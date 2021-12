BENEŠOVSKO

Navštivte výstavu vánočních dekorací a k 90. výročí založení školy

Kdy: do 21. prosince

Kde: Pyšely

Za kolik: zdarma

Výstava vánočních dekorací a expozice k 90. výročí založení Základní školy T. G. Masaryka v Pyšelích potrvá do 21. prosince a veřejnost obě výstavy může zhlédnout vždy v provozní době infocentra a o adventních nedělích od 15 hodin. Akci připravilo Město Pyšely a ZŠ Pyšely v přízemí MěÚ zdarma.

Na výstavě naleznete historické vlajky a školní potřeby

Kdy: do 31. prosince

Kde: Benešov

Za kolik: 20/10 korun



Až do konce prosince si budete moci v pobočce Muzea Podblanicka v Benešově prohlédnout výstavu Nová československá vlajka a škola, kde vedle vlajek naleznete i různé předměty ze školního prostředí, které zaujmou nejen děti, ale i dospělé. K nahlédnutí je celá řada školních potřeb, které pocházejí převážně z období první Československé republiky. Některé však budou i staršího data. Pro další informace a aktuality sledujte webové stránky, instagram a facebook muzea.

Kateřina Ševidová bude v Bystřici zpívat dětem

Kdy: 3. prosince, 17:00

Kde: Bystřice

Za kolik: 100 korun

Město Bystřice nabídne dětem na Mikuláše v pátek 3. prosince koncert známé benešovské zpěvačky Kateřiny Ševidové, která přizpůsobí tentokrát svůj repertoár dětskému publiku. Vstupné je 100 korun. Akce se uskuteční v bystřickém divadle U Jelena od sedmnácti hodin.

Tomáš Zouzal přednáší o dějinách regionu

Kdy: 3. prosince, 17:30

Kde: Poříčí nad Sázavou

Za kolik: -



O životě na Benešovsku a v Poříčí nad Sázavou za 2. světové války bude přednášet v pátek 3. prosince od 17.30 hodin oceňovaný spisovatel a historik Tomáš Zouzal. Vyprávění bude tématicky zaměřeno na hospodaření SS ve vojenských dvorech v Poříčí a na Hvizdci. Akce se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu v Poříčí nad Sázavou.

BEROUNSKO

Zažijte adventní odpoledne plné zábavy

Kdy: 4. prosince, 14:00

Kde: Všeradice

Na Adventní odpoledne ve Dvoře Všerad ve Všeradicích se můžete těšit již v sobotu 4. prosince od 14 hodin. Na návštěvníky čeká odpoledne plné zábavy na připravených stanovištích s různými úkoly. Ty budou rozmístěny jak venku, tak vevnitř. Pak bude rozsvícen stromek.

Do Chrustenické šachty přijde Mikuláš

Kdy: 5. prosince

Kde: Chrustenice



V Chrustenické šachtě bude v neděli 5. prosince čekat na děti Mikuláš s čerty a anděly. Ty pojedou i s doprovodem vláčkem do podzemí za čerty. Koho pustí zpět, jede do strojovny za Mikulášem. V pekle je velmi teploučko, ve strojovně je však 8 stupňů. Cena:je 150 korun (dítě + 1 rodič), další osoba k 1 dítěti 100 korun. Registrovat se lze do 3. prosince, ve formuláři je nutno vyplnit jméno dítěte, telefonní číslo rodiče, hodinu příchodu, dobré a zlé vlastnosti dítěte.

Bárka music zahraje na Adventním koncertu

Kdy: 5. prosince, 15:00

Kde: Beroun

Za kolik: 100/200 korun

Charita Beroun připravila Adventní koncert, který se bude konat v neděli 5. prosince od 15 hodin v kostele sv. Jakuba St. v Berouně na Seydlově náměstí. Zahraje seskupení "Bárka music". Kapelu tvoří violoncellista Pavel Barnáš s harfenistkou Ivanou Pokornou. Ivanka Pokorná je členkou orchestru Národního divadla v Praze. V Bárce hraje na keltskou harfu, která je menší a lehčí než ta, kterou používá ve velkém orchestru. Violoncellista Pavel Barnáš je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Vstupné 100 korun, rodinné 200.

