BENEŠOVSKO

Nahorubští hasiči pořádají sraz historických traktorů Zetor

Kdy: 7. května, 12:00

Kde: Náves Nahoruby

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

Tradiční spanilá jízda, chutné občerstvení příjemná hudba. To vše čeká návštěvníky na 19. ročníku srazu historických traktorů Zetor v Nahorubech na návsi v neděli 7. května od dvanácté hodiny.

Vydejte se k Ladově chalupě okolo hvězdárny pěšky nebo na kole

Kdy: 7. května, 6:00–17:00

Kde: Senohraby

Za kolik: -



Jubilejní 50. ročník turistického dálkového pochodu a cyklojízdy Okolo Hvězdárny k Ladově chalupě můžete absolvovat už v sobotu 7. května. Začátek i cíl je na chatě lyžařského oddílu Senohraby – Žlábka – Vávrův palouk, průběžně od 6 do 17 hodin. Vybrat si můžete z tras o délce 6, 8, 15, 20, 31 či 51 km. Cyklisté si mohou vybrat z 23, 49 či 68 km. Trasy vedou po polních a lesních cestách turisticky značených, cyklotrasy pak převážně po okresních silnicích. Nebudou zvlášť značeny, je nutno řídit se vlastní orientací. Organizátorem je TJ Sokol Senohraby.

Pavel Hošek povypráví na téma Svět jako bojiště dobra a zla

Kdy: 7. května, 17:00

Kde: Dobrobistro Čerčany

Za kolik: -

Tento svět jako bojiště dobra a zla. Tak nazval svou přednášku Pavel Hošek, který působí jako vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Křesťanský sbor Pyšely ho přizval, aby v Dobrobistru v Čerčanech v sobotu 7. května povyprávěl o tomto bojišti.

BEROUNSKO

V Berouně se představí folkloristé, odehraje se i koláčový souboj

Kdy: 7. května, 9:00 až 18:00

Kde: Náměstí Joachima Barranda, Beroun

Za kolik: -

Na náměstí Joachima Barranda v Berouně se v sobotu 7. května uskuteční přehlídka folklorních souborů nejen z České republiky. Akce s názvem Berounský koláč začíná už v 9 hodin, přičemž na veřejnost bude čekat vystoupení mnoha folklorních souborů z různých míst republiky. Nejprve se předvede staropražská kapela Třehusk. Následovat bude vystoupení Klíčku z Řevnice (10:10), TS Bettyz Prahy (10:40), tanečního oddělení ZUŠ V. Talicha (11:10), uskupení Leśne Echo z Polska (11:45), folklorního souboru při MKC Beroun (12:20), berounské MŠ Pod Homolkou (12:50), ZŠ Závodí (13:05), MŠ Drašarova (13:20) a baletní školy Terezie Dudové (13:40). Od 14 hodin pak bude porota hodnotit soutěž o nejlepší donesené koláče. Po sladkém vstupu vystoupí soubory Rosénka / Hrozénka a Makovičky (14:20), cimbálová muzika Muzička (14:55), znovu Leśne Echo (15:50), Vonička z Čestlic (16:30) a berounská Oddechovka (17:00).

Den matek oslaví v Levandulovém údolí

Kdy: 7. a 8. května, 10:00 až 17:00

Kde: Levandulové údolí, Chodouň

Za kolik: -



O víkendu 7. a 8. května se v Levandulovém údolí v Chodouni u Zdic uskuteční oslava Dne matek. Připraveny budou speciální dílny a procedury pro ženy. Zájemci si navíc mohou také rezervovat oběd s příběhem.

Soubor Alla Breve zazpívá v kostele v Žebráku nejen velikonoční písně

Kdy: 7. května, 16:00

Kde: Kostel sv. Vavřince, Žebrák

Za kolik: -

Členové souboru staré hudby s názvem Alla Breve si pro veřejnost přichystali velikonoční koncert. Vystoupení pojmenované Utěšený nám den nastal si budou moci milovníci hudby vychutnat v sobotu 7. května od 16 hodin. Dějištěm bude kostel sv. Vavřince v Žebráku. „V pořadu zaznění velikonoční písně a skladby evropských autorů z 13. až 18. století,“ uvedli organizátoři s tím, že na programu budou skladby například dílny G. P. da Palestriny, J. T. Turnovského, H. Purcella, J. S. Bacha a dalších.

