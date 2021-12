Sledujte informační kanály pořadatelů akcí pro případné změny v konání či programech akcí.

BENEŠOVSKO

V Postupicích pořádají Vánoční jarmark

Kdy: 27. listopadu, 13:00

Kde: Sokolovna, Postupice

Za kolik: Zdarma

Spolek Záškolák pořádá na hřišti u sokolovny v Postupicích Vánoční jarmark. K zakoupení budou řezníkovy dobroty, svícny, věnce, ozdoby, perníky, drobné vánoční dárky, občerstvení, teplá medovina i dekorační výrobky žáků Základní školy Postupice.

Bára Basiková i Félix Slováček hosty rozsvěcení vánočního stromu v Bystřici

Kdy: 27. listopadu, 15:00

Kde: Bystřice

Za kolik: Zdarma



Rozsvěcení vánočního stromu v Bystřici bude provázet otevření tržiště, vystoupení dětí z Mateřské školy Bystřice, Dětského sboru ZŠ Bystřice i zvonohra na 57 zvonech Pražské mobilní zvonohry. Vzácnými hosty budou Felix Slováček a Bára Basiková.

Na rozsvěcení vánočního stromu v Benešově zazpívá Anna K

Kdy: 28. listopadu, 16:00

Kde: Masarykovo náměstí, Benešov

Za kolik: Zdarma

Na rozsvěcování vánočního stromu vystoupí soubor Benešáček a sbor ZUŠ J. Suka. Dále pak se mohou návštěvníci těšit na zpěvačku Anna K, poté proběhne videomapping a akce bude zakončena slavnostním rozsvícením vánočního stromu.

BEROUNSKO

Na berounském jevišti se představí mimo jiné také Václav Vydra

Kdy: 28. listopadu, 19:00

Kde: Kulturní dům Plzeňka, Beroun

Za kolik: 490/540 korun

Kulturní dům Plzeňka bude dějištěm divadelního představení s názvem Na poslední chvíli. „S anglickým humorem řeší povedený tatínek malér s dospívajícími dětmi. Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života se dvěma manželkami. S jednou má syna Gavina a s druhou má dceru Vicki. Ti dva mladí se seznámí na internetu a chtějí se osobně poznat. Jejich otec se jim v tom snaží se svým přítelem Stanleyem narychlo a s vypětím všech sil zabránit,“ uvedli k představení organizátoři s tím, že výsledkem je veletok neuvěřitelných typicky cooneyovských zmatků a improvizací v duchu nejlepších tradic anglické komedie. Hrají třeba Václav Vydra, Josef Carda či Martin Zahálka nebo také Jana Boušková.

Cocotte minute zahraje v Labi

Kdy: 27. listopadu, 21:00

Kde: Klub Labe, Hořovice

Za kolik: 350/400 korun



Klub Labe bude v sobotu dějištěm koncertu nu-metalové kapely Cocotte minute. Cena vstupenek v předprodeji je 350 korun, lístky lze zakoupit v Informačním centru Hořovice. Zároveň si je možné vstupenky rezervovat na čísle 732 512 821. Na místě budou stát 400 korun.

Rozsvícení zdického vánočního stromu doprovodí řada vystoupení

Kdy: 28. listopadu, 15:00

Kde: Náměstí, Zdice

Za kolik: Zdarma

Advent ve Zdicích začne v neděli, kdy je v plánu rozsvítit místní vánoční strom. Na náměstí začne odpolední program v 15 hodin, kdy vše odstartuje školní kapela ZŠ Zdice. Následovat budou vystoupení pěveckého sboru Krákorky ZUŠ Beroun, Zdického smíšeného sboru či dětí z MŠ Zdice. Od 16.10 hodin zúčastněným zahraje hudební skupina Pokus, následuje proslov starosty a samotné rozsvícení stromu.

