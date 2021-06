Nadějná mladá žena přichází do příbramského kina

KDY: 29. května od 19:00

KDE: Příbram, kino

ZA KOLIK: 120 Kč

Příbramské kino přichází i o víkendu se zajímavými filmy, jedním z nich je i snímek Nadějná mladá žena. Cassie byla nadějná mladá žena… dokud se vše ze záhadného důvodu nezměnilo. Zdá se, že v jejím životě není nic takové, jak se zdá: je děsivě chytrá, provokativně mazaná, a navíc po nocích žije tajným druhým životem. A nečekané setkání Cassii nabídne šanci napravit křivdy minulosti. Vstupné je 120 korun.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Příbramští fanoušci sledují hokej i v Letním kině

KDY: 28. - 30. května

KDE: Letní kino Příbram

ZA KOLIK: Zdarma



V Letním kině v Příbrami se o víkendech scházejí fanoušci ledního hokeje, aby fandili našim reprezentantům na mistrovství světa. Počasí připomíná spíš aprílové přeháňky než květnovou pohodu, ale ani to neodradí skalních od sledování na obří velkoplošné obrazovce. Pro návštěvníky je vždy připraveno posezení, doprovodný program a také občerstvení. Akce pokračuje i tento víkend a pořádá jí Městské kulturní centrum Příbram ve spolupráci se Sportovním zařízením města Příbram.

Trollové ovládnou letní kino

KDY: 28. května, 17:00

KDE: Letní kino Příbram

ZA KOLIK: 100 Kč

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly. Existují tedy i Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové. Těm vládne královna Bárbra, která upřednostňuje nejen trochu drsnější muziku, ale i agresivní představu, že rock je jediná správná muzika a že by měla hrát po celém kontinentu. Tohle už není problém, který by Poppy dokázala vyřešit vřelým objetím s písničkou. A proto se společně se svým největším kamarádem Větvíkem vydává na hudbyplnou pouť do neprobádaných končin, aby našla způsob, jak rockovou kolegyni zastavit, než svět ovládnou kytarové riffy.

Připojte se k Noci kostelů

KDY: 28. května

KDE: Kostel sv. Jakuba, Příbram

ZA KOLIK: Zdarma



Program:

18:00 - 18:05 Rozeznění kostelních zvonů, otevření kostela

18:05 - 21:30 Zpřístupnění kostela k individuálním prohlídkám

19:00 - 19:30 Koncert souboru Codex Temporis a žáků ZUŠ TGM

21:30 - 22:00 Modlitba za svitu svíček se zpěvy s Taizé, modlitba za město



První písemná zmínka o kostele Svatého jakuba v Příbrami je v listině z 6.6.1298. Soudí se však, že kostel již existoval kolem roku 1250. Z gotické doby se zachovala klenba presbytáře. Kostel podstatně změnil podobu při barokních úpravách v 18.století. Hlavní mramorový oltář z roku 1750 od Josefa Lauermanna pochází z kostela v Mariánské Týnici. Současná podoba stavby je z roku 1869, kdy byla zásadním způsobem přestavěna i věž - střecha věže dostala podobu štíhlého jehlanu se čtyřmi menšími věžičkami po obvodu. Během akce je zřízena kyvadlová bezplatná linka MHD pro návštěvníky Noci kostelů mezi Svatou Horou, náměstím TGM a Březovými Horami.

Ivan Trojan je Šarlatán

KDY: 29. května, 20:30

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Program online kina Moje kino Live nabídne české životopisné drama Šarlatán natočené v režii Agnieszky Holland. Film nabídne pohled do života Jana Mikoláška, jehož si zahrál Ivan Trojan, výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Na Mikoláška se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým.

Tajemství pohádek se odkryjí na přednášce

KDY: 30. května, 19:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 230 Kč



Přednáška Martina Skály přiblíží jazyk a výchovný potenciál pohádek optikou hlubinné psychologie. Lektor je psycholog s dlouholetými zkušenostmi s prací s mimořádnými stavy vědomí a jejich symbolickým vyjádřením v mezilidských vztazích, v duši člověka, umění, kultuře a společnosti. Je autorem technicky symbolických konstelací, členem odborné rady České společnosti pro analytickou psychologii, zakládajícím předsedou Českého institutu pro analytickou psychologii, české skupiny IAAP, Mezinárodní asociace analytických psychologů a také autorem mnoha příspěvků v odborných publikacích, časopisech a na konferencích.

