Kdy: pátek 3. března, od 19.00

Kde: Příbram, Divadlo A. Dvořáka

Za kolik: 230 korun

Divadelní představení Podivný případ se psem. Neobyčejný příběh patnáctiletého Christophera, který v noci na zahradě objeví zabitého psa. Coby velký obdivovatel Sherlocka Holmese se rozhodne vést detektivní pátrání. Je sice neobyčejně nadaný, ale v každodenním světě je ztracený. Díky vyšetřování se Christopher vydává na dobrodružnou cestu, která obrátí jeho svět vzhůru nohama. Vyjasní nejen záhadu se psem, ale i některá tabu vlastní rodiny.

Na velkém karnevalu se bude tančit a soutěžit

Kdy: sobota 4. března, od 14.00

Kde: Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka

Za kolik: děti v maskách 20, děti bez masek 30, dospělí 50 korun

Velký dětský karneval. Na malé návštěvníky v převlecích ze světa pohádek a fantazie čeká tanec, hry a soutěže. Proběhne také volba nejhezčí a nejkurióznější masky.

Berounsko

Klubem budou znít hity kapely Mötorhead



Kdy: sobota 4. března, od 21.00

Kde: Beroun, Rock klub Prdel

Za kolik: 180 korun



Koncert Motorreptile + Drac. Plzeňský revival nesmrtelné legendy Mötorhead obnovuje své aktivity, v klubu na Závodí ho doprovodí známá berounská známá skupina Drac.

Hostem bálu bude Leona Machálková

Kdy: sobota 4. března, od 20.00Kde: Hořovice, Společenský důmZa kolik: 200 korun

Městský ples Hořovice. Tanečníkům bude hrát skupina Handa Banda, hlavním hostem večera bude známá zpěvačka Leona Machálková. Průvodcem večerem bude Karel Vydra. Kromě bohaté tomboly má následovat také losování hlavních cen plesu podle vstupenek.

Kladensko

Premiéra je plná nekorektního humoru



Kdy: sobota 4. března, od 19.00

Kde: Kladno, Městské divadlo

Za kolik: 140 – 420 korun



Premiéra představení Klíčovou dírkou. Absurdní hříčka plná nekorektního humoru. Dramatik Joe Orton využívá principy klasické situační a konverzační komedie, dovedl je však – kupodivu za použití věcné logiky – do zcela nevídaných končin. Hra postupně ztrácí jakékoli realistické kontury a ubírá se do světa absurdity.

Na karneval dorazí i divadlo Hnedle Vedle

Kdy: sobota 4. března, od 15.00 hodin

Kde: Slaný, Městské centrum Grand

Za kolik: 150 korun, rodinné 500 korun, děti do 1 roku zdarma

Knihovnický karneval pro děti. Oblíbené hudební divadlo Hnedle Vedle, veselé písničky, soutěže, tombola.

Mělnicko

V Mydlárně zní klasika šedesátých let



Kdy: pátek 3. března, od 21.00

Kde: Mělník, Stará Mydlárna

Za kolik: neuvedeno



Koncert bluesrockové kapely z Kladna Ex post. Její repertoár se opírá o vlastní skladby, které jsou doplněny klasikou 60.let – Hendrix, Cream, JethroTull, Rolling Stones a dalších rockových a bluesových kapel.



Hurvínek vyráží z Mělníka do Tramtárie

Kdy: neděle 5. března, od 15.00

Kde: Mělník, Masarykův kulturní dům

Za kolik: 220 korun

Hurvínkova cesta do Tramtárie. Představení Divadla Spejbla a Hurvínka v rámci přehlídky Divadlo dětem. Stačilo, aby se Hurvínek trochu nastydl, Mánička mu předčítala z pohádkové knížky - a už to celé začalo. Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde jim protivná princezna Gerbera uvěznila Žeryčka. Pohádka o koloběhu vody v přírodě.

Rakovnicko

Festival nabídne zábavu pro celé rodiny



Kdy: sobota 4. března, od 15.00

Kde: Jesenice, Společenské centrum

Za kolik: 350 korun (v předprodeji 250)



Petrova cihelna. Multižánrový hudební a rodinný festival, který je součástí projektu Petrova cihelna. Ten má kromě zábavy pomoci najít další kamarády vozíčkáři Petru Cihelkovi. Představí se Ivan Hlas Trio, Jakodoma, Meziměsto, Medovina, Rejka Balcarová a Sabina Ludányiová. Akce nabídne i dětský program a soutěž pro rodiny s dětmi.