Adventní koncert rozezní kostel v Králově Dvoře

Kdy: 27. listopadu, 15:00

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Králův Dvůr

Za kolik: Dobrovolné vstupné



Adventní koncert se uskuteční v sobotu v Králově Dvoře. Místním kostelem Nanebevzetí Panny Marie budou znít skladby Geroga Fridricha Händela, Christopha Willibalda Glucka, Adama Michny z Otradovic nebo německé vánoční koledy a české vánoční pastorely. Vystupovat bude Soubor staré hudby Ensemble Regne pod vedením umělecké vedoucí Kristýny Šmídové.

BOLESLAVSKO

Advent v Bakově odstartují trhy

Kdy: 28. listopadu, 10:00

Kde: Náměsí, Bakov nad Jizerou

Za kolik: Zdarma

Advent začíná již tuto neděli a v Bakově ho přivítají vánočním jarmarkem. Po celý den bude na místním náměstí připraveno občerstvení a stánky s tematickým zbožím, ve 14:30 doprovodný program nabídne křest nové publikace o Bakovsku a v 17:30 pak bude slavnostně rozsvícen vánoční strom.

Mladá Boleslav se v neděli rozsvítí

Kdy: 28. listopadu, 14:00

Kde: Staroměstské náměstí, Městský palác Templ, Mladá Boleslav

Za kolik: -



První adventní neděli v Mladé Boleslavi oslaví už od 14 hodin, kdy mohou zájemci dorazit do Templu, kde na ně bude čekat soutěž v lovení kapříků, vánoční dílny či poučení o adventních a vánočních zvycích. Od 17 hodin se pak na Staroměstském náměstí uskuteční akce k rozsvěcení vánočního stromku, kde vystoupí Naty Hrychová a dětský pěvecký sbor. Na místě budou také stánky s občerstvením a svařákem

Hrnčíři opět zvou na vánoční výstavu

Kdy: 26. listopadu až 23. prosince, 10:00

Kde: Hrnčířský dvůr, Zvířetice

Za kolik: 75/50 korun

Kreativní centrum Hrnčířského dvora ve Zvířeticích pořádá tradiční vánoční výstavu betlémů s doprovodným programem. Návštěvníci se mohou těšit na více než 150 betlémů a mnoho dalších vánočních dekorací. Doprovodný program nabídne ukázky řemesel a rukodělných dovedností umělců z celé republiky, mezi nimž bude například výroba šperků, tkaní na stavu, foukání skleněných figurek nebo pletení z orobince. Součástí budou také vánoční dílny a chybět nebude ani tradiční a oblíbený tematický fotoateliér.

Stromek se rozzáří v neděli

Kdy: 28. listopadu, 16:30

Kde: Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: Zdarma



V neděli začne advent i ve Bělé. Program na Masarykově náměstí začne koncertem skupiny Staropražští pardálové. V 17 hodin přijde na řadu hlavní událost večera, rozsvícení vánočního stromku. A nakonec od 18 hodin se mohou zájemci přesunout do kostela Povýšenísv. Kříže na první adventní koncert bělského farního sboru. I letos si bude možné odnést si domů vánoční světýlko. Lucerničky tedy s sebou.

KLADENSKO

Kladno rozsvítí svůj vánoční strom, zpívat budou 4 Tenoři

Kdy: 27. listopadu, 15:30

Kde: Náměstí Starosty Pavla, Kladno

Za kolik: Zdarma

Téměř celé Kladno netrpělivě očekává velkou předvánoční chvíli, v sobotu bude totiž na náměstí Starosty Pavla rozsvícen vánoční strom. Předcházet tomu bude od 15.30 hodin vystoupení dětského sboru ZUŠ 5. května a od 16.30 koncert 4 Tenorů. Pěvecká esa Marian Vojtko, Jan Kříž, Pavel Vítek a Michal Bragagnolo vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Strom splněných přání bude rozsvícen v 18 hodin.

