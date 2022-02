BENEŠOVSKO

Přijďte na pohádky do Heřmanic

Kdy: 29. a 30. ledna, 15:00

Kde: Společenské centrum, Velké Heřmanice

Za kolik: 50/30 korun

Divadelním ztvárněním pohádkových muzikálů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře o Karkulce a Šípkové Růžence se představí o víkendu 29. a 30. ledna od patnácti hodin obnovený divadelní soubor ve Velkých Heřmanicích v místním sále Společenského centra. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutné si místo rezervovat na facebookové stránce SC Velké Heřmanice nebo na telefonním čísle 737 111 026. Vstupné je pro dospělé 50 korun, děti 30. Občerstvení je v sále zajištěno.

Podpořte místní řemeslníky nákupem rukodělných výrobků

Kdy: 28. ledna–28. března

Kde: Informační a kulturní centrum Sázava

Za kolik: -



Na prodejní výstavě rukodělných výrobků v Informačním a kulturním centru Sázava nabídne spolek Fakt-um veřejnosti rukodělné výrobky místních řemeslníků, umělců a výtvarníků. Jedná se o malou prodejní výstavu přímo v IC, do prostoru se nevybírá vstupné. Její zahájení je v pátek 28. ledna od sedmnácté hodiny a potrvá do 28. března. Tato myšlenka vznikla jako kompenzace za zrušený jarmark v Sázavě. Konání a průběh akce je podmíněn aktuálními protipandemickými opatřeními.

Projděte se Uličkou přízraků v neveklovském kině

Kdy: 28. ledna, 20:00

Kde: Kino Neveklov

Za kolik: 130 korun

Podle knižní předlohy Ulička přízraků Williama Lindsay Greshama bylo natočeno stejnojmenné kriminální drama, které mohou diváci v neveklovském kině zhlédnout 28. ledna od dvacáté hodiny. V thrilleru se představuje Bradley Cooper jako mladý ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvoleným slovům. Ten se spojí s psychiatričkou, která je však mnohem nebezpečnější než on sám. Natáčení začalo v lednu 2020, již v březnu téhož roku muselo být kvůli pandemii pozastaveno. Opětovně obnoveno bylo v září 2020.

BEROUNSKO

Berounští uvidí pohádku O chytrém Honzovi a krásné Madlence

Kdy: 30. ledna, 14:00

Kde: Městské kulturní centrum, Beroun

Za kolik: 110 korun

Divadelní agentura Praha přiveze v neděli 30. ledna do berounského kulturního domu pohádku O chytrém Honzovi a krásné Madlence. Ta diváky provede příběhem Honzy, kterého na dobrodružství ve světě ochraňuje mámin medailonek. Celý příběh zpestřují písničky a pro pobavení jej provází a vtipně glosuje postava staré vrány. Představení začíná ve 14 hodin, vstupenky lze koupit na webticket.cz.

Nahlédněte v berounském muzeu do vánočních talířů našich předků

Kdy: Do 10. února

Kde: Muzeum Českého krasu, Beroun

Za kolik: -



Muzeum Českého krasu v Berouně hostí výstavu Jídlo deseti staletí aneb Vánoce na talíři. Ta přibližuje stravovací zvyklosti našich předků, jejich proměny a zajímavosti od raného středověku do současnosti. „Výstava nejprve ukazuje způsob získávání potravin v minulosti (lov, chov, pěstování), vývoj jejich zpracování a uchování (zavařování, konzervace, sušení) a na závěr i konzumace (vánoční pokrmy, jídlo jako dar i jako dekorace, vánoční recepty). Pokládá také otázky ohledně pestrosti a kvality současné stravy, tehdejšími a současnými možnostmi skladování i dopravy,“ uvádí muzeum. To je veřejnosti otevřeno ve dnech od úterý do soboty od 9 do 17 hodin a v neděli a o svátky od 10 do 17 hodin. Každá den je pak muzeum v době od 12 do 12.45 hodin uzavřeno kvůli obědové přestávce.