Tanečníkům hraje Big Band Bonit

Kdy: sobota 4. března, od 20.00

Kde: Rakovník, Kulturní centrum

Za kolik: 350 korun

Reprezentační ples Procter & Gamble. Tanečníkům hraje Big Band Bonit, doprovodní skupina populárních českých zpěváků. Na programu je i vystoupení taneční skupiny SK Mek Gym. Pořádá společnost Procter & Gamble – Rakona.

Praha

Na Náplavce budou vonět polévky



Kdy: sobota 4. března, od 10.00

Kde: Praha 5, Smíchovská náplavka

Za kolik: zdarma



Přijďte si pochutnat na skvělých polévkách, vyzkoušet nové a nevšední recepty ze všech koutů světa a potěšit své chuťové pohárky. Zahřejí vás nejen polévky tuzemské jako například bramboračka, kulajda, zelňačka, čočková, dýňová, prdelačka, knedlíčková, dršťková či poctivé vývary, tak polévky z celého světa jako mexické chipotle, malajská laksa, francouzská bouillabaisse, vietnamské pho, nebo stále více populární japonský ramen.

Motocykl Praha předataví novinky i veterány

Kdy: od 2. do 5. března, vždy od 9.00

Kde: Praha 9 – Letňany, PVA EXPO PRAHA

Za kolik: 300 korun, zlevněné vstupné 250 korun

23. ročník výstavy Motocykl Praha vám představí nové značkové stroje, ale i stavby přestavby na zakázku. Návštěvníci tak budou moci vidět nejlepší stavitele těchto motocyklů nejen z Česka, ale i dalších evropských zemí. Nebudou chybět motocykly z řad veteránů, sportovních týmů, dovozců nových strojů, ani významné osobnosti motosportu a cestovatelé.

Benešovsko

Slavnostní zahájení Benešovského literárního festivalu



Kdy: pátek 3. března, 19.00

Kde: MUD, Šímova síň, Benešov

Za kolik: dobrovolné vstupné



Benešovský literární festival 2023 začne v pátek 3. března pořadem Sluneční hodiny. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky z díla básníka Karla Tomana. Název pořadu odkazuje ke stejnojmenné knížce z roku 1913, znamenající tematický předěl v Tomanově díle. Úvodní slovo pronesou Pavel Hoza a František Kreuzmann. Účinkují Jiří Schwarz a Vladimír Janovic. Na violu je doprovodí Věra Sadílková. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Centru domácí péče RUAH v Benešově.

Výstava o včelaření na Benešovsku

Kdy: do 8. května

Kde: Muzeum Podblanicka, Benešov

Za kolik: děti a senioři 20 Kč, dospělí 40 Kč

Od začátku března do 8. května probíhá v Muzeu Podblanicka na Malém náměstí v Benešově výstava s názvem Včely slaví 120 let. Návštěvníkům přibližuje organizované včelaření na Benešovsku. Představí jeho historii od založení místní včelařské organizace v roce 1903 až po současnost. Výstava, na kterou zvou Muzeum Podblanicka a Základní organizace Českého svazu včelařů Benešov, je přístupná vždy od úterý do neděle v časech od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

Boleslavsko

Rodinná dílna Jelínků zve na návštěvu



Kdy: do 31. prosince

Kde: Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska

Za kolik: 80 korun, snížené vstupné 50 korun, rodinné 200 korun



Dlouhodobá výstava v Muzeu Mladoboleslavska s názvem Rodinná dílna Jelínků je věnovaná věhlasné sochařské dílně, která působila na sklonku baroka v Kosmonosech. Práce rodiny Jelínků je dodnes k vidění jak volně stojící v krajině, tak jako součást výzdoby interiérů řady kostelů na Mladoboleslavsku i v širším okolí. Výstava prezentuje hlavně interiérové dřevořezby, dává však i prostor životním osudům jednotlivých představitelů této významné sochařské dílny.

Rovenské zvonění je nenáročný výlet

Kdy: neděle 5. března, od 9.33

Kde: Mladá Boleslav, České dráhy Mladá Boleslav - město

Za kolik: jízdné PID jen do Turnova 5 pásem 50/25 Kč, nebo celé tarif ČD

Klub Českých turistů Mladá Boleslav pořádá v neděli 5. března výlet, které pojmenoval Rovenské zvonění. Výletníci projdou devítikilometrovou trasou, která povede z ČD Rovensko pod Troskami přes Potýn, Štěpánovice a Radvánovice do Karlovic. Odjezd je vlakem v 9.33 ze zastávky Mladá Boleslav – město nebo v 9.41 z hlavního nádraží. Návrat do Mladé Boleslavi je plánovaný po 16. hodině. Výlet povede Eva Palaštuková a trasa je prezentována jako nenáročná.

