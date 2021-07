Zastřílejte si na střeleckém závodu o pohár Českého Meránu

KDY: 25. července, 7:30

KDE: Přestavlky

ZA KOLIK: Vstupné 350/300 korun

Zbrojní průkaz a chrániče sluchu musí mít u sebe účastníci Anenské střelby aneb střeleckého závodu o pohár Českého Meránu, který pořádají v Přestavlkách myslivecké spolky Prčice a Přestavlky v neděli 25. července. Prezentace začne v 7,30 hodin, uzávěrka bude vyhlášena po naplnění limitu střelců. Pro závod je přípustná velikost broků max. 2,5 mm. Závody budou zahájeny v 8 hodin soutěží jednotlivců 3 x 15 terčů, zde je startovné 300 korun, poté proběhne závod družstev 5 x 10 terčů (startovné 350 korun). Střílí se za každého počasí, občerstvení je zajištěno.

Běhej lesy Brdy zve zájemce do dříve nepřístupného vojenského újezdu

KDY: 24. července, 9:00

KDE: Brdy

ZA KOLIK: 250 – 700 korun



Čtvrtá zastávka letošní sezony Běhej lesy je již za bukem. Proč si právě tento závod zaběhnout? Protože Brdy jsou prostě bomba! Už 24. července zavede trasa účastníky do dříve nepřístupného vojenského újezdu s rozsáhlými luhy a háji. Dostanou se do srdce Chráněné krajinné oblasti Brdy, proběhnou se "Zapovