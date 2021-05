Výstava připomene bitvu u Slivice

KDY: Do 31. prosince od 9 do 17 hodin

KDE: Hornické muzeum Příbram

ZA KOLIK: 20 Kč

S ohledem na současnou situaci se ani v letošním roce bohužel nemůže uskutečnit oblíbená akce Hornického muzea Příbram „Připomínka bitvy u Slivice“. Poslední dny druhé světové války na Příbramsku si však můžeme připomenout prostřednictvím tematické výstavy. Události konce druhé světové války dokumentuje výstava „Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Příbramsku“ – prohlédnout si ji můžete u již zpřístupněné expozice Památník Vojna Lešetice. Výstava dokumentuje tragické krveprolití na konci války, v době, kdy už Evropa oslavovala mír. Vstupné je 20 korun.

Zajeďte si do autokina Svatá Hora

KDY: 14. května, 17:00 a 21:00, 15. a 16. května, 13:00, 17:00 a 21:00

KDE: Autokino Svatá Hora

ZA KOLIK: 250 Kč

O víkendu startuje na parkovišti pod Svatou Horou "kára" s názvem a značkou filmová kultura a tankuje 8 filmových hitů během 3 dní. Pátek přinese od 17:00 hodin film Amy a od 21:00 Pulp Fiction. V sobotu se můžete těšit na odpolední promítání pohádky Hurvínek od 13:00, film Jízda od 17:00 a devátá hodina přinese český film Šarlatán. Nedělní promítání začne pohádkou Prach a Broky, v 17:00 bude pokračovat filmem Teroristka a nedělní promítání ukončí film Rivalové. Vstupenka je pro jedno vozidlo (maximálně 2 osoby). Lístky zakoupíte na www.ticketportal.cz. Počet vstupenek omezený

Pipinky a pindíci aneb Jak (ne)mluvit s dětmi o těle a intimitě

KDY: 15. května, 17:00

KDE: www.GoOut.net

ZA KOLIK: 700-1000 Kč

Až třetina českých dětí dle průzkumu z roku 2020 čerpá informace o sexu od kamarádů a kamarádek, dalších 29 % z internetu a 7 % z porna. A více než polovina dospívajících si myslí, že porno je reálným obrazem sexu. Kde mají děti relevantní informace získávat? Účastníci se během workshopu naučí, jak s dětmi mluvit o tématech sexu a lásky, o vztazích k ostatním ale i vztahu k vlastnímu tělu a vlastní sexualitě. Poznatky si účastníci prakticky vyzkouší na modelových situacích. Workshop je vhodný nejen pro nastávající rodiče a rodiče, ale zároveň i pro kohokoliv, kdo se o dané téma z jakéhokoliv důvodu zajímá. Pratické informace: Workshop probíhá v aplikaci Zoom; k účasti je potřeba připojení k internetu, web kamera, funkční mikrofon a reproduktory. Délka workshopu je 3 hodiny a jeho kapacita je nastavená na maximálně 15 osob. Organizátorem workshopu je Konsent.

Duše K tentokrát o lidech, koních a cestě k sebepoznání

KDY: 15. května, 19:30

KDE: YouTube Divadlo Kampa

ZA KOLIK: Zdarma

Původně rozhlasový blok Duše K Jaroslava Duška, se v Divadle Kampa příjemně zabydlel hned v září 2010 a od té doby pravidelně nabízí divákům poutavé besedy se zajímavými hosty na témata pozemská i vesmírná. Aktivními účastníky besedy jsou přítomní diváci. Aktuálním hostem bude Alexandra Vosátková, lékařka, která v 10 letech propadla koním a už 30 let se zabývá hipoterapií a paradrezůrou. Sama zažila cestu k sebepoznání díky své klisně Betty, a tak se o tuto zkušenost chce s diváky podělit. Pořady jsou pravidelně ke zhlédnutí na YouTube kanále Divadla Kampa přenos probíhá v čase události vždy živě a poté je jeho záznam umístěn na YouTube a web Divadla Kampa.