BOLESLAVSKO

Navštivte vánoční Stránov

Kdy: 4. prosince, 10:00

Kde: Zámek Stránov, Jizerní Vtelno

Za kolik: 290 korun

Návštěvníci zámku Stránov mohou v sobotu prožít pohádkový příběh zamilovaného kuchaře a kuchařky. V prostorách vyzdobeného zámku společně pomohou s přípravou cukroví a vánočky, zdobením stromečku, výrobou malého dárku i dalšími úkoly spojenými s Vánoci. Na všechny se těší herci v dobových kostýmech. Objednat se na prohlídku je možné na webu www.vanocenastranove.cz.

I v zimě mají Svijany otevřeno

Kdy: 4. prosince, 10:00

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 50 korun / zdarma



Rádi byste si prohlédli Zámek Svijany? Nečekejte na zámeckou sezónu a navštivte ho o jednom z adventních víkendů, kdy má zámek otevřeno za zvýhodněné. Děti a senioři mají vstup úplně zdarma. Zámek nabízí k prohlídce archeologickou expozici z doby bronzové, bronzový poklad, výklad o historii zámku a okolí, velkou kapli, expozici lázeňství a pivovarnictví i expozici podzemí. Navštívit zámek a jeho výstavy bude možné po celý den od 10 do 17 hodin, prohlídky jsou nekomentované.

Vyrazte s turisty na Chlum

Kdy: 4. prosince, 7:00

Kde: Železniční stanice Mladá Boleslav město

Za kolik: 30/20 korun

Klub českých turistů z Mladé Boleslavi pořádá již 48. ročník zimního přechodu Chlumu. Všichni milovníci procházek či pěších pochodů si mohou vybrat trasu podle vlastního uvážení. Mapy a popisy tras účastníci obdrží v budově železniční stanice Mladá Boleslav město mezi 7:00 a 10:00. Jednotlivé trasy dlouhé od 9 do 35 kilometrů mají individuální starty, kontrola pochodu je ve Vinařické hospůdce od 8:30 do 15:00. Více informaci na www.kctmb.com.

Muzeum se odělo do vánoční atmosféry

Kdy: Do 31. prosince, 10:00–15:00

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun



Expozice muzea ožijí v předvánočním a vánočním čase výstavou věnovanou tradičnímu způsobu prožívání Vánoc. Házíte doma prstenem, předpovídáte z kostí holoubat, chodí u Vás Barborka? Toto a mnohé další jsme pro Vás zaznamenali na výstavě, kde se dozvíte i o původu adventního věnce a kalendáře. Věštíte podle jablka, olova, střevíce, hrnku? Tradiční věštebné praktiky si také můžete vyzkoušet. Otevřena je také prodejní výstava Dárky z hradu, na které je možné zakoupit drobné vánoční dárky. Přímo ze stromečku si můžete vybrat ručně malované ozdoby, ve skříních čekají ručně šité obaly na knihy, bločky a dárkové lepenkové krabičky. Radost mohou udělat i výrobky z chráněných dílen Fokus nebo drobné šperky.

KLADENSKO

Retro výstava v Kladně přiblíží veřejnosti hračky značky Fatra

Kdy: Do 30. ledna 2022

Kde: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Za kolik: 50/25 korun

Originální a nadčasový vzhled hraček Fatra budou moci obdivovat ti, kteří dorazí na výstavu do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. „Retro výstava obsahuje hračky z archivu firmy Fatra, které jsou mezi sběrateli méně známé a dostupné. Dále je doplněna populárními nafukovacími hračkami nebo hračkami z PVC a gumy. Vystaveny budou nejen hračky slavné české designérky Libuše Niklové, ale i současných návrhářů,“ uvádí muzeum. Součástí výstavy je i herní koutek s možností zakoupení hraček.

Projeďte se na náměstí

Kdy: Denně

Kde: Náměstí Starosty Pavla, Václavské náměstí; Kladno

Za kolik: Zdarma



Na náměstí Starosty Pavla a na Václavském náměstí nyní mohou zájemci o bruslení využit kluziště. Ve všední dny budou obě sportoviště otevřena v odpoledních hodinách, o víkendech a prázdninách po celý den. Na Štědrý den si budou moci zájemci zabruslit jen dopoledne. Na náměstí Starosty Pavla je možné si také zapůjčit brusle, na Václavském bohužel ne. Zde však jsou připraveny stánky s občerstvením.