BOLESLAVSKO

Připomenou si učitele a básníka Českého ráje Josefa Brože

Kdy: 28. ledna, 17:30

Kde: Kino, Mnichovo Hradiště

Za kolik: Zdarma

Návštěvníci mnichovohradišťského kina se díky filmu Josef Brož učitel a básník Českého ráje projdou krajinou Českého ráje, Pojizeří a Mnichovohradišťska poetickýma očima, básněmi Josefa Brože, které vybral, nastudoval Josef Kettner, bývalý umělecký šéf mladoboleslavského divadla. Součástí dokumentu jsou také vzpomínky přátel a žáků Josefa Brože, tematická videa a fotografie Václava Bacovského a také hudba Františka Kozderky. Po skončení hodinového snímku se uskuteční krátká beseda se zúčastněnými aktéry. Vstup je zdarma. Promítání filmu, který vznikal v průběhu roku 2021, je oslavou 101. výročí narození Josefa Brože.

Brouk zažije velké dobrodružství

Kdy: 29. ledna, 15:00

Kde: Městské kino, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 95 korun



V městském divadle mohou diváci v rámci pohádkového předplatného zhlédnout představení Velká dobrodružství malého brouka. Výpravná pohádka s krásnými písničkami vypráví o střevlíkovi Pepovi, který žije na louce u Černého lesa a se svým nejlepším přítelem zlatohlávkem Jardou se jednoho dne vydají hledat to pravé štěstí. Malí i velcí se tak stanou svědky vzrušujícího putování, na němž oba hrdinové potkávají potrhlého brouka z ciziny s neuvěřitelně dlouhým jménem, sršně Edu nebo potrhlého datla, kterému se říká Růžena.

Seznamte se s Bigglesem

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Výstava Legenda jménem Biggles instalovaná v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha seznamuje s životním příběhem pilota Jamese Biggleswortha. Tato fiktivní legenda anglických letců je hlavní postavou série knih z leteckého prostředí první i druhé světové války od spisovatele Williama Earla Johnse.

Vydejte se za drahými kameny

Kdy: Do 1. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Muzeum Mladoboleslavska zve na novou expozici určenou všem mineralogům a archeologům s názvem Za drahými kameny do pravěku. Ta návštěvníkům přiblíží přehled drahých kamenů a dalších nerostů používaných v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší. Stejně jako v minulosti, kdy byl kámen jedním z nejpodstatnějších materiálů, udržuje si i teď své místo v umění i praktickém životě.

KLADENSKO

V DDM Ostrov se lidé naučí stavět hmyzí hotel nebo modelařit

Kdy: 29. ledna, 9:00 a 10:00

Kde: Dům dětí a mládeže Ostrov, Slaný

Za kolik: 140 korun

Slaný Dům dětí a mládeže Ostrov, který veřejnost nalezne ve slánské Šultysově ulici, si na sobotu 29. ledna připravil pro veřejnost dva kurzy. Ten první začíná v 9 hodin, přičemž se bude týkat modelaření. „Přijďte si postavit plastikový model pozemní a nebo letecké bojové techniky v měřítku 1/100 a 1/144,“ láká Ostrov. Vstupné na akci s lektorem Lukášem Kleinem je 130 korun. Od 10 hodin si pak budou moci zájemci ve stejných prostorách vyrobit pod vedením Petry Libovické hmyzí hotel. Kurzovné je v tomto případě 140 korun.

Muzeum ovládl Fenomén Fatra

Kdy: Do 30. ledna

Kde: Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno

Za kolik: -



Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno hostí až do 30. ledna výstavu s názvem Fenomén Fatra. Ta obsahuje hračky z archivu firmy Fatra, které jsou mezi sběrateli méně známé a dostupné. Dále je doplněna populárními nafukovacími hračkami nebo hračkami z PVC a gumy.

KOLÍNSKO

Kolínské kino má o víkendu nabitý program

Kdy: 28. až 30. ledna

Kde: Kino 99, Kolín

Za kolik: 140/150 korun

Páteční promítání: 17.00 Spider-Man: Bez domova (akční, USA), 17.30 Ulička přízraků (drama, USA), 19.55 Srdce na dlani (komedie, ČR), 20.00 Zlato (thriller, Austrálie).

Sobotní promítání: 14.30 Moje krásná příšerka (animovaný, Rusko), 15.00 O čertovi a jiné vánoční pohádky (animovaný, ČR), 17.00 Velký červený pes Clifford (rodinný, USA), 17.30 Krotitelé duchů: Odkaz (akční komedie, USA), 19.30 Zlato (thriller, Austrálie), 20.00 Ulička přízraků (drama, USA)

Nedělní promítání: 17.00 Moje krásná příšerka (animovaný, Rusko), 17.30 Šťastný nový rok 2 (romantická komedie, Slovensko), 19.30 Srdce na dlani (komedie, ČR), 20.00 Zlato (thriller, Austrálie)

Užijte si s dětmi tradiční pohádku v novém provedení

Kdy: 30. ledna, 15:00

Kde: Kulturní dům Svět, Český Brod

Za kolik: 200/250 korun



Divadelní společnost Agáta odehraje v KD Svět pohádku dobře známou z televizních obrazovek… V tomhle království je něco v nepořádku. Paní královnu sužuje hypochondrie, princezna Karolínka je rozmazlená, rádce je proradný a vypočítavý. A všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znamení urozeného původu. A pak je tu syn chůvy, zahradník Kryštof, který tajně princeznu miluje. A tak je jen na něm, aby jí napravil hlavu.

Výstava Martina Mainera byla zahájena

Kdy: Do 9. dubna

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: -

V galerii v kolínském divadle začíná výstava Martina Mainera. patří k představitelům generace autorů, kteří se mezi prvními prosadili před polovinou 80. let osvobozující postmoderní malbou, těžící obsahově i formálně z prolínání časových a kulturních rovin. Tato generace svým vzorem ovlivnila tvorbu generace 90. let.

Vydejte se na přednášce do Lotyšska

Kdy: 28. ledna, 19:00

Kde: Zvonice u kostela Nejsvětější Trojice, Český brod

Za kolik: Zdarma



Máte rádi cestování? Je tu další přednáška, na které se s vámi o poznatky ze svých cest podělí Jindřich Běťák. Hlavním tématem budou Baltské státy se zvláštním důrazem na Lotyšsko.

Zasmějte se s Alešem Vyjidákem

Kdy: Do 25. února

Kde: Knihovna, Kolín

Za kolik: Zdarma

Výstava kreslených vtipů Aleše Vyjidáka s názvem Ze života lidí je součástí tradičního cyklu novoročních výstav kresleného humoru v kolínské knihovně pod názvem Do nového roku zvesela.

Prohlédněte si v kině výstavu betlémů

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Kino 99, Kolín

Za kolik: Zdarma



Díky spolku Můj Kolín, který vyzval mateřské a základní školy v Kolíně, jsou ve foyer kolínského Kina 99 vystaveny krásné a originální betlémy. "Děkujeme všem, kdo tuto nádheru organizoval, podpořil a především dětem za výtvory, zkrátka každému, kdo se na takové nádheře podílel," vzkazují pořadatelé.

Vydejte se s Ludmilou Padrtovou Krajinou k abstrakci

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Regionální muzeum Kolín - Červinkovský dům

Za kolik: 25/50 korun

Ludmila Padrtová (1931–2016) vytvářela abstraktní kompozice od poloviny padesátých let. Tehdy byla veřejnosti utajená, a je málo známá dodnes - přestože byla s Vladimírem Boudníkem první, kdo se abstrakci v Československu věnoval v době, kdy nesměla být vytvářena a už vůbec ne vystavována. Přitom byla v abstrakci zralejší než Boudník. Vzhledem k tomu, že její inspirace pocházela především z přírody, pracovala s barvou, která byla v tehdejší době mladými výtvarníky zavrhována. Kromě děl z padesátých let budou na výstavě prezentovány fotografie z osmdesátých let, ale také kresby, koláže a malby z posledních let jejího života.

Výstava Honzy Homoly pořád pokračuje

Kdy: Denně

Kde: Městský kulturní dům, Kolín

Za kolik: -



"S posledním dnem v roce měla z výstavních prostor Komorního sálu zmizet výstava kytaristy kapely Wohnout Honzy Homoly, ale vzhledem k tomu, že o ni veřejnost má stále zájem a především v současné nejisté době není jasné, kdy se do těchto míst vrátí sedící na každovíkendových plesech, kde jsou výtvarná díla ohrožena, rozhodli jsem se expozici zatím na místě ponechat. Ve chvíli, kdy se nastartují plesy, sundáme i obrazy ze zdi," říkají lidé z kolínského Městského společenského domu.