Kolínsko

Spolek představí železniční modely



Kdy: Pečky, Klubovna v Žerotínově ulici

Kde: 4. a 5. března, od 9.00

Za kolik: 150 korun, děti 100 korun, rodinné 350 korun



Spolek železničních modelářů Pečky připravil na 4. a 5. března svou pravidelnou výstavu. Návštěvníci se mohou těšit na rozsáhlou prezentaci činnosti spolku. V provozu bude minimálně deset kolejišť. Příchozí se mohou těšit na muzeum modelové železnice od 60. do 90. let minulého století. K vidění budou ukázky modelů i kolejišť od členů spolku. Pro děti bude připravena i hrací zóna s dřevěnými vláčky. V sobotu bude otevřeno od 9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 15 hodin.

Kolínský Sokol slaví 160 let

Kdy: do 12. března

Kde: Kolín, Veigertovský dům

Za kolik: 50 korun

Výstava Lví silou, vzletem sokolím připomíná výročí 160 let Sokola v Kolíně. Návštěvníkům představuje základní kapitoly z historie kolínského Sokola v období let 1862 až 1948. K vidění je například soubor sokolských krojů a úborů, včetně dobového sportovního náčiní a jiných artefaktů ze sbírek Národního muzea, který doprovázejí exponáty zapůjčené od T. J. Sokol Kolín a dalších institucí. Příchozí se mohou začíst i do popisů zrodu kolínského Sokola, jeho prvních akcí či informací o sokolské hudbě Františka Kmocha. Pozornost je věnována i dramatickému období nacistické okupace a pozdějšímu nástupu komunistů.

Kutnohorsko

Purim je veselým svátkem



Kdy: neděle 5. března, od 15.00

Kde: Kutná Hora, Dačického dům

Za kolik: zdarma



Nadační fond dr. Dagmar Lieblové pořádá zábavné odpoledne spjaté s oslavou veselého Purimu. Děti i dospělí si společně užijí tvoření nepečených sladkých dobrot i vyrábění masek a jiných výtvarných kousků. Ochutnají tradiční židovské pochoutky spjaté s tímto svátkem a v průběhu oslav si vyzkouší zvyklosti, díky kterým je Purim nejveselejším židovským svátkem. Celé odpoledne završí koncert známých hudebníků Naches Trio. Vstupné je zdarma, příchozí však budou moci přispět na rekonstrukci čáslavské synagogy.

Vernisáž výstavy Michala Černušáka

Kdy: pátek 3. března, od 17.00

Kde: Kutná Hora, Dům U havířů

Za kolik: zdarma

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory zahájí výstavu umělce Michala Černušáka, který patří k výrazným představitelům slovenské velkoformátové figurální malby realizované pomocí kombinace akrylu a paintbrushe. Michal Černušák je absolventem Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a je zařazován do reprezentativních přehlídek současné malby nejen na Slovensku, ale i v zahraničí. Je zastoupen v řadě významných veřejných sbírek. Výstava bude v galerii přístupná do 28. dubna.

Nymbursko

Příběh lásky na Zámku Loučeň



Kdy: do 12. března

Kde: Loučeň, Zámek

Za kolik: 200 korun



V rámci prohlídek zámku poznávají návštěvníci romantický příběh, který se skutečně stal. Příběh lásky knížete Alexandra a kněžny Marie Thurn-Taxis je poutavá historická prohlídka z doby Rakouska-Uherska a První republiky. Sleduje osudy páru, který na Zámku Loučeň strávil neuvěřitelných 59 let. Speciální prohlídky lze navštívit ve všední dny od 12, 14 a 16 hodin, o víkendech od 11 do 16 hodin, přičemž je doporučeno zakoupit vstupenky předem.

Výstava všech psích plemen

Kdy: sobota 4. března, od 8.00

Kde: Lysá na Labem, Výstaviště

Za kolik: 100 korun

Areál Výstaviště v Lysé nad Labem bude v sobotu 4. března hostit Krajskou výstavu psů všech plemen (mimo německých ovčáků). Výstavu pořádá Klub chovatelů málo početných plemen psů. Návštěvníci se mohou těšit na známější rasy jako jsou jezevčíci, dobrmani, retrieveři, čivavy či border kolie, k vidění ale budou i podle názvu méně známá plemena, například Landseer, Basenji, Faraónský pes Lapinkoira nebo Coton de tuléar.