Do Lhoty přijedou čerti

Kdy: 28. listopadu, 16:30

Kde: U Splavu, Lhota

Za kolik: Zdarma



Ve Lhotě U Splavu budou mít sraz všichni čerti z okolí. Tradiční akce s názvem Čertovské rojení zahrnuje také slavnostní rozsvícení místního vánočního stromu. Hodné obyvatele pak přijede obdarovat svatý Mikuláš. Zároveň na akci pobaví zúčastněné děti oblíbená dětská bavička Bára Ladrová.

Skupina Žalman & spol přiveze do Slaného do nejlepší z folku

Kdy: 26. listopadu, 19:30

Kde: Městské divadlo, Slaný

Za kolik: 150/390 korun

Pavel Lohonka, který patří mezi české folkové legendy, dorazí se svou hudbou do Slaného. V pátek vystoupí se svou kapelou Žalman & spol. „Lohonka je jedním z tvůrců, kteří ovlivnili dnešní podobu české folkové scény. S Minnesengry nahrál 9 alb a později vydal dalších 19 autorských desek a 7 výběrů. Ve Slaném slíbil zahrát velký výběr z celé tvorby,“ sdělili organizátoři. Vstupenky, které lze zakoupit na webu legendy.dastec.cz, stojí 150 a 390 korun.

KOLÍNSKO

V Českém Brodě v pátek vystoupí Veselá trojka

Kdy: 26. listopadu, 19:00

Kde: Kulturní dům Svět, Český Brod

Za kolik: 250/300 korun

Užijte si v pátek večer poslech lidových písní Veselé trojky Pavla Kršky.

Vánoční strom se v Kouřimi rozzáří v sobotu

Kdy: 27. listopadu, 17:00

Kde: Náměstí Kouřim

Za kolik: Zdarma



Tradiční akci, na níž se rozzáří vánoční strom, se na kouřimském náměstí uskuteční v sobotu. Návštěvníci se mohou těšit na adventní trhy, vystoupení dětí z mateřské školky i ze Základní umělecké školy, vystoupí rovněž Svatoštěpánský sbor a přispět můžete třeba na psí útulek Dogopoint.

Průvod světýlek rozzáří vánoční strom v Liblicích

Kdy: 27. listopadu, 10:00, průvod 17:30

Kde: SOŠ Liblice

Za kolik: Zdarma

Spolek přátel obce Liblice vás v rámci zahájení adventu zve do aráelu SOŠ Liblice, kde se od 10 do 14 hodin budou konat tvořivé dílny pro děti i dospělé. Od 17:30 jste zváni na průvod světýlek s andělem a v 18:00 proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Kostelec rozsvítí vánoční strom

Kdy: 27. listopadu, 9:00

Kde: Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Zdarma



Po celý den můžete navštívit adventní trh s vánoční dílničkou spolku Za radost. Od 13 hodin vás pak čeká kulturní program - 13.00 charitativní svařák, 15.00 děti z Centra Rozum, 15.15 rybí polévka zdarma, 15.20 zpěvačka Ashena Brennerová, 16.00 projev starosty, koledy v podání dětí z mateřské školky a rozsvícení stromu, 16.45 zpěvačka Ashena Brennerová.

Poslechněte si Kontrasty

Kdy: 28. listopadu, 18:00

Kde: Sál Městského úřadu Kouřim

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Milovníci hudby mohou strávit nedělní podvečer na hudebním vystoupením Kontrasty. Kdo se vám představí? Jiří Kollert (klavír) a Vojtěch Kaděra (kontratenor).

