BENEŠOVSKO

Načeradští ochotníci představí Poslední víkend Agathy Christie

Kdy: 14. května, 19:30

Kde: Základní škola Načeradec

Za kolik: 100 korun

Ochotnický spolek Blaník Načeradec připravil premiéru detektivní hry Agathy Christie Poslední víkend. Fanoušci této spisovatelky detektivních románů se na představení mohou těšit už v sobotu 14. května od 19.30 hodin v sále Základní školy Načeradec. Zájemci o vstupenky v ceně 100 korun je mohou zakoupit přímo ve škole.

Neveklovské kino nabízí český snímek Ženy a život

Kdy: 13. května, 20:00

Kde: Kino Neveklov

Za kolik: 120 korun



Český snímek Ženy a život uvidíte v neveklovském kině v pátek 13. května. Eliška je příliš hodná holka bez ostrých loktů. O to akčnější je její všeho schopná sestra Ilona. Obě se společně vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího trochu “ode zdi ke zdi“, stejně jako Eliščin vztah se samolibým populárním sportovcem.

Komici vás pobaví o víkendu v Búdě

Kdy: 13. května, 19:30

Kde: Búda Benešov

Za kolik: 200 korun

Komici, které znáte ze Stream.cz a pořadu Comedy Club a to Lucie Macháčková, Lukáš Kundera, Nikola Džokič vystoupí v pátek 13. května v Búda Benešov.

BEROUNSKO

Na Karlštejně poteče pivo proudem

Kdy: 14. května, 9:00

Kde: Karlštejn

Karlštejn ožije v sobotu pivním festivalem. Návštěvníci zde budou moci ochutnat piva třeba z pivovarů Berounský medvěd, Vik, Holá řiť, Maus, Panaczech, Zlatá kráva, Švihov, Chotoviny, 1. karlštejnského mikropivovaru a další. Chybět samozřejmě nebude dobré jídlo, ani hudební kulisa.

Hořovické Labe rozduní metal

Kdy: 14. května, 20:00

Kde: Labe, Hořovice



Hořovický Klub Labe, který veřejnost najde na Vísecké náměstí, hostí dvojkoncert. Tamnímu publiku se představí skupiny Judas Priest Revival a Ravenlaw. V prvním případě se jedná o kapelu hrající písně slavné anglické heavy metalové skupiny, druhé zmíněné uskupení pak nabídne svůj power metal.

BOLESLAVSKO

Na řemeslný workshop v muzeu míří i houslař nebo pletařka

Kdy: 14. května, 10:00

Kde: Městské muzeum, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 50 korun

Muzeum města Mnichovo Hradiště zve na řemeslný workshop, na kterém si návštěvníci mohou vyzkoušet svou zručnost při drátování, vyrábění ze dřeva i včelího vosku nebo při zdobení podkov. Nahlédnou také pod ruce pletařce orobince, houslaři i místní včelařce. Všichni zúčastnění řemeslníci během dne moc rádi sdělí plno zajímavých informací o své práci. V rámci vstupného na workshop je prohlídka výstavy Ten umí to, a ten zas tohle… i všech stálých expozic muzea. Součástí výstavy řemesel je i hrací koutek pro děti a truhlářský kvíz pro starší děti a dospělé.

Prožijte Příběh rytíře

Kdy: 15. května, 14:00

Kde: Vostrov, Mnichovo Hradiště

Za kolik: Dítě 70 korun, rodič 50 korun



Open air club Vostrov se přesune do historie, aby hostil zábavné odpoledne s názvem Příběh rytíře. Akce bude plná zajímavých úkolů a tvořivých dílen a nabídne také doprovodný program se skupinou historického šermu Lvi ze staré a živou hudbou v podání skupiny Jauvajs.

Nebojte se mýdla

Kdy: Do 2. října

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 80/50 korun

Muzeum Mladoboleslavska přináší výstavu Kdopak by se mýdla bál, která představí předměty spojené s očistou těla z místních sbírek i depozitářů Muzea T. G. M. Rakovník a Muzea Náchodska. „Každodenní důkladná tělesná očista představuje pro většinu z nás samozřejmostí. V minulosti ovšem naše standardy ani zdaleka neplatily. Kategorie čistý a špinavý byly vnímány jinak než dnes,“ zvou pořadatelé.