Prožijte Kladenské Vánoce

Kdy: 5. prosince, 15:30

Kde: Náměstí Starosty Pavla, Kladno

Za kolik: Zdarma

Kladenské Vánoce, tak se jmenuje program akcí a koncertů, který nabídne každý den možnost příjemně strávit čas buď na náměstí Starosty Pavla nebo u obrazovky u přenosu koncertu. Na neděli si tento cyklus připravil od 15:30 Mikuláše na koni a koncert Podřipského žesťového koncertu, vystoupení spolku Taška Kladno a ohnivou a LED show.

Bojíte se čertů? Potkejte je v pátek

Kdy: 3. prosince, 17:00

Kde: Náměstí Krále Vladislava, Velvary

Za kolik: Vstupné dobrovolné



V pátek na náměstí Krále Vladislava zavítají strašidelní Čerti z Rakouska. Na všechny zde čeká show s ohnivými a laserovými efekty. Odvážní návštěvníci se budou moci s čerty také vyfotit.

KOLÍNSKO

Aneta Langerová zazpívá v Českém Brodě

Kdy: 3. prosince 19:00

Kde: KD Svět, Český Brod

Za kolik: 590-640 Kč

V rámci podzimního koncertního turné zavítá před Vánoci do Českého Brodu oblíbená česká zpěvačka Aneta Langerová s kapelou a smyčcovým triem.

Smejko a Tanculienka si s dětmi zatancují v neděli v Kolíně

Kdy: 4. prosince 10:00

Kde: MSD, Kolín

Za kolik: 300 Kč



Smejko a Tanculienka k vám po roku a půl konečně přichází s novým představením Tancuj, tancuj!, ve kterém zazní ty nejnovější a nejznámější hity. Představení je vhodné pro všechny od 2 let. Každý návštěvník (dospělý i každé dítě) musí mít platnou vstupenku.

Užijte si Mikuláše na faře

Kdy: 4. prosince 15:00

Kde: Mírové náměstí, Kouřim

Za kolik: Zdarma

Přijďte si užít svatého Mikuláše na kouřimské faře. Spolek Rozmarýna pořádá venkovní prodejní výstavu výrobků, svatomikulášské občerstvení na farní zahradě, tvořivé svatomartinské dílny a také setkání s Mikulášem!

Poznejte v kolínském divadle Velké lásky v malém hotelu

Kdy: 4. prosince 19:00

Kde: Divadlo, Kolín

Za kolik: 220-350 Kč



Bláznivá komedie vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. To potom potřebuješ spolehlivého tajemníka…

Poznejte Kolínsko a Kutnohorsko. Známé i neznámé

Kdy: Do 31. prosince, úterý–čtvrtek

Kde: Zámek (Cerop), Kolín

Za kolik: Zdarma

Prohlédněte si unikátní výstavu fotografií Josefa Čáslavy. "Poznejte Kutnohorsko a Kolínsko z nové, nevídané a možná i překvapivé perspektivy. Navštivte s námi místa známá i neznámá. Výstavu si právě teď můžete prohlédnout v prostorách historického sálu CEROP v Kolíně a potrvá až do konce roku," zvou pořadatelé.

Okuste Zapomenutou vůni střelného prachu

Kdy: Denně do 29. května 2022

Kde: Veigertovský dům, Kolín

Za kolik: Zlevněné 70 Kč, dospělí 150 Kč, rodinné 370 Kč



Výstavní projekt nepředstaví zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění. Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

Pražské víkendové tipy: Divadla, kina, koncerty... Vyberte si.

KUTNOHORSKO

Kino nabízí přímý přenos opery staré řecké báje Eurydika

Kdy: 4. prosince, 18:45

Kde: Kutná Hora

Za kolik: 300 korun

Opět je tady možnost vychutnat si požitek z přímého přenosu s Metropolitní opery v New Yorku, tentokrát se v kutnohorském kině ponoříte do staré řecké báje Eurydika. Tato báje o Orfeovi, který chce s pomocí hudby vyvést milovanou Eurydiku z podsvětí, inspirovala skladatele od počátků dějin opery.

Nalaďte se tvořivě na adventní čas

Kdy: 3., 11., a 18. prosince, 13:00

Kde: Kutná Hora



Tři adventní soboty v prosinci budete mít možnost se kreativně vyřádit v kutnohorské knihovně vždy od třinácté hodiny na výrobě vánočních ozdob z drátků a korálků, přáníček a dekorací z přírodnin a stránek starých knížek.