Pusťte si záznam inscenace „A kde ty bydlíš?“

KDY: 27. - 30. května

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 50 Kč

Něco oželet, něco si přát. Touha po totální nezávislosti, boj o přežití v extrémních podmínkách, reality show, Marie Kondo, obchod s výtvarnými potřebami. Vyber si: V paneláku s kamarádkou, co chce otěhotnět, ve sklepním bytě u vlakového nádraží, s uřvanými sousedkami, nebo na návštěvě u rodičů na dobu neurčitou? Co dělá na dvoře ta skříň? A čas mezitím plyne a všude trochu jinak. Počet obyvatel planety roste. Existují plány a koncepty bydlení budoucnosti, kdy lidé ve městech budou moci efektivně sdílet své domovy. Zároveň roste trend cílené izolace od ostatních, stěhování na venkov, meditace v lese a pečlivé ochrany osobního prostoru. A pak jsou ti, co si nemohou vybírat, nedosáhnou na hypoteční úvěr, nemají to štěstí funkčního rodinného zázemí, úspěšného dostudování, nebo zdařilého startu kariéry. Na pozadí příběhu tří postav se otevírá otázka: jak si chránit svoji nezávislost na minimálním prostoru. Původní autorská inscenace vzniká na motivy knihy Terezy Semotamové, Ve skříni. Pokračuje v cyklu původní tvorby iniciované centrem JOHAN Plzeň, který vychází ze zájmu a studia současného společenského dění, zajímá nás svět, ve kterém žijeme. Umění podle nás má za úkol dotýkat se palčivých momentů našeho života.

Zpěvák Jan Bendig bude koncertovat v autokině

KDY: 29. května, 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 500 Kč



Jste fanoušci zpěváka Jana Bendiga? Tak to je pro vás jako dělaný náš víkendový tip. Sedmadvacetiletý rodák z Hradce Králové, který se dostal na českou hudební scénu zejména díky působení v oblíbené pěvecké soutěži Super Star, bude totiž v sobotu 29. května zpívat v Praze. Dějištěm jeho koncertu bude Autokino Strahov. Vstupenky lze koupit na webových stránkách www.goout.net, přičemž cena lístku za jedno auto je 500 korun.

Veřejnost se s Dominikem Fraňkem vydá do Francouzské Polynésie

KDY: 30. května, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99 Kč

Další cestovatelská přednáška z cyklu Kolem světa online zavede sledující daleko od jejich domovů, a to do srdce Tichého oceánu. Cestovatel Dominik Franěk bude promítat snímky z Francouzské Polynésie. „Navštívili jsme pouhých 6 z celkového počtu 118 ostrovů rozesetých v Oceánii, a i ty nás přesvědčily o existenci ráje na zemi. Naše cesta vedla z Tahiti, které je vstupní branou do Polynésie, přes ostrovy Moorea, Huahine, Raiatea, Maupiti, o kterém se říká, že je to malé a stále autentické Bora Bora, a až na Bora Bora samotné,“ líčí Franěk, který slibuje lidem pohledy na ostrovy obklopené korály a oceánem plným různobarevného života. Vstupenky lze zakoupit na www.smsticket.cz, a to za 99 korun.

Papageno v kouzelném lese

KDY: 30. května, 10:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 50 Kč



Komorní inscenace opery pro děti na motivy Kouzelné flétny W. A. Mozarta. Mozartova opera Kouzelná flétna představuje bezesporu vrchol skladatelovy operní tvorby. Přestože vybízí k mnoha různým výkladům, je to v podstatě pohádka, v níž vítězí dobro nad zlem. V německých divadlech bývá proto často hrána, mnohdy v nejrůznějších úpravách, pro dětské publikum. Plzeňská inscenace je právě takovým představením, které je určeno především dětským divákům, jež uvidí pohádku plnou imaginace, jevištních kouzel a vtipu, to vše za doprovodu Mozartových melodií. Děti provede kouzelným lesem ptáčník Papageno, společně s ním budou putovat po stopách prince Tamina, aby vysvobodili princeznu Paminu a také Papagenovi našli jemu podobnou družku.