Velmistr se vrací s novou šifrou

Kdy: Po celý rok

Kde: Městská knihovna a Muzeum Bakovska, Bakov nad Jizerou



Městská knihovna Bakov nad Jizerou a Muzeum Bakovska zvou na třetí ročník celosezónní hry „Velmistrova šifra“. Dobrodružná hra probíhá v historickém centru města, je však zvolena jiná trasa, než tomu bylo v loňském roce. Také způsob, jakým se hráči dostanou k pokladu, je jiný. Hra začíná v budově knihovny a muzea, kde hráči obdrží pergamen s hádankami, podle kterých symboly hledají.

KLADENSKO

Bratři Timkové míří do Kladna. Sezonu na zámku zahájí No Name

Kdy: 13. května, 19:00

Kde: Zámek, Kladno

Za kolik: 200 korun

Oblíbená slovenská skupina No Name zahraje Kladeňákům a lidem z okolí tohoto nejlidnatějšího středočeského města. Kapela kolem bratří Timků bude hrát v zámecké zahradě Kladenského zámku. „No Name je šestičlenná slovenská pop-rocková skupina založená 26. srpna 1996 v Košicích. Zakládajícími členy byli Viliam Gutray a trojice bratrů Timkových Igor, Roman a Ivan,“ popsali organizátoři.

Ve Slaném si můžete prohlédnout výstavu zvířat i kaktusů

Kdy: 14. května, 8:00 až 17:00

Kde: Modelářský areál Slaný, Smečenská ulice

Za kolik: 45 korun



Areál modelářského střediska ve Smečenské ulici ve Slaném bude v sobotu 14. května hostit výstavu drobného zvířectva, akvarijních ryb a exotického ptactva. Zmíněná zvířata si bude možné prohlédnout v době od 8 do 17 hodin. Kromě toho bude v rámci doprovodného programu vyslechnout živou hudbu, obdivovat takzvaný králičí hop nebo krásu různých druhů kaktusů. Samozřejmostí bude samotný nákup zvířat a chovatelských potřeb. Zajištěno bude také občerstvení a tombola. Vstupné je 45 korun, děti do 6 let mají vstup volný.

KOLÍNSKO

Středisko školek okrasné a lesní zeleně otevírá své dveře

Kdy: 13. a 14. května

Kde: Středisko okrasných školek, Jevany

Jevanské Středisko okrasných školek pořádá Den otevřených dveří. Návštěvníkům se představí ukázka výroby, čekají vás také komentované prohlídky, poradenství, v sobotu pak pohádková školka pro děti i dospělé a pět pohádkových stanovišť s úkoly.

Pohádkový Kostelec bude ve westernovém stylu

Kdy: 14. května, 14:00

Kde: Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy



Spolek Z Černých lesů zve všechny děti i rodiče na jarní putování městem s názvem Pohádkový Kostelec. Tentokrát bude ve stylu divokého západu. Čeká vás spousta soutěží a odměny. Indiánky, indiáni a kovbojové v kostýmech jsou vítáni.

Sběratelé se sejdou v kolínském MSD

Kdy: 14. května, 7:30

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 10 korun

Letos se už sedmnáctým rokem v saloncích Městského společenského domu setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů. "Rádi ale mezi sebou přivítáme i ty nabízející sortiment spadající pod označení bleší trh, aby si něco mohli odnést i ti nemající vyhraněný zájem," vzkazují pořadatelé.

Upečte si vlastní chleba ve Štolmíři

Kdy: 14. května, 10:00

Kde: Štolmíř

Za kolik: Zdarma



Během veřejného pečení chleba se můžete těšit na lokální výrobky a řemeslníky, čekají na vás tvořivé dílny, ochutnávky a hudba.

Motorky rozburácí Kostelec

Kdy: 14. května, 14:00

Kde: Černokostelecký pivovar

V sobotu se koná tradiční vyjížďka historických motocyků do 50 ccm československé výroby.

Užijte si zahradní slavnost v Pečkách

Kdy: 14. května, 15:00

Kde: Pečovatelská služba Pečky



Vydejte se v sobotu na 2. ročník benefiční akce Zahradní slavnost, kterou ve spolupráci s Kulturním střediskem města Pečky pořádá pečecká pečovatelská služba. Těšit se můžete na dětské představení Divadla Koloběžka, koncert dechové hudby Polabská Blaťanka, prodejní stánky, dětskou dílničku a dobré občerstvení.