BOLESLAVSKO

Řemesla zaplní zámek

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Městské muzeum, Mnichovo Hradiště

Městské muzeum přináší výstavu řemesel „Ten umí to, a ten zas tohle…“. Návštěvníci se tak mohou těšit na práci práci kováře, řezníka, pekaře, cukráře, zedníka, mlynáře, truhláře, tesaře, ale i kominíka, koláře, nebo bednáře. Kromě vybavení, které ke svým pracím jednotliví řemeslníci potřebovali, uvidí na výstavě také místní historické fotografie a konkrétní výrobky těchto živnostníků, které vyrobili přímo zde u nás ve městě. Seznámí se tedy i s jmény řemeslníků z Mnichova Hradiště.

Velmistr se vrací s novou šifrou

Kdy: Po celý rok

Kde: Městská knihovna a Muzeum Bakovska, Bakov nad Jizerou



Městská knihovna Bakov nad Jizerou a Muzeum Bakovska zvou na třetí ročník celosezónní hry „Velmistrova šifra“. Dobrodružná hra probíhá v historickém centru města, je však zvolena jiná trasa, než tomu bylo v loňském roce. Také způsob, jakým se hráči dostanou k pokladu, je jiný. Hra začíná v budově knihovny a muzea, kde hráči obdrží pergamen s hádankami, podle kterých symboly hledají.

Zámecký prohlídkový okruh se obohatí o model města

Kdy: 7. května, 15:00

Kde: Infocentrum na zámku, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: -

V zámeckém infocentru se v sobotu uskuteční slavnostní odhalení a představení modelu města. Ten se stane novou součástí prohlídkového okruhu zámku. Model byl vytvořen Šárkou Hnátovou podle plánu města z roku 1797. Zároveň proběhne vernisáž výstavy Majitelé dětské manufaktury na zámku v Bělé pod Bezdězem.

KLADENSKO

Veterány se vydají na trasu závodu Stopou slánského Oriona

Kdy: 8. května, 8:00

Kde: Velvary

Za kolik: Zdarma

Ve Velvarech a v jejich okolí budou v neděli 8. května k vidění nablýskané historické motocykly a automobily. Orion klub Slaný zde totiž pořádá tradiční již 15. ročník závodu s názvem Stopou slánského Oriona. Akce začne na velvarském náměstí Krále Vladislava, kde budou od 8 do 11 hodin historické stroje vystaveny, následně se pak vydají na jízdu po okolí. Cíl a vyhodnocení bude v době od 15 do 16 hodin.

Nejlepší mažoretky republiky budou soutěžit ve Stochově

Kdy: 7. a 8. května, 9:00

Kde: Sportovní hala Stochov

Za kolik: Zdarma



Stochovská sportovní hala bude o víkendu 7. a 8. května dějištěm kvalifikace již 29. republikového mistrovství v mažoretkovém sportu. Zahájení této sportovní akce je na programu v 9 hodin. Zástupci veřejnosti mohou přijít mažoretkám fandit, vstup je volný.

KOLÍNSKO

Poslechněte si v Kouřimi houslový recitál

Kdy: 6. května, 18:00

Kde: Sál městského úřadu, Kouřim

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V rámci Houslového recitálu v sále úřadu v Kouřimi v pátek večer vystoupí Eduard a Richard Kollertovi, společně s klavíristou Jiřím Kollertem.

V brodském kostele se v pátek koná koncert duchovní hudby

Kdy: 6. května, 19:00

Kde: Kostel sv. Gotharda, Český Brod

Za kolik: Vstupné dobrovolné



Rolnička Praha, sbormistr Karel Virgler a farnost Český Brod vás zvou na koncert duchovní hudby do kostela sv. Gotharda. Sbor Rolnička vystoupí s programem duchovní hudby od nejstarších dob po současnost.