Adventní průvod světýlek vyrazí v Českém Brodě úderem nedělní 17. hodiny

Kdy: 28. listopadu, 16:30

Kde: Radnice, Český Brod

Za kolik: Zdarma



Čeká vás tradiční českobrodská akce Adventní průvod světýlek. "Ke shromáždění u radnice a poslechu vánočních písní vás zveme již v 16:30, průvod bude zahájen v 17 hodin a za doprovodu českobrodské gardy vyrazí kolem sokolovny do Masarykovy ulice, dále do ulice 5. května a k Podlipanskému muzeu. Následně se průvod vydá dolů ulicí Žitomířsku a Komenského a zamíří zpět ulicí Tyršovou na náměstí Arnošta z Pardubic k vánočnímu stromu, který bude slavnostně rozsvícen. U stromku samozřejmě nebude chybět něco na zahřátí. Na celé trase budou tradičně připravena andělská zastavení, o která se postarají děti z místní ZUŠ a ZŠ Tyršova a sportovkyně z TJ Slavoj. Ani letos nebude chybět v průvodu chybět obří andělská loutka, která doprovodí průvod k vánočnímu stromu a spousta projekcí, světel a světýlek, jež umocní předvánoční atmosféru," zvou pořadatelé akce.

V Kolíně se vánoční strom rozzáří v neděli

Kdy: 28. listopadu 15:30

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Za kolik: Zdarma

Připomeňte si v neděli v Kolíně vánoční tradice. Od 16 hodin zahraje kolínský Big Band s Evou Burešovou, od 16.45 dojde k rozsvícení stromku a zapálení první adventní svíčky, od 17 hodin vystoupí Big Band s Davidem Gránským.

KUTNOHORSKO

Pojďte se trochu bát do GASKu

Kdy: 26. listopadu, 16:00

Kde: Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

Za kolik: -

Český čert už na zlobivé děti nestačí, tak si na pomoc zavolal posilu z Rakouska. Do Jezuitské koleje Galerie Středočeského kraje dorazí hned několik čertů, aby na tomto dětském programu potrestali hříšníky.

Malíňačky pořádají adventní odpoledne

Kdy: 27. listopadu, 13:00

Kde: Malín

Za kolik: Zdarma



Spolek Malíňačky pořádá Malínské adventní odpoledne. Adventní akci v Malíně bude provázet bohatý program se soutěžemi pro děti i dospělé. Návštěvníky čeká také vánoční trh a rozsvícení vánočního stromečku.

Vyrobte si originální vánoční přání

Kdy: 26. listopadu, 10:00

Kde: Knihtiskárna, Kutná Hora

Za kolik: 40 korunOriginální vánoční přání s možností dozdobení si budete moci vyrobit v pátek ve vánoční dílničce Knihtiskárny Kutná Hora.

MĚLNICKO

Neratovický advent začíná

Kdy: 28. listopadu, 10:00

Kde: Náměstí Republiky, Neratovice

Za kolik: Zdarma

Neratovický advent zahájí Svatobarborský vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu. Na náměstí Republiky mohou návštěvníci ochutnat některou z oblíbených vánočních specialit, obdivovat zručnost řemeslníků, nebo si zakoupit originální vánoční dárek pro své blízké. S vlastními výrobky se představí i studenti neratovických škol a obyvatelé Domu kněžny Emmy. Na samý závěr celodenního kulturního programu se za soumraku poprvé rozzáří neratovický vánoční strom.

Mělník přivítá advent už v sobotu

Kdy: 27. listopadu, 8:00

Kde: Náměstí Míru, Mělník

Za kolik: Zdarma



Vítání adventu se v sobotu v Mělníku bude odehrávat po celý den. Již od 8 hodin budou na náměstí Míru adventní trhy, v plánu je také přehlídka mladých vín mělnických vinařů a od 16 hodin hudební a pěvecká vystoupení Varhan's Geoovy Jamm a dětských pěveckých sborů ZUŠ Mělník. Vánoční strom se bude slavnostně rozsvěcet v 17 hodin.

Vydejte se za kralupskými strašidly

Kdy: Do 31. prosince

Kde: DDM Kralupy, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Kralupy nad Vltavou mohou být pěkně strašidelným místem. Ale s důrazem na slovo pěkně, protože místní strašidla se těší na společné hraní. DDM Kralupy si pro milovníky dobrodružných outdoorových her připravilo další procházku, tentokrát s názvem Za tajemstvím kralupských strašidel. „Vydejte se s námi na Palacké náměstí, do Olší, či na „Hosťák“, do míst spojených s kralupskými strašidly,“ lákají pořadatelé. Na účastníky čeká 7 samoobslužných stanovišť, na kterých musí splnit úkoly podle herního plánu. Ten je připraven na webu ddmkralupy.cz. Po vyluštění tajenky stačí herní kartu s e-mailovým kontaktem a počtem soutěžících hodit do schránky u domu dětí.