KUTNOHORSKO

Kutnohorský turistický spolek připravil tradiční lyžařský zájezd

Kdy: 29. ledna

Kde: Kutná Hora

Za kolik: 300/250 korun

Tělovýchovná jednota Turista Kutná Hora z. s. pořádá v sobotu 29. ledna tradiční lyžařský zájezd Krkonoše – Harrachov – Jakuszyce. Autobus doveze účastníky do hor a zpět, za dopravu zaplatíte 300 korun, děti 250. Běžecké trasy a pěší túry budou dle výběru, dostupné budou sjezdovky od autobusu. Pro další informace navštivte webovou stránku pořadatele anebo je získáte na e-mailu l.podol@seznam.cz či tel. 721 681 481. Jelikož nelze předvídat další vývoj situace, konání akce bude závislé od momentálních covidových omezení. Při nekonání akce vám peníze vrátí.

GASK nabízí poslední komentovanou prohlídku výstavy Konfigurace

Kdy: 29. ledna,15:00

Kde: Galerie Kutná Hora

Za kolik: Zdarma



Poslední příležitost zúčastnit se komentované prohlídky Jana Stolína umožní rozkrýt variace vnímání výstavy Konfigurace. Prohlídkou, která se uskuteční v sobotu 29. ledna v Galerii Středočeského kraje Kutná Hora, vás provede samotný autor minimalistické prostorové kompozice a Veronika Marešová, kurátorka GASK. Vstup je zdarma, délka programu 30 minut, rezervovat místo si můžete na e-mailu pokladna-KH@gask.cz nebo na telefonním čísle 725 377 433 do 28. ledna do osmnácté hodiny. Kapacita prohlídky je omezena dle aktuálních opatření.

Thriller vás vnoří do Spícího města

Kdy: 28. ledna, 20:00

Kde: Kino Čáslav

Za kolik: 110 korun

Dobrodružný thriller Spící město podle stejnojmenné populární knihy spisovatele Martina Vopěnky uvede čáslavské kino v pátek 28. ledna. Všichni rodiče na celém světě zničehonic z neznámých důvodů usnou a děti musí bojovat o přežití ve světě zbývajících dospělých. Snímek ukazuje, co vše se může stát, když zavládne chaos a děti jsou nuceny čelit nástrahám světa na vlastní pěst. Čtyři sourozenci Kryštof, Kristýna a Ema a nejmladší Samuel prožívají spokojené dětství ve šťastné rodině. Jednoho rána se ale všechno změní, když jejich rodiče upadnou do záhadného spánku.

Liduščino divadlo představí Zpívankový kabaret

Kdy: 30 ledna, 16:00

Kde: Tylovo divadlo Kutná Hora

Za kolik: -



Roztocké Liduščino divadlo přichází neděli 30. ledna od 16 hodin do Tylova divadla v Kutné Hoře se Zpívánkovým kabaretem. Svým malým divákům představí pořad s pohádkami, které jsou inspirované lidovými písničkami a říkankami. Herci je vyčarují z pravého kouzelnického klobouku. Diváci se mohou těšit na pohádky O červené kuličce – jak hledala kamarády, O princezně Spinkalíně a O chytré myšce – jak sázela mák. Děti spolupracují a aktivně se účastní děje. Pořad je vhodný pro děti od tří do deseti let.

MĚLNICKO

Svůj širák odhazuje v dál. Koktavý Jakub se stane Cyranem

Kdy: 30. ledna, 17:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 120 korunMasarykův kulturní dům bude svědkem jedinečného představení inscenace Cyrano z Bergeracu. Adaptace známého příběhu pro jediného herce se nazývá Jak jsem byl Cyrano a vypráví příběh koktavého Jakuba, který na vlastní kůži zažívá jedno z největších dramat všech dob. Inscenace vznikla pro jihočeské Malé divadlo. v Hlavní a jediné roli se představí Marek Menšík. Představení je vhodné pro děti od 6 let. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Masarykově kulturním domě či na webu mekuc.cz.

Ještě chvíli si pohrajte se strašidly

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma



Venkovní hra Za tajemstvím kralupských strašidel je prodloužena do konce ledna, a tak si s místními strašidly mohou děti pohrát ještě o něco déle. Na účastníky čeká 7 samoobslužných stanovišť, na kterých musí splnit úkoly. Zájemci získají doplňující informace ke stanovištím po načtení QR kódu. Plán je připraven na webu ddmkralupy.cz. Po vyluštění tajenky stačí herní kartu s e-mailovým kontaktem a počtem soutěžících hodit do schránky u domu dětí.