Základy správné péče o rostliny

KDY: 15. května, 15:00

KDE: www.GoOut.net

ZA KOLIK: 250-950 Kč

Jakou péči dodat pokojovým rostlinám, aby se jim dobře dařilo? To vše vysvětlí účastníkům lektorka Nicole Robin během workshopu věnovanému základům péče o rostliny. Rýpání v hlíně a přesazování rostlin je zábavná a terapeutická aktivita, jejíž kouzlo si lze společně užívat i přes Zoom. A přitom si vyměnit zkušenosti a tipy s milovníky rostlin doslova napříč republikou. Účastníci se dozví, jak si namíchat kvalitní substrát, jaká přírodní hnojiva fungují nebo co dělat, když se na jejich zelenou sbírku nedejbože snesou zákeřní škůdci. Vysvětlí si, jak se o své rostliny starat udržitelně, bez chemie, s respektem k přírodě – protože o to jde především. Workshopem provede Nicole Robin – zahradnice, expertka na tropické rostliny a studentka Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze.

Pusťte dětem povídání o pejskovi a kočičce

KDY: 16. května, 10:00

KDE: www.GoOut.net

ZA KOLIK: 50 Kč

Příběhy Jak pejsek s kočičkou pekli dort, Jak pejsek s kočičkou myli podlahu nebo Jak si pejsek roztrhl kaťata, jistě dobře znají velcí i ti nejmenší. Knížka Josefa Čapka vyšla s autorovými ilustracemi poprvé v roce 1929 a od té doby těší stále nové a nové čtenáře zejména svým vroucným jazykem a vcítěním se do dětského světa. Nyní mají diváci možnost zhlédnout její jevištní zpracování s herci plzeňské činohry.

Přednáška ze série Španělský týden zavede veřejnost do Andalusie

KDY: 16. května, 20:00

KDE: www.SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

V neděli 16. května začíná v internetovém prostředí série přednášek nazvaná jako Španělský týden. V neděli se sledující podívají do Andalusie. „Andalusie je známá nejen pro svá pueblos blancos, malebná bílá městečka v horách a údolích a slavná města jako je například Sevilla, Granada a Cordoba, ale také pro svou divokou přírodu,“ vysvětlují pořadatelé. Promítat bude cestovatelka Anna Mullerová, která v Andalusii, kousek od Tarify, na dohled od Afriky, žije. Vstupenky lze zakoupit za 99 korun na www.smsticket.cz.

Vydejte se do historie nebo fantaskního světa

KDY: 14.–16. května, 20:30

KDE: www.MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Program online kina Moje kino Live na aktuální víkend začne v pátek životopisný dramatem Havel, v sobotu bude pokračovat ve stejném duchu životopisným dramatem Šarlatán a v neděli přijde na řadu americké fantasy Divoká stvoření jižních krajin. Páteční snímek vypráví příběh jedné z nejvýraznějších osob české historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Sobota nabídne pohled do života Jana Mikoláška, výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí, a nakonec v neděli se diváci vydají do svérázné komunity, která sídlí v bažinatém kraji u mrtvého ramene řeky, kde žije šestiletá Hushpuppy, která bude po podivné bouři odkázána jen na sebe a své zvířecí společníky, aby zachránila nemocného otce a potápějící se vesnici.

Víkend bude plný muziky z kulturáku

KDY: 14., 15. a 16. května, 19:00

KDE: www.SMSticket.cz

ZA KOLIK: 50-1000 Kč

Další streamy z kulturáku jsou tady! Blok koncertů začne v pátek vystoupením kapely PSAM. Tito muzikanti se scházejí společně s dalšími hudebníky po hospůdkách pravidelně první pátek v měsíci s repertoárem „Od Bacha po Vlacha“. Toto vystoupení je zakončením desetileté tradice hraní. Uslyšíte písně P.Bobka, Greenhorns, M.Prokopa, R.Křesťana, L.Semelky a dalších zpěváků. Trocha nostalgie nikoho nezabije. V sobotu vám zahraje kapela Doort, která hraje 100 % živě a hraní ji prostě baví rozparádí babičku i vnoučka – zvládne od lidovek po rock’n’roll, od ploužáků po punk je složená ze skvělých muzikantů, kteří mají s vystupováním bohaté celoživotní zkušenosti umí zahrát svatbu, ples, městskou slavnost, stream, výroční setkání sběratelů koloběžek. S každou akcí rozšiřuje repertoár a zahraje vám třeba i na přání její členy pojí dlouholeté přátelství a na jejich energii je to patřičně znát. V neděli blok ukončí kapela Trio band – romská kapela ze Žďár nad Sázavou. Těšte se na muziku, která vás zaručeně zvedne z gauče.