nabídne prohlídky kostela a varhan s ukázkou hry na ně či koncert kapely Swing Cheek. A kaple sv. Jana Nepomuckého pozve na koncert Gospel Voices a prohlídku kaple s výkladem.

PŘÍBRAMSKO

Pořádají Den bezpečné Příbrami

Kdy: 10. června, 9:00–16:00

Kde: Nový rybník, Příbram

Areál Nového rybníka ovládnou v pátek bezpečnostní složky, složky integrovaného záchranného systému a další organizace, které svoji činnost předvedou při čtvrtém ročníku akce Den bezpečné Příbrami. Stejně jako v minulých ročnících, i letos budou mít v areálu svá stanoviště nejen ty nejznámější složky jako Policie ČR, Záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR, ale setkat se budete moci také např. se zástupci Celní správy, kteří předvedou mobilní rentgen, se zástupci Českého červeného kříže, Oblastní nemocnice Příbram, stanoviště zde bude mít BESIP a řada dalších organizací. Své vybavení předvedou příslušníci pyrotechnické služby a chybět nebude koňská hlídka pražské Městské policie.

TJ Spartak Rožmitál pořádá Pochod Třemšínskými hvozdy

Kdy: 11. června, 7:00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem



Tělovýchovná jednota Spartak Rožmitál – oddíl turistiky zve všechny milovníky přírody v sobotu na tradiční červnovou procházku – Pochod Třemšínskými hvozdy. Akce se uskuteční v oblasti Chráněné krajinné oblasti Brdy. Start pochodu bude jako vždy na stadionu v Rožmitále pod Třemšínem a to od sedmi do deseti hodin. V Třemšínské boudě bude zajištěno pro všechny malé občerstvení, zde budou také k mání nezbytná razítka. Bližší informace poskytne Miloslav Maroušek na telefonním čísle 607 781 791.

Chcete se v zdraví dožít vysokého věku? Přijďte zjistit, jak na to

Kdy: 10. června

Kde: Sedlčany

Za kolik: Zdarma

Bezmála stoletý lékař John Scharffenberg zavítá jak v pátek 10. června do sedlčanské modlitebny CASD, tak v pondělí 13. června do Příbrami do Klubu zdraví na ulici Čs. Armády, aby se podělil o zkušenosti z preventivní medicíny. Přednáška Jak se dožít vysokého věku ve zdraví a vitalitě se uskuteční od 18 hodin v Sedlčanech a od 17.30 v Příbrami. Bližší informace získáte na e-mailu: pavel.smolka@post.cz nebo na tel. čísle 608 739 855 nebo na tekn@seznam.cz, tel. číslo 724 211 491.

RAKOVNICKO

Veterány opět zamíří na Bucek

Kdy: 11. června, 9:00

Kde: Rakovnicko

Za kolik: 200/50 korun

Pátý ročník přehlídky veteránů se koná na Rakovnicku v sobotu. Prezentace nablýskaných historických vozidel je na programu od 9 hodin na novostrašeckém náměstí. Zde bude následovat prvorepubliková módní přehlídka, vystoupení Standy Hložka nebo taneční vystoupení. Ve 12:45 dorazí auta spanilou jízdou do Stochova. Zde zazpívá písně Elvise Presleyho Jakub Machulda. V 14:50 dorazí veterány na Bucek, kde bude následovat předání pohárů, módní přehlídka a další program včetně několika hudebních vystoupení. Opět zazpívá Hložek, hudbou veřejnost pobaví také Olympic Revival, Jiří Schelinger Revival a skupina Ágnes. Celodenní vstupné na Bucek je 200 korun za dospělého a 50 korun za dítě.

Letadla československé výroby se předvedou v Rakovníku

Kdy: 11. a 12. června

Kde: Letiště Aeroklubu Rakovník



Na letišti Aeroklubu Rakovník se koná v sobotu a v neděli slet letadel československé výroby. „Slet není úplně typický letecký den s podrobně připraveným programem a dalšími doprovodnými aktivitami, ale jde o velmi zajímavou akci, pochopitelně především pro milovníky a příznivce letectví, zejména domácí letecké historie. Nejzajímavější bude sobota, na letišti by mělo být několik desítek letadel, za víkend jich přiletí možná stovka,“ uvádí rakovnický aeroklub. Vstup na akci je volný. Areál bude otevřen v 9 hodin, přílety letadel jsou na programu do 11 hodin. Dle organizátorů se to nejzajímavější bude odehrávat od 13 do 14 hodin.