Oslavte 150 let hudby Františka Kmocha

Kdy: 15. května, 17:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 100 korun

Slavnostní koncert v rámci oslav 150 let od založení orchestru kapelníkem a hudebním skladatelem Františkem Kmochem. Orchestr představí svůj tradiční program, spolu s ním vystoupí sólisté Jana Veberová a Ondřej Benek. Spoluúčinkuje Pěvecký sbor Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Čáslav, sbormistr Jana Vrňáková. Diriguje Miloslav Bulín.

Děti potěší Michalovi mazlíčci

Kdy: 15. května, 16:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 250 korun



Michalovi mazlíčci aneb Když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi dospělý. Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi, ale jeho plyšáci, největší mazlíčci, ho přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si může klidně dál. V představení uvidí děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče. Děti, které nedosáhly věku dvou let, jdou zdarma bez vstupenky a nároku na vlastní sedadlo, každý jiný návštěvník musí mít platnou vstupenku. Po vystoupení se Michal s dětmi fotí a podepisuje.

Vydejte se z Českého Brodu do Lipan

Kdy: 15. května, 10:00

Kde: Sokolovna, Český Brod

Za kolik: 50 korun

T. J. Sokol Český Brod a 14. středisko Junáka - Psohlavci Český Brod vás srdečně zvou na obnovený turistický a cykloturistický pochod pro děti i dospělé Pouť do Lipan.

KUTNOHORSKO

Festival psaní, papíru a kaligrafie vám zpříjemní den

Kdy: 13. až 15. května

Kde: Knihtiskárna Kutná Hora

V Kutné Hoře se ve dnech 13. až 15. května uskuteční víkendový festival pro milovníky ručního psaní a papíru. Na programu má dvě desítky dílen a workshopů, kde mohou účastníci proniknout do tajů kaligrafie, knihařství a papírové tvorby. V „papírové laboratoři“ bude možné vyzkoušet si, co papír umí. Na papírovém trhu bude možné nakoupit výrobky malých českých papírníků a ilustrátorů. Více zde: www.dvapisarifest.cz.

Hrdinové kouzelného paloučku se vám předvedou v plné parádě

Kdy: 15. května, 15:00

Kde: Dusíkovo divadlo Čáslav

Za kolik: Od 160 korun



Loutkoherecká skupina České televize Loudadlo přijde v neděli 15. května do Dusíkova divadla v Čáslavi s představením Na kouzelném paloučku. Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím „Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, který se vám rád předvede v plné parádě. Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte se s papírovými draky a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele.

Do kina přijde Ušák Chicky a Zlokřeček

Kdy: 14. května, 17:30

Kde: Kino Čáslav

Za kolik: 120 korun

Ušák Chicky a Zlokřeček jsou hrdinové stejnojmenné pohádky, kterou uvidíte v sobotu 14. května od 17:30 hodin v čáslavském kině. Mladý Chicky se narodil jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. I přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj není žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít skvělé dobrodružství. A jedno opravdu velké na něj právě čeká.

Užijte si večer plný operetních melodií a evergreenů

Kdy: 15. května, 19:00

Kde: Divadlo J. K. Tyla Kutná Hora

Za kolik: 250 korun



Krásný večer operetních melodií a evergreenů se známými sólisty, sopranistkou Janou Veberovou, sólistkou různých divadel a tenoristou Milanem Vlčkem můžete zažít už v neděli 15. května v divadle J. K. Tyla v Kutné Hoře na zábavném májovém koncertu pro dobrou náladu a potěšení, který přináší komorní soubor Nálady.

MĚLNICKO

Grobián zve na hudební festival

Kdy: 14. května, 14:00

Kde: Hospoda U Grobiána, Kokořínský Důl

Hospoda U Grobiána přináší Grobiánský festival plný hudby, zábavy, jídla a pití. Na louce vedle hospody se sejdou hudebníci z blízka i daleka a svou účast potvrdili také komici ze stand-up uskupení zaHRANOU. Program odstartují ve 14 hodin indie rockoví Furt něco z Benátek nad Jizerou, v 15 hodin je vystřídá také benátecký Pankyho úlet se setem plným rocku, v 16 hodin přijde na řadu genuine western garage kapela z Mělníka Hippie Chippies, v 17:30 se na pódiu představí mělnická Girl on Horse hrající garage rock, v 19:30 přijde na řadu slibovaný stand-up zaHRANOU a nakonec ve 21 hodin se ke slovu dostane pražský Green Småtroll hrající early reggae, skajazz a rocksteady.

Rozezní nové mělnické varhany

Kdy: 14. května, 15:00

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla, Mělník

Za kolik: Dobrovlné vstupné



Město Mělník ve spolupráci s Římskokatolickou farností Proboštstvím Mělník srdečně zvou na další ročník cyklu Varhanních zastavení, během kterých se představí nastupující generace mladých varhaníků. Tuto sobotu se tak návštěvníci kostela sv. Petra a Pavla mohou těšit na varhanické umění posluchačů varhanního oddělení Hudební akademie múzických umění v Praze pod vedením prof. Jaroslava Tůmy. Na programu jsou skladby Georga Muffata a Johanna Sebastiana Bacha.

Knihovnický jarmark zve k zábavě i poučení mezi knihami

Kdy: 14. května, 14:00

Kde: Městská knihovna, Neratovice

Za kolik: Zdarma

V Městské knihovně Neratovice se v sobotu uskuteční oblíbený knihovnický jarmark. Návštěvníci se mohou těšit na různé hry, soutěž o ceny, bazar knih, prohlídku zákulisí knihovny. Zváni jsou všichni, mladší i starší, kteří si rádi hrají.

Fenomén Igráček zavítá do kralupského městského muzea

Kdy: Do 2. června

Kde: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Za kolik: -



Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou zve na výstavu pro celou rodinu s názvem Fenomén Igráček. Zajímavým prvkem výstavy se stanou neprodejné unikáty Igráčků v podobě Jaroslava Seiferta, jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu a šikovatele Jana Vaňka, postavy z románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Výstava se uskuteční ve dnech od 5. května do 2. června. Poslední den výstavy bude zároveň součástí slavností Dnů Kralup 2022, a také jedním z programů 15. Muzejní noci s překvapením.

NYMBURSKO

Připomenou hrdiny odboje

Kdy: 13. a 14. května, 10:00

Kde: Nábřeží, Poděbrady

Za kolik: Zdarma

V pátek a sobotu se na labském nábřeží pod zámeckou zahradou uskuteční akce s názvem Operace Anthropoid aneb na hrdiny se nezapomíná, která při příležitosti 80. výročí připomene atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Součástí akce bude výstava artefaktů souvisejících s obdobím Protektorátu, ilustrované informační panely s vojenskou technikou, vojenský tábor či představení repliky britského letoun Spitfire (ten bude k vidění jen v sobotu).

Vážná hudba rozezní kostel

Kdy: 14. května, 19:00

Kde: Kostel sv. Jiljí, Nymburk

Za kolik: Dobrovolné vstupné



Město Nymburk od roku 1991 každoročně pořádá k uctění památky významného rodáka mezinárodní hudební festival Nymburské dny Bohuslava Matěje Černohorského. Pravidelně se ho účastní jak domácí, tak zahraniční pěvecká a hudební tělesa z celého světa. Letos se koncert uskuteční v sobotu 14. května a vystoupí na něm Choeur Montansier z Versailles a Vox nymburgensis z Nymburka.

Oliverova dálka pokřtí U Strejčka své nové album

Kdy: 14. května, 19:00

Kde: U Strejčka, Nymburk

V sobotu se v baru U Strejčka uskuteční slavnostní křest alba Magi Jidaki. Tu pokřtí alternativní rocková kapela Oliverova dálka, která vydává desku po více jak dvaceti letech. Pozvala si na tu slávu ještě další kapely. Těmi jsou Sólový sbor, Boží muka a kmotr alba, vzácný host Martin Kyšperský (Květy). Ten vystoupí společně s bubeníkem Alešem Pilgrem. Album Magi Jidaki bude fanouškům na místě k dispozici.

Projeďte s Dominikou Japonsko

Kdy: 13. května, 19:00

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Za kolik: 230 korun



Cestovatelka Dominika Gawliczková zavítá do nymburského kina Sokol s přednáškou plnou zážitků a fotografií nazvanou Dominika na cestě Japonskem. V ní se s diváky podělí o své zkušenosti z 9 531 kilometrů dlouhé cesty na motorce trvající 7 měsíců a vedoucí přes 8 ostrovů. „Všichni se usmívají, pomáhají si a uctivě se klanějí, na každém rohu je výběr zdravého levného jídla, domy se nezamykají, všude je čisto, všechno je do detailu promyšlené a funguje. Zní to jako dokonalý svět, ale je? Nebude to o chrámech a japonských zahradách, bude to o lidech, přátelství i pokrytectví,“ zve Dominika.

Koncert oslaví den rodin

Kdy: 14. května, 15:00

Kde: Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Za kolik: Zdarma

Pódium v parku na lázeňské kolonádě přinese v sobotu slavnostní koncert Ústřední hudby Armády České Republiky pořádaný k Mezinárodnímu dni rodin. S orchestrem vystoupí sólisté Radka Fišarová, Lucie Silkenová a Jurij Kruglov, velitelem hudby bude pplk. Jaroslav Šíp, jeho zástupcem pak mjr. Josef Kučera. O průvodní slovo se postará Václav Žmolík.

PŘÍBRAMSKO

Ve Skautské kavárně zahrají swing

Kdy: 14. května, 15:00

Kde: Zámek Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Druhou květnovou sobotu budou na rožmitálském zámku tradiční sobotní prohlídky a od 11 do 16 hodin bude navíc otevřena Skautská kavárna. Od 15 hodin si tu budete moci vyslechnout swingovou kapelu Aurora JaSBand, která se bude dělit o pozornost návštěvníků s folkovou skupinou Musica Balkanika.

Na křtu Rožmitálské Venkovanky přivítají hosta Miloně Čepelku

Kdy: 14. května, 13:00

Kde: Náves, Hvožďany



Na hvožďanské návsi se v sobotu 14. května od třinácti hodin uskuteční druhý křest nového CD Rožmitálské Venkovanky Rodný kraj – 30 let Rožmitálské Venkovanky. Koncert bude spojen s žehnáním hasičského vozu, vystoupením Bělčických mažoretek a křtem nového CD. Vzácným hostem slavnostního odpoledne bude Miloň Čepelka.

Vydejte se na procházku s Ervínou Prokešovou

Kdy: 14. května, 14:00

Kde: ZUŠ J. J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Podbrdské muzeum připravilo na sobotu 14. května od 14 hodin Procházku městem s Ervínou Brokešovou. Připomeňte si život této významné české houslistky, vzpomeňte na jejího manžela spisovatele K. J. Beneše a jejich společnou činnost v protinacistickém odboji za 2. světové války. To vše za doprovodu houslí Petry Fabiánové s žákyní. Procházka bude zakončena v Podbrdském muzeu poslechem nahrávky samotné Ervíny Brokešové. Délka procházky je přibližně 4,5 km, sraz bude ve 14 hodin před budovou ZUŠ J. J. Ryby na náměstí.

Vydejte se po stopách podbrdského tuláka Račanského

Kdy: 14. května, 11:00

Kde: Kaplička, Lhota u Příbrami



Po stopách podbrdského tuláka a pasáka koz Antonína Račanského se vypravíte v sobotu 14. května s Lenkou Blažkovou. Sraz je v 11 hodin u kapličky ve Lhotě u Příbrami. Anebo také v 10.30 hodin na autobusovém nádraží v Příbrami, na nástupišti č. 6. Vycházka povede přes Drahlín, Obecnici, Oseč a Podlesí do Příbrami. Akci pořádá Knihovna Jana Drdy Příbram.

RAKOVNICKO

Sportovci se vydají na trasy Rakovnické 60

Kdy: 14. a 15. května

Kde: Husovo náměstí, Rakovník

O víkendu 14. a 15. května se v Rakovníku uskuteční IX. ročník dálkového pochodu Rakovnická 60. Jedná se o sportovní akci, v jejímž rámci si účastníci budou moci vychutnat i cyklovariantu, běžeckou štafetu, duatlon a triatlon. Start všech variant kromě R40 je v sobotu na Husově náměstí před kostelem, a to 6 hodin (cyklisté) a 6.10 hodin (pěší). Cíl je do nedělní 8. hodiny u Penzionu Šéba v Pražské ulici v Rakovníku. Více na www.r60.cz.

Nové Strašecí zažije kouzelnickou show

Kdy: 15. května, 15:00

Kde: Novostrašecké kulturní centrum, Nové Strašecí

Za kolik: 70 nebo 50 (snížené) korun



Do Nového Strašecí přijede kouzelník. Stane se tak v neděli 15. května. Představení obstarají kouzelníci Kellnerovi. „Rod Kellner patří k nejstarším uměleckým rodům v Evropě, jehož historie se těžko mapuje. Na území českého státu je spojováno hlavně s magickým uměním,“ uvedli kouzelníci na svých stránkách. Jejich show začíná v 15 hodin.