Svou účastí na cyklojízdě přispějete na onkologicky choré děti

KDY: 26. června, 9:30

KDE: Votice

ZA KOLIK: Startovné dobrovolné

Na kole dětem Toulavou je charitativní cyklojízda pro širokou veřejnost, která se uskuteční v sobotu 26. června a jejímž hlavním cílem je získat finanční prostředky na podporu léčby onkologicky nemocných dětí. Startuje se v 9.30 hodin z Votic. Akci zaštiťuje Jakub Kachlík, jehož syn v pěti letech onemocněl leukémií a nyní se zotavuje po transplantaci kostní dřeně. Díky velké pomoci lékařů a sester z motolské nemocnice se i on přidá k pelotonu. Zastávky budou v partnerských městech Sedlčanech, Počepicích, Petrovicích a Sedlci-Prčici. Startovné je dobrovolné.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Filmy, přednášky i hudba. Festival Odraz podpoří místní umělce

KDY: 26. června, 10:00

KDE: Příbram

ZA KOLIK: Zdarma



Festival Odraz si dává za cíl podpořit příbramskou uměleckou scénu a motivovat mladé k participaci ve veřejném prostoru. Akce má dva programové bloky. V tom dopoledním se budou uvnitř Junior klubu promítat filmy festivalu Jeden svět, na terase budou přednášet místní o zajímavých zkušenostech, například o dobrovolnictví u doktorů bez hranic, před budovou bude probíhat bleší trh. Druhý blok začíná v pět hodin, kdy se ukončí přednášky a promítání a Junior bude věnován místním kapelám.

Na Dvořákově náměstí vás čeká v sobotu bohatý program

KDY: 26. června, 10:00

KDE: Příbram, náměstí

ZA KOLIK: Zdarma

Místní kapely Nástroj snahy, Bylo nás šest, Origami, Vrch, ale i Petr Vašina a Míša Mádlová, Paul Batto a Robert Christian, Zuzka Šebková či Schunky vystoupí na Dvořákově náměstí v Příbrami na akci Korzo Obora v sobotu 26. června od 10 hodin. Návštěvníky čeká také divadlo, řemesla, rybáři, stánky, knižní bazar. Děti si přijdou na své při tvoření a hrách, stříhání a barvení vlasů, připravena bude cukrová vata, mirel. A samozřejmě bude i dobré jídlo a pití.

Ponořte se do Moře kouzel

KDY: 25. června, 17:00

KDE: Příbram, kino

ZA KOLIK: 120 Kč



Moře kouzel je rodinné animované dobrodružství z pera scenáristy Aleca Sokolowa, nominovaného na Oscara za film Toy Story: Příběh hraček. Příbramské kino ho promítne v pátek 25. června od sedmnácté hodiny. Bojácný a stydlivý delfín Delfi objeví v moři kouzelnou klenbu. Ta dokáže každou rybu proměnit v to, čím by chtěla být. Vstupné je 120 korun.

Zasportujte si a pomozte dobrovolnickému centru

KDY: 26. června, 14:00

KDE: Příbram, fotbalové hřiště

ZA KOLIK: Přeprodej 90 Kč, na místě 100 Kč

Dobrovolnické centrum ADRA Příbram spolu s SK Spartak Příbram pořádá pro rodiny s dětmi v sobotu 26. června od čtrnácté hodiny druhý ročník akce Pomáháme sportem. Děti si budou moci na fotbalovém hřišti SK Spartak vyzkoušet různé sportovní, ale i jiné aktivity. Za splněné úkoly na ně čekají drobné odměny. Vstupné je v předprodej 90 korun, na místě 100.

Zabavte děti s Národním muzeem

KDY: Kdykoliv

KDE: NM.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Jestli se zrovna nemůžete vydat do Národního muzea, nevadí. Podívej se do něj s dětmi online z počítače Čekají na vás, a hlavně vaše děti prohlídky výstav, tvoření, soutěže a Honzíkem s Fany! Pro děti je připravené Malované muzeum, Muzeohraní, Učení se s muzeem nebo Nakouknutí do muzea.