Program na víkend zve na komedii, drama i rodinný film

Kdy: 28.–30. ledna

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun

Víkendový program kina Vltava nabídne v pátek nový thriller o chamtivosti se Zacem Efronem v hlavní roli Zlato (17:00) a českou romantickou komedii Srdce na dlani (20:00). Sobotní program nabídne rodinný film Velký červený pes Clifford (14:30), romantický film Šťastný nový rok 2: Dobro došli (17:00) a životopisný snímek popisující několik dní ze života Lady Di Spencer (20:00). V neděli pak diváci uvidí animovaný film Moje krásná příšerka (14:30), opět komedii Srdce na dlani (17:00) a kriminální drama Ulička přízraků (20:00) s Bradleyem Cooperem a Cate Blanchet.

NYMBURSKO

Ochotníci zvou na černou komedii

Kdy: 29. ledna, 18:00

Kde: Kulturní dům, Libice nad Cidlinou

Za kolik: -

Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou zve na odloženou druhou premiéru inscenace černé komedie Popel a pálenka v režii Jaroslava Vondrušky. Hra pochází z pera současné finského dramatika Bengta Ahlforse a pojednává především o nelehkých rodinných vztazích. Vše se stále točí kolem urny s popelem, kterou si přinese ze hřbitova domů velice svérázná paní plukovníková. A této hlavní roli se ujala Helena Vondrušková. Druhá premiéra také nabídne alternativní obsazení ve třech dalších rolích. Představení se uskuteční v libickém kulturním domě. Vstupenky si lze předem zajistit dvěma způsoby. Buď telefonicky u Heleny Vondruškové, 604283433 nebo e-mailu dsvojan@gmail.com.

Kino navštíví animovaná princezna Barbara a příšera Bogey

Kdy: 29. ledna, 16:30

Kde: Zámecký biograf, Poděbrady

Za kolik: 120 korun



Zámecký biograf v sobotu promítne ruský animovaný film Moje krásná příšerka. V něm se mladá princezna Barbara rozhodne, že uteče z paláce, ve kterém její život ovládá zloduch, který má v hrsti i jejího tatínka krále. V lese však narazí na příšeru Bogeyho, jemuž otočí život vzhůru nohama a začne diktovat svá vlastní pravidla.

Hlahol vzpomene na nymburské vystoupení Antonína Dvořáka

Kdy: 30. ledna, 15:00

Kde: Obecní dům, Nymburk

Za kolik: 80 korun

V obecním domě se odehraje koncert pěveckého sboru Hlahol a jeho přátel při 130. výročí koncertního vystoupení Antonína Dvořáka v Nymburce. Na koncertě zazní díla Antonína Dvořáka Napadly písně, V národním tónu, Rondo g moll pro violoncello a klavír, Romantické kusy, klavírní trio Dumky a další. Zpívat s Hlaholem budou Lenka a Ludmila Pergelovy, na violloncelo zahraje Dora Hájková, housle rozezní Ondřej Petera a na klavír se předvedou Jiří Rožeň a Tomáš Pergel. Průvodní slovo obstará Marta Hrachovinová. Vstupenky v ceně 80 korun lze zakoupit v infocentru, Nymburském kulturním centru a na místě konání v den akce.

Zámek otevírá brány i v zimě

Kdy: Od 29. ledna

Kde: Zámek Veltrusy

Za kolik: 120/150 korun



Státní zámek Veltrusy nabízí od soboty víkendové prohlídky Laboratoria a okruhu Aristokracie: Začátek konce. V Laboratoriu návštěvníci získávají příležitost nahlédnout pod pokličku běžného provozu zámku, seznámit se s historií jeho obnovy od povodní 2002 a vyzkoušet si práci badatele, archeologa i restaurátora. Vzdělávací okruh Aristokracie: začátek konce nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství. Byli jimi Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921 hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech hrabat Chotků návštěvníci šířeji seznámí se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě a jejím životním stylem.

