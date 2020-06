Kdo by se chtěl koncertu zúčastnit, může si už nyní zakoupit vstupenky za 199 korun na baru bowlingového podniku Na Chmelnici. Ti, kteří se rozhodnou zakoupit lístky až v den konání akce přímo na místě, dají pak za vstup 250 korun.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Nedělení varhanní půlhodinka s Elisabeth Ullmann

KDY: 14. června, 14:00​

KDE: Bazilika na Svaté Hoře u Příbrami​

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Bazilika se v neděli dvě hodiny po poledni rozezní varhany. Stane se tak v rámci série koncertů s názvem Nedělní varhanní půlhodinka. Tentokrát bude příchozím hrát Elisabeth Ullmann z Rakouska. Vstup je možný pouze před začátkem koncertu, přičemž od posluchačů je vyžadováno soustředěné ticho. Vstupné dobrovolné.

Zdroj: Deník / Miroslav Rada

Pouť oslaví ve Vysokém Chlumci

KDY: 12. až 14. června​

KDE: Vysoký Chlumec​

ZA KOLIK: Volně přístupné



Od pátku se na návsi ve Vysokém Chlumci bude konat tradiční pouť. V rámci ní se v sobotu od 14 hodin v budově městyse uskuteční soutěž o nejlepší pouťový koláč. Příjem koláčů do soutěže bude hodinu před jejím zahájením. Ten, kdo by se chtěl soutěže zúčastnit, musí přinést minimálně 15 koláčků, a to minimálně s 3 druhy náplně. Od 15 hodin se pak v tamní fotbalové aréně pod hradem uskuteční exhibiční utkání Hořejšáci proti Dolejšákům.



Zdroj: Jan Bartoš

Sobotní regionální trh v Dobříši

KDY: 13. června, 8:00 až 12:00​

KDE: Komenského náměstí, Dobříš​

ZA KOLIK: Volně přístupné



Na dobříšském Komenského náměstí se uskuteční regionální trhy. Lidé si mohou přijít nakoupit některý z produktů regionálních prodejců v době od 8 do 12 hodin. Zakoupit bude možné různou zeleninu, sadbu, pečivo, kávu, víno, květiny, med, bižuterii nebo třeba keramiku.

Zdroj: Deník / Miroslav Rada

Noc sokoloven si veřejnost může užít také v Novém Kníně

KDY: 12. června, 17:00

KDE: Sokolovna, Nový Knín

ZA KOLIK: Volně přístupné



Sokolovnu v Novém Kníně bude moci v pátek v rámci takzvané Noci sokoloven navštívit veřejnost. Od 17 hodin bude v jejích prostorách připraven program, na kterém nalezneme například sokolskou šifrovačku – dobrodružná a zábavná procházka pro děti i dospělé. Zároveň si příchozí budou moci užít komentovanou prohlídku sokolovny, připraven bude také oheň na opečení buřtů. Děti čekají zábavné hry, přičemž za jejich absolvování dostanou drobné odměny.



Zdroj: archiv Heleny Rezkové