V Kostelci si můžete užít 66. ročník Dvořákova festivalu

Kdy: 7. května, 17:00

Kde: Zámecká kaple sv. Vojtěcha, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 150 korun

Je tu 66. ročník Dvořákova festivalu a s ním Jarní koncert. Vystoupí Foersterovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr Jaroslav Brych a recitátor Jan Šťastný. Více na www.dvorakuvfestival.cz.

Zatančete si na Černokosteleckém reprezentačním plesu

Kdy: 7. května, 19:00

Kde: Zámek Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Základní vstup 350 korun na osobu, s večeří 590 korun na osobu (předprodej na městském úřadě nebo prodejna Tabák v ulici Pražská)



Město Kostelec nad Černými lesy, živnostníci a podnikatelé pořádají Černokostelecký reprezentační ples. V 19.45 začne program slavnostním předtančením, hraje Antares Music band Jana Staňka. Dále na vás čeká bohatá tombola, občerstvení, hlavním hudebním hostem plesu bude zpěvák Bohuš Matuš.

Vytvořte si vlastní květníky a truhlíky

Kdy: 8. května, 14:00 až 18:00

Kde: Vzdělávání centrum Pečecka, Pečky

Za kolik: 500 korun (včetně hlíny, glazur, výpalu)

Pravidelná keramická dílna profesionálního keramika a lektora keramických kurzů Vzdělávacího centra Pečky Ivana Sagače, tentokrát na téma: květníky. Kurz je určen i začátečníkům, dospělým i dětem (malé pod dohledem rodičů). Info a rezervace míst: 724 811 636.

Český Honza bude hledat nevěstu v kolínském divadle

Kdy: 8. května, 18:00

Kde: Divadlo, Kolín

Za kolik: 200 korun



Tradiční český hrdina Honza jde do světa hledat nevěstu. Najde tam štěstí, nebo nakonec zjistí, že všude dobře, doma nejlíp? V pohádce s písničkami Karla Gotta tančí žáci ze ZUŠ Kolín a z klubu Kocour Modroočko, zpívá Lukáš Holoubek (známý ze Superstar) a určitě přijde i Kašpárek.

Vydejte se na tradiční Květnový pochod

Kdy: 8. května, 8:00 až 9:30 zápis a start od sokolovny

Kde: Sokolovna Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Děti startovné 10 korun, dospělí 20 korun

Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Černými lesy, oddíl orientačních sportů, pořádá tradiční Květnový pochod v okolí Kostelce. Trasy jsou dlouhé 6,5 a 15 kilometrů.

KUTNOHORSKO

Ve Čtrnáctce pořádají vernisáž výstavy Na vodu vesele

Kdy: 7. května, 15:00

Kde: Klub Čtrnáctka, Rataje nad Sázavou

Za kolik: Zdarma

Na vodu vesele je vernisáž výstavy Karla Macase, která se uskuteční v sobotu 7. května v Ratajích nad Sázavou v Klubu Čtrnáctka. Výstava návštěvníky svými vtípky naladí na vodáckou sezónu. Od 17 hodin se na nádvoří zámku koná loutkové divadlo Kocour v botách a od devatenácté také loutkové představení Automat na filmy. Obě zahraje renomovaný a oceňovaný soubor Buchty a loutky. Děti i dospělí se mohou těšit na velkou dávku legrace. Pořadatelem výstavy je Klub Čtrnáctka a pořadatelem divadla je spolek Pro Rataje ve spolupráci s městysem Rataje nad Sázavou.

Rybičky 48 zahájí v sobotu sezonu v zahradě kláštera Svaté Voršily

Kdy: 7. května, 17:00

Kde: Klášter sv. Voršily, Kutná Hora

Za kolik: -



Na domácím hřišti v areálu zahrady kláštera Svaté Voršily v Kutné Hoře zahájí letní sezonu v sobotu 7. května kapela Rybičky 48. Jako speciální hosté se představí kapely Civilní obrana a Martyho banda. Vstupenky lze zakoupit v infocentru Kutné Hory nebo online na ticketstream.cz.