NYMBURSKO

Nová lávka se otevře veřejnosti

Kdy: 28. listopadu, 15:00

Kde: Nymburk

Za kolik: Zdarma

Město Nymburk zve na slavnostní otevření nové lávky přes Labe. Doprovodný program nabídne vzdušnou akrobacii, otevřený závod otužilců, přehlídku nymbruských lodí a přehrávku písně Moon River v podání jazzového trumpetisty Julia Baroše. Celou akci moderuje Barbora Mottlová a místa pro diváky budou připravena na obou březích Labe

První adventní neděle se kvapem blíží. Rozsvítí stromek i svíci

Kdy: 28. listopadu, 16:30

Kde: Náměstí Přemyslovců, Nymburk

Za kolik: Zdarma



Už za několik dnů se mohou nymburští obyvatelé těšit na slavnostní rozsvícení vánočního stromku na náměstí Přemyslovců. Akce bude zahájena fanfárami z okna radnice a rozsvícením 1. adventní svíce. Součástí programu bude také Vánoční slovo Kateřiny Roskovcové, farářky Českobratrské církve evangelické, koncerty vánočních koled pěveckého sboru Canzonetta a gospelů v podání souboru Gospel Voices Mladá Boleslav, otevření Ježíškovy nebeské kanceláře a slaměného Betléma a ohňová show. Akci doprovodí malý vánoční trh a programem provede herečka a moderátorka Barbora Mottlová. V rámci akce bude také volný vstup do Kina Sokol, které od 18:30 promítne francouzský rodinný film Vlk a lev: Nečekané přátelství.

Pokřtí obří adventní věnec. U toho nesmíte chybět

Kdy: 27. listopadu, 14:00

Kde: Zámek Loučeň

Za kolik: 150/180/90 korun

Zámek Loučeň v sobotu zahájí advent křtem největšího adventního věnce v Česku. Ten pravidelně už od roku 2010 zdobí kašnu na nádvoří. Advent je na Loučeni tradiční akcí, při které na návštěvníky čeká kouzelný pohled na zámek zahalený do bílého roucha. Věnec budou křít čtyři andělé a na celý proces bude dohlížet Bílá paní, dobrý duch zámku Loučeň. Kromě samotného křtu se všichni mohou těšit na vyzdobenou zámeckou expozici v rámci Příběhu vánočního stromečku.

Poděbrady se rozzáří v neděli, adventní trhy začnou už v sobotu

Kdy: 27. a 28. listopadu

Kde: Jiřího náměstí, Poděbrady

Za kolik: Zdarma



Chuť adventu můžete nasát na adventních trzích, podbarvených hudbou, zvukem flašinetu, vůní svařeného vína a dobrého jídla, a to každý adventní víkend od soboty 27. listopadu v čase od 10 do 18 hodin. V sobotu od 17 hodin na návštěvníky čeká doprovodný program Ať nám svítí naše světýlko, v neděli se pak mohou těšit na uvedení andělské adventní sbírky v 16 hodin, vystoupení Krejčíka Honzy od 16:30 a rozsvícení vánočního stromku v 17 hodin.

PŘÍBRAMSKO

Optimistka Olga Lounová zazpívá v Music Clubu Béčko v Příbrami

Kdy: 27. listopadu, 23:00

Kde: Music Club Béčko, Příbram

Za kolik: 400/450 korun



Olga Lounová, která se umístila v nedávno vyhlášené anketě Český slavík na osmém místě mezi zpěvačkami, dorazí do Příbrami. Ke slyšení jistě budou hity, jako jsou písně Jsem optimista, Protože to nevzdám, Cyklista nebo Dávej to. Vstupenky lze zakoupit za 400 korun v předprodeji v Dominu a Zlatnictví Hess. Na místě budou lístky o 50 korun dražší. Po koncertu následuje after oldies party.