Pořádají Mikulášskou besídku i rozsvěcení stromu

Kdy: 4. prosince 17:00

Kde: Starkoč

Za kolik: Zdarma

Obec Starkoč připravila v místní sokolovně na sobotu 4. prosince od sedmnácti hodin Mikulášskou besídku a rozsvěcení vánočního stromku. Na účastníky čekají hry, soutěž, pohoštění a koleda Mikuláše, čerta a anděla. Pokud máte zájem o mikulášskou nadílku pro vaše děti, pište sms nebo volejte na telefonní číslo 736735941.

MĚLNICKO

Hodné děti dostanou od Mikuláše balíček a loutkovou pohádku

Kdy: 4. prosince; 10:00, 14:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 40 korun

Čarovný plášť a Ukradená princeznička jsou dvě půvabné pohádky, jimiž neratovický loutkový soubor JAVAJKA tradičně potěší své malé i velké diváky. Pohádky s nadílkou se letos mimořádně hrají v Divadelním sále Společenského domu. Rodiče mohou také přinést pro malé diváky baličky, které jim rozdá sám Mikuláš.

Odnese čert ševce do pekla? To děti zjistí na pohádce s nadílkou

Kdy: 5. prosince, 15:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 100/80 korun



Zimní pohádkový příběh souboru Nezávislého divadla diváky zavede do chalupy chudého ševce, který lidem spravuje boty. Jednoho dne se mu za pecí zjeví čert. Když ševce navštíví čert, není to žádná legrace, švec se ho ale nebojí, protože má pro strach uděláno. Nakonec vše dopadne dobře. Čert ševcovi pomůže a tak se nakonec vrátí čert do pekla sám, ale ještě ten rok se na zem vrátí, aby splnil to, co ševci slíbil. Po pohádce bude následovat mikulášská nadílka. Vstupenky jsou v předprodeji pouze do čtvrtka 2. prosince. Děti za vstup včetně balíčku zaplatí 100 korun, dospělí pak 80 korun.

Čertův švagr se ukáže v Neratovicích. A přijde i Mikuláš

Kdy: 5. prosince, 14:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: Zdarma

Výpravné a bohatě kostýmované muzikálové provedení známého pohádkového příběhu o zlé a vypočítavé maceše, která vyžene svého nevlastního syna Petra, jenž se ale ve světě neztratí, je mikulášským dárkem města všem neratovickým dětem. Rodiče mohou přinést balíčky, které dětem na jevišti předá Mikuláš, čerti a andělé. Na představení mohou všechny hodné i ty zlobivé děti zavítat do společenského domu. Místenky je nutné si zajistit v pokladně společenského domu.

Zažijte advent v proměnách času

Kdy: Do 2. ledna 2022

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: 30/20 korun



Regionální muzeum Mělník si připravilo výstavu Advent v proměnách času, která nabízí nahlédnutí do předvánoční atmosféry z období 19. a 20. století. Přibližuje adventní týdny z pohledu tradičních obchůzek, známých i méně známých adventních postav, z nichž některé jsou neodmyslitelně spojeny právě s mělnickým regionem. V imaginárních výkladních skříních a na plakátovacích plochách představí historii vánočního stromu republiky, nabídku dárků reflektujících svou dobu i různé plakáty. Pro děti i dospělé jsou připraveny retrohrátkové bedýnky, které nabízí některé dobové předměty k vyzkoušení.

Bruslaři mohou vyzkoušet kluziště na náměstí před kostelem

Kdy: Denně 8:00–20:00

Kde: Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Na Palackého náměstí vzniklo veřejné adventní kluziště. Přístupné je veřejnosti denně, třídní kolektivy mohou rezervovat čas telefonicky v kanceláři kulturního a společenského střediska.

NYMBURSKO

Ochotníci zvou na manželskou komedii

Kdy: 4. prosince, 18:00

Kde: Kulturní dům, Libice nad Cidlinou

Za kolik: -

Přehlídka Libický divadelní podzim 2021 pokračuje komorní komedií. V sobotu ji pod názvem Manželé v nesnázích uvede Divadelní spolek Jiří Poděbrady. A jaké téma nabídne? Soužití od vášně k monotónní všednosti, přes svízele a těžkosti, jen, aby se udržela láska. Didier a Karin právě v televizi zhlédli Madisonské mosty. Karin je tím příběhem rozrušena a říká si, zda je dobré zůstat v manželství, když láska není tím, co bývala. Didier si neříká nic. Jenom už si chce jít lehnout. A tak se začne dialog nejen o filmu, ale i o smyslu jejich manželství.