Milovníci rybolovu si přijdou na své na rybářských závodech

Kdy: 7. května, 5:00

Kde: Pískovna Horka II. Zruč nad Sázavou

Za kolik: 300 korun

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Zruč nad Sázavou, připravil na sobotu 7. května od páté hodiny ranní rybářské závody. Akce se uskuteční v Pískovně Horka II RMV, Zruč nad Sázavou. Časový harmonogram počítá s celkovou délkou soutěže od pěti do 11.30 hodin. Závod začíná registrací a losováním míst, zahájením rybolovu, pak jeho ukončením v jedenáct hodin a v 11.30 je předpokládaný závěr akce, při kterém budou ohlášeni vítězové a předány zajímavé ceny.

MĚLNICKO

Jůheláci s kamarády zavedou diváky na kouzelný palouček

Kdy: 7. května, 15:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 99 korun

Známé plyšové postavičky Jů a Hele zavítají v sobotu do neratovického společenského domu s loutkovou revue Na kouzelném paloučku. Nepřijdou však sami. Na paloučku se na diváky těší tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, který se rád předvede v plné parádě. Všichni společně se podívají na rybičky pod hladinou nebo se proletí s papírovými draky po velkém širém nebi.

Fenomén Igráček zavítá do kralupského městského muzea

Kdy: Do 2. června

Kde: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Za kolik: -



Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou zve na výstavu pro celou rodinu s názvem Fenomén Igráček. Zajímavým prvkem výstavy se stanou neprodejné unikáty Igráčků v podobě Jaroslava Seiferta, jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu a šikovatele Jana Vaňka, postavy z románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Výstava se uskuteční ve dnech od 5. května do 2. června. Poslední den výstavy bude zároveň součástí slavností Dnů Kralup 2022, a také jedním z programů 15. Muzejní noci s překvapením.

Nadějní spisovatelé mohou soutěžit se svými díly

Kdy: Do. 30. května

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje autorskou literární soutěž v rámci 27. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích. do 18 let a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěných ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 17. září.

NYMBURSKO

Ochotníci zvou na Přítelkyni

Kdy: 7. května, 19:00

Kde: Kulturní dům, Libice nad Cidlinou

Za kolik: 90 korun

Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou zve na komedii současné americké dramatičky Jen Silvermanové s názvem Přítelkyně. Pozvání přijali a hru uvedou ochotníci ze Železného Brodu. Diváci vstoupí prostřednictvím dvou zralých hereček do života dvou ženských bytostí a stanou se svědky jejich životního setkání. Komedie vypráví o přátelství, lásce a bilancování uplynulých životů, přitom má potřebný rytmus a spád, přináší úsměvy a zároveň je k zamyšlení. Představení se uskuteční v sobotu v libickém kulturním domě. Místa v sále lze rezervovat na telefonu 604 283 433 u Heleny Vondruškové nebo e-mailem na dsvojan@gmail.com.

Lodě na Labi doplní bohatý doprovodný program

Kdy: 5. až 8. dubna

Kde: Nymburk

Za kolik: -



Již podesáté se uskuteční akce Lodě na Labi. Několikadenní setkání příznivců lodí s kulturním programem nabídne odpolední program pro veřejnost i dopolední ukázky pro školy. Návštěvníci se budou moci projet po Labi na lodích Mojmír a Blanice či na převoznickém člunu, zhlédnout ukázky práce a vybavení říční a cizinecké policie, prohlédnout si hydroelektrárnu, nechat si podepsat knihy Jana Sováka i Jana Řehounka a užít si hudební produkci kapel Wotazník, Razz, Brando's Eyes, Rýmoraj, Veelee duo, Lachtani Vládi Lacha nebo Generace 75.

Vzpomenou na Břetislava Bendu

Kdy: 7. května, 16:00

Kde: Galerie Ludvíka Kuby, Poděbrady

Za kolik: -

Galerie Ludvíka Kuby v sobotu zahájí výstavu rozsáhlého sochařského díla Břetislava Bendy. Za účasti rodiny autora k výstavě promluví kurátor Mgr. Vojtěch Odcházel. Hudební doprovod obstará ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady. Součástí události bude degustace lahodných vín. Výstava je složená ze zápůjček z pozůstalosti po autorovi, krajských galerií a soukromých sbírek a nabízí chronologický přehled klíčových děl autora od třicátých let až po jeho závěrečné tvůrčí období v sedmdesátých letech dvacátého století. Výstava potrvá do 14. srpna.