Výstava zavede prostřednictvím obrazů do Poděbrad a Polabí

Kdy: Do 28. února

Kde: Infocentrum Poděbrady

Za kolik: -

Infocentrum Poděbrady zve v lednu a únoru na první výstavu roku 2022. Ta v místní malé galerii představí obrazy paní PhDr. Jany Hrabětové historičky, etnografky a vedoucí skanzenu v Přerově nad Labem na motivy středního Polabí a to zejména Poděbrad. Předlohou olejomaleb jsou diapozitivy staré přes padesát let uložené ve fotoarchivu Polabského muzea.

Procvičte si mozkové závity při turnaji v piškvorkách

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Dům dětí a mládeže, Nymburk

Kde: Zdarma



Po celý leden se mohou příznivci hry piškvorky ve věku od 6 do 15 let zúčastnit turnaje, který pořádá Dům dětí a mládeže Nymburk. Hrát lze každý den v odpoledním klubu. Na vítěze turnaje čeká turnajový pohár a na každého účastníka malá odměna. Ty bude možné si vyzvednout od 1. února. Provozní doba klubu je každý všední den od 12:30 do 16:30, jen v pátek klub zavírá už v 15:00. Při prvním vstupu do klubu je třeba odevzdat přihlášku do klubu na školní rok 2021/2022, nebo být přihlášen v jakémkoli kroužku DDM.

PŘÍBRAMSKO

Projděte se Uličkou přízraků

Kdy: 28. ledna, 20:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 130 korun

Podle knižní předlohy Ulička přízraků Williama Lindsay Greshama bylo natočeno stejnojmenné kriminální drama, které mohou diváci v příbramském kině zhlédnout 28. ledna od dvacáté hodiny. V thrilleru se představuje Bradley Cooper jako mladý ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov, který se spojí s psychiatričkou, která je však mnohem nebezpečnější než on sám. Natáčení začalo v lednu 2020, již v březnu téhož roku muselo být kvůli pandemii covid-19 pozastaveno. Opětovně obnoveno bylo v září 2020.

Do sedlčanského kina přijde Soused

Kdy: 28. ledna, 20:00

Kde: Kino Sedlčany

Za kolik: 100 korun



Děj filmu, který sedlčanské kino promítne v pátek 28. ledna, se odehrává v Berlíně. Daniel je filmová hvězda zvyklá na úspěch. Jeho půdní byt je stylový, stejně jako jeho manželka a chůva, která má pod kontrolou děti. Všechno je tip top, a tedy připravené na to, aby odletěl na konkurz do Londýna, kde na slavného německo-španělského herce čeká role v americkém filmu o superhrdinech. Když vejde do místního baru na rohu, zjistí, že tam sedí Bruno, věčně přehlížený muž a jeden z obětí znovusjednocení a gentrifikace bývalého východního Berlína. A Daniel se stává jeho cílem pomsty.

Příbramské divadlo přichází s komedií Druhá strana kulis

Kdy: 30. ledna

Kde: Divadlo Příbram

Za kolik: 90 korun

Podívejte se v příbramském divadle v neděli 30. ledna na představení Druhá strana kulis. Komedie detailně odhaluje nejen to, co se děje navenek, ale i v hlavách jednotlivých postav. Dva manželské páry, jeden vypadá stabilně, druhý se rozpadl: Muž si našel novou, mnohem mladší partnerku a chce jí představit prvnímu z párů - nejlepším přátelům. Proběhne ale plánovaná večeře? A jak? Kdo se může považovat za vítěze, kdo za poraženého? Zvládnou vůbec oba páry tohle nové uspořádání? Vesele i hořce o bilancování, životních krizích a upřímnosti. Režie Mikoláš Tyc.

RAKOVNICKO

Rynholec se chystá na pravěký karneval i retro diskotéku

Kdy: 29. ledna, 16:00 a 19:00

Kde: Sokolovna, Rakovník

Za kolik: -

Dvojice akcí se uskuteční v sobotu 29. ledna v Rynholci. Nejprve si odpoledne budou moci užít zábavu děti. Od 16 hodin si budou moci v místní sokolovně zařádit s neandrtálcem v rámci pravěkého karnevalu. Na programu je třeba lov mamuta, sběr bobulí a další pravěká zábava. Chybět nebude ani třímetrový tyranosaurus rex. Večer bude následovat retro disco párty. Zlaté hity z doby od 60. do 90. let zahraje příchozím v sokolovně DJ Veselá huba. Začíná se v 19 hodin.