Mikuláš projede městem v kočáře

Kdy: 5. prosince, 16:00

Kde: Kaple sv. Jana Nepomuckého, Nymburk

Za kolik: Zdarma



V neděli od 16 do 17 hodin projede historickým centrem Nymburka kočár s Mikulášem a jeho družinou. Pokud byste se snad s nimi ve vyzdobených ulicích nepotkali, nemusíte být smutní, přijďte za nimi do kaple sv. Jana Nepomuckého. Od 17 hodin bude tedy nejen Mikuláš, ale také anděl a čerti připraveni předat mikulášskou andílku dětem. Balíčky pro své ratolesti musí rodiče podepsat a odevzdat na místě čertům.

Vánoční a duchovní skladby předvede Hlahol

Kdy: 3. prosince, 19:00

Kde: Evangelický kostel, Nymburk

Za kolik: -

Příjemnou předvánoční atmosféru navodí adventní koncert pěveckého souboru Hlahol Nymburk. Na koncertě zazní II. vánoční mše Jaroslava Máchy, vánoční koledy a další vánoční a duchovní skladby. Na klávesy zahrají Ivana Trnečková a Tomáš Pergel.

PŘÍBRAMSKO

Milovníci hororů si přijdou na své v příbramském kině na Resident Evil

Kdy: 4. prosince, 20:00

Kde: Příbram

Pro milovníky sci-fi a hororů připravilo příbramské kino na sobotu 4. prosince od dvacáté hodiny snímek se série Resident Evil: Racoon City. Tento původní příběh, odehrávající se v roce 1998, zkoumá tajemství tajemného Spencer Mansion a nešťastného Raccoon City. Jednotné vstupné je 130 korun.

Do divadla přijde Mikuláš

Kdy: 5. prosince

Kde: Příbram

Za kolik: 70 korun



Do příbramského divadla přijde v neděli 5. prosince mezi 17 a 19 hodinou Mikuláš. Ale až po promítnutí pásma krátkých pohádek, aby předal dětem nadílku od jejich rodičů.

Zpříjemněte si advent hudbou

Kdy: 5. prosince

Kde: Březové Hory

Za kolik: -

Bronzovou adventní neděli v Březových Horách zpříjemní návštěvníkům kostela sv. Vojtěcha 5. prosince vystoupení Vepřekova smíšeného pěveckého sboru.

RAKOVNICKO

V divadle se ukáží Dva nahatý chlapi

Kdy: 3. prosince 19:00

Kde: Tylovo divadlo, Rakovník

Za kolik: V rámci divadelního předplatného 2020-2021

Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže opravdové pravdě hodně vzdálená.

Užijte si rakovnickou Vánočku

Kdy: 4. prosince 11:00-17:00

Kde: Ella´s Burger, Rakovník

Za kolik: Vstupné zdarma



"V minulém týdnu jsme vymysleli, že pomůžeme stánkařům, kterým zrušili Vánoční trhy a nabídneme jim zdarma naše prostory, na kterých by se dal trh uspořádat. No, bylo to opravdu rychlé, dnes je pondělí a my máme obsazených všech 12 míst, které jsme dokázali pro stánky vyčlenit," říkají pořadatelé akce, na které najdete vánoční atmosféru a tucet stánků s nejrůznějším zbožím.

Výstava Františka Sury končí 12. prosince

KDY: Do 12. prosince (úterý až pátek 10-18, sobota a neděle 10-16)

KDE: Rabasova galerie (výstavní síň na radnici), Rakovník

Ještě necelé dva týdny si můžete ve výstavní síni na radnici prohlédnout výstavu obrazů rakovnického malíře Františka Sury.

Vyražte na film Tady hlídáme my

KDY: 5. prosince 17:00

KDE: Tylovo divadlo, Rakovník

ZA KOLIK: 140 Kč



Lesní inženýr Ivan (Lukáš Vaculík) se zamiloval do vědkyně Julie (Jitka Ježková). Po svatbě si pořídili penzion v samotném srdci malebné Šumavy, kam se nastěhovali s Juliinou šestnáctiletou dcerou Kačkou (Veronika Divišová) a jejím psem, jezevčíkem Hugem. Ivan s Julií se však snaží především o potomka a provozování penzionu zanedbávají.