PŘÍBRAMSKO

Vyzkoušejte si Májové rande naslepo s knihou

Kdy: 7. května, 8:00–12:00

Kde: Knihovna Příbram

Za kolik: -

V Knihovně Jana Drdy v Příbrami budou pro vás v sobotu 7. května připraveni knižní partneři/partnerky na schůzku. Možná budete mile překvapeni kvalitami vašeho „partnera“, možná schůzka nevyjde podle vašich představ. Knihy budou zabaleny v neprůhledném obalu, až doma po rozbalení zjistíte, koho jste si vybrali. Můžete však vyslovit přání, jaké rande očekáváte, zda chcete prožít pohádku, chcete se cítit jako princezna, nebráníte se napínavé schůzce, či snad dokonce sami chcete horor? Je to jen na vás! Na schůzku máte celý měsíc a poté nám vašeho společníka zase donesete zpátky. Pokud nebudete spokojeni, kniha vás nenadchne, můžete ji kdykoliv a bez výčitek vrátit. Zabalené překvapení půjčujeme na Ústřední půjčovně pro dospělé a pobočce Křižák.

Uctí si památku obětí druhé světové války

Kdy: 7. května, 17:00

Kde: Pomník padlým Sedlec-Prčice

Za kolik: Zdarma



Tradiční májové tryzny za oběti druhé světové války se budete moci zúčastnit v sobotu 7. května u pomníku padlým v Komenského ulici v Sedlci. Sraz účastníků je v 17 hodin před budovou městského úřadu Sedlec-Prčice.

United Flauor vystoupí v Dobříši

Kdy: 6. května, 20.30

Kde: Kulturní dům Dobříš

Za kolik: 250/280 korun



Mezinárodní skupina United Flavour přichystala v r. 2019 velký comeback, který dosti zásadně přibrzdila epidemie covid. 19. Na letošek připravili koncertní šňůru, která povede také přes Dobříš, a to v pátek 6. května. United Flavour jsou energií nabitá kapela, která servíruje moderní mix reggae, hiphopu, r`n`b, či world music a zaručuje divokou hudební show. Vstupenky v ceně 250 korun lze zakoupit v Trafice u Davida, nebo na Goout.net a v den koncertu na místě už za 280 korun.

RAKOVNICKO

Akce Vysoká brána vrátí Rakovník o 770 let do minulosti

Kdy: 8. května, 9:00

Kde: Rakovník

Za kolik: -

Tradiční jarní akci Vysoká brána, která je oslavou 770. výročí první písemné zmínky o městě, se uskuteční v neděli 8. května v Rakovníku. „Při zahájení programu budete moci zhlédnout historický průvod a během celého dne vystoupat poprvé v této sezóně na ochoz Vysoké brány,“ uvádí pořadatelé. Program se bude odehrávat před Vysokou bránou, kde bude k vidění třeba vystoupení šermířů, kejklířů a hudebních nebo tanečních skupin. Program bude také v Galerii Samson Cafeé a na nádvoří místního muzea. Mezi kostelem sv. Bartoloměje a muzeem pak bude pro veřejnost připravena ukázka středověkého života, historická střelnice a kolotoč.

Hudební skupina Cruel Jokers představí desku Podivnej svět

Kdy: 7. května, 19:00

Kde: Dům osvěty, Rakovník

Za kolik: 100 korun



Dům osvěty Rakovník bude dějištěm křtu nové hudební desky. Jednat se bude o nosič kapely Cruel Jokers. „Jsme mladá, převážně rocková kapela, která hraje hlavně autorské písně. Členové pochází z Rakovnicka a Lounska,“ uvádí o sobě kapela. Tato hudební skupina nahrála desku s názvem Podivnej svět. Akce začíná v 19 hodin, hosty budou kapely Mentol a Fried Ace.