Britský zpěvák a harmonikář Garry Hobson vystoupí v Příbrami

Kdy: 26. listopadu, 21:00

Kde: Club No. 1, Příbram

Za kolik: 290 korun



Příbramský Club No.1 bude hostit koncert zahraničního interpreta. Od 21 hodin v jeho prostorách vystoupí britský zpěvák a harmonikář Garry Hobson. Doprovázet ho bude hudební skupina Joybox, která je obsazena špičkovými muzikanty: Petr Hádr – drms, Gavrilo Aleksič (YUG) – bass, Tomáš Vychytil – guitar, Matouš Kobylka – sax. Rezervace lze udělat na čísle 318 618 348.

Koncert podpoří dobrou věc, ke slyšení budou adventní písně

Kdy: 27. listopadu, 19:00

Kde: Divadlo A. Dvořáka, Příbram

Za kolik: 350 korun

Charitativní koncert na podporu terénních služeb Charity Příbram se koná v sobotu v příbramském divadle. Hrát pro dobrou věc bude Big Band. „Přijďte si poslechnout neobvyklé spojení velkého smíšeného Pěveckého sboru ČVUT Praha pod vedením MgA. Jana Steyera s příbramským Big Bandem a jeho sbormistrem Karlem Šperkem,“ uvedli pořadatelé. Jako sólisté vystoupí Kateřina Tošnarová a Tomáš Savka. Koncert bude zaměřen na swingové a vokální provedení písní s adventní a vánoční tématikou současných českých i světových autorů. Ten, kdo se nemůže dostavit a chce přispět dobré věci, může zaslat příspěvek na konto 30015-520131389/0800.

Příbramská knihovna hostí akci Den pro dětskou knihu

Kdy: 28. listopadu, 10:00

Kde: Knihovna Jana Drdy, Příbram

Za kolik: Zdarma



Knihovna Jana Drdy zve na zábavně poetické odpoledne pro celou rodinu, které se v jejích prostorách uskuteční v neděli od 10 do 15 hodin. Na programu je od 10.30 hodin vystoupení nejmladších žáků ZUŠ Příbram, od 11 a 13 hodin loutková pohádka O pejskovi a kočičce - Jak psali psaní, od 12 a 14 hodin hraná pohádka Draci se neděli od 14.30 hodin pak pohádkové čtení. Kromě toho na děti bude čekat v knihovně nadělování dárků nebo výtvarná dílna.

RAKOVNICKO

Bára Ladrová a svatý Mikuláš dorazí v neděli do Kolešovic

Kdy: 28. listopadu, 10:00

Kde: Kulturní dům, Kolešovice

Za kolik: -

Český svaz žen Kolešovice pořádá kulturní akci, kterou si užijí hlavně děti. V neděli se totiž uskuteční vánoční Diskotančení s oblíbenou dětskou bavičkou Bárou Ladrovou. Od 10 hodin nebude v kolešovickém kulturním domě nouze o zábavu v podobě zpívání a tancování. Děti se na závěr akce mohou těšit na balíček dobrot od svatého Mikuláše.

Mšecké Žehrovice přivítají Mikuláše a rozsvítí strom

Kdy: 28. listopadu, 17:00

Kde: Kostel sv. Martina, Mšecké Žehrovice

Za kolik: -



Obyvatelé Mšeckých Žehrovic si v neděli užijí kulturní akci, kterou pořádají místní dobrovolní hasiči ve spolupráci s obecním úřadem. Jedná se o příjezd Mikuláše. U kostela svatého Martina přivítají zúčastnění váženou návštěvu z nebe i z pekla. Chybět nebude pěvecké vystoupení, na závěr bude slavnostně rozsvícen také vánoční strom. Na zahřátí se bude podávat svařené víno a horký čaj.