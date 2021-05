Navštivte Farmářské trhy na Dvořákově nábřeží

KDY: 1. května od 8:00

KDE: Dvořákovo nábřeží

ZA KOLIK: Zdarma

Zveme vás na další Farmářské trhy v Příbrami. Pečivo sladké i slané, jitrnice, klobásy, párky, sazeničky do zahrádky nebo květiny do vázy si budete moc zakoupit již tuto sobotu. Žádáme o dodržování aktuálních vládních protiepidemických nařízení.

Zaběhněte si fotoorienťák v Příbrami

KDY: Do 9. května

KDE: Příbram a okolí

ZA KOLIK: Zdarma



Cílem tohoto orienťáku je najít 10 míst rozmístěných po Příbrami a blízkém okolí. Místa, na která Vás fotografie zavedou, jsou v našem městě ideální pro trávení volného času, ať už pro relaxační nebo sportovní činnost. Více informací k akci i hrací list naleznete na stránkách Sokolu Příbram.

Každý vyhrává aneb oslavte s Jaroslavem Duškem narozeniny

KDY: 30. dubna od 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 150 Kč



V pátek 30. dubna, v den 60. narozenin Jaroslava Duška, bude online přístupný nejnovější improvizační počin aktérů Divadla Vizita. Jaroslav Dušek, Pjér la Šéz' a Zdeněk Konopásek se před pár týdny sešli na jevišti Divadla Kampa. Výsledkem je improvizační „jízda“ plná slovních hříček, myšlenek, nápadů, asociací, sarkasmů i neodmyslitelné hudby, které dohromady tvoří zajímavý celek. Zároveň tak bude možné v této době finančně podpořit Divadlo Vizita a neziskové organizace, s kterými Jaroslav Dušek léta spolupracuje. Vstupné je 150 korun.

Divadelní hra odhalí tajemství záhadných nováčků

KDY: 1. května od 19:00

KDE: djkt.eu

ZA KOLIK: 100 Kč



Online projekci divadelní hry „Každý má svou pravdu“ mohou zájemci zhlédnout v sobotu 1. května od 19 hodin. Do města se přistěhují noví obyvatelé. Kdo jsou? Proč se straní ostatních? Informace o nich a jejich tajemném chování se zjevují postupně, jsou mnohdy protichůdné a ctihodní občané jsou samozřejmě zvědaví. Vždyť na každém šprochu je pravdy trochu. Vstupné je od 100 korun.

Na koncertě zazní jazz, blues, soul i šanson

KDY: 1. května od 20:00

KDE: Facebook - Klub Kotelna

ZA KOLIK: Zdarma



Online koncert kapely Bitter Mood se uskuteční v sobotu 1. května od 20 hodin z klubu Kotelna. Stream koncertu bude možné najít na facebookových stránkách kapely. Členové hudební skupiny Bitter Mood pochází převážně z Vysokého Mýta. Hrají písničky vlastní i převzaté, na pokraji šansonu, blues, soulu a jazzu. Kapela vystupuje především na klubové scéně a komornějších akcích, jako jsou vernisáže, výstavy a dalších. Vystoupení je zdarma.

Pomůžete předčasně narozeným?

KDY: 2. května od 6:00 do 22:00

KDE: Kdekoliv

ZA KOLIK: 100 Kč



První květnovou neděli se uskuteční charitativní běh a procházka organizace Nedoklubko na podporu neonatologických oddělení pečujících o předčasně narozená miminka. Akce se může zúčastnit každý, trasa i místo jsou libovolné, stačí se pouze zaregistrovat a své startovné ve výši minimálně 100 Kč věnovat jedné z 33 nemocnic s neonatologickým oddělením. Virtuální podoba umožňuje možnost zapojení odkudkoli. Cílem je v tento den společně uběhnout a ujít 8 500 kilometrů, právě tolik dětí se v České republice každý rok narodí předčasně. Registrace probíhá www.miminkadodlane.cz do 30. dubna.

Eva Hronková a Štěpán Vrána budou mluvit o svých pěti týdnech v Nepálu

KDY: 1. května od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Za pět týdnů v březnu 2021 procestovali poloprázdný Nepál. To je v kostce příběh Evy Hronkové a Štěpána Vrány, kteří o tomto zážitku budou mluvit v další z přednášek z cyklu Kolem světa online. Veřejnost se s nimi mimo jiné podívá například do základního tábora pod Mount Everestem, tématem budou také další známá nepálská místa. Řeč bude o národním parku Chitwan, nosorožcích, slonech, rodišti Budhy v Lumbini nebo městě jezer Pokhaře. "Nepálci nám kladli na srdce, abychom doma vyřídili, že je to bezpečná země a rozhodně se nemusíte bát tam dorazit. Čekají na každého turistu jako na smilování, a tak se vás našim vyprávěním pokusíme nalomit a třeba i inspirovat k jarnímu výletu,“ vzkázali cestovatelé. Vstupenky lze sehnat za 99 korun na www.smsticket.cz.

Jak na rozchody stylově? Napoví Iva Pazderková a Adéla Elbel

KDY: 1. května od 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 250-1000 Kč



Máte rádi humor? Ano? To by vás mohl pobavit mix improvizovaného stand-upu, skečů a upřímnosti na téma muži a ženy, který v sobotu obstará duo Iva Pazderková a Adéla Elbel. Tématem tentokrát bude Rozchody stylově. „Jak asi správně tušíte, obě jsme ve vztazích s muži naprosté přebornice a nebojíme se naše zkušenosti sdílet a dokonce vám i poradit. Ano, vy budete součástí show. Můžete se nás zeptat na co chcete a my odpovíme na všechno. Poradíme jak se rozejít, aby si on ani nevšiml, jak si naopak nevšimnout, že vás opustil on, probereme naše dávné i stávající vztahy, řekneme si, jaké je to být single v době covidové, jak se připravit na rande a prozradíme své ženské triky a ještě mnohem víc,“ uvedly aktérky. Vstupenky lze zakoupit od 250 korun na webu goout.net.

Písně legendárního Eltona Johna zazní v pátek ve vašem obýváku

KDY: 30. dubna od 19:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 490-1390 Kč



Rocketman – Tribute to Sir Elton John. Tak se jmenuje páteční online koncert, v rámci kterého si veřejnost bude moci poslechnout písně světově proslulého zpěváka, klavíristy a skladatele Eltona Johna. Obstará je oficiální tribut čtyřiasedmdesátiletého Brita. „Ta atmosféra vás doslova pohltí, budete očarováni. Identický vzhled, identický živý hlas, originální kostýmy – zcela se pohroužíte do světa hudby Eltona Johna,“ slibují organizátoři s tím, že vstupenky lze zakoupit za 490 korun na webu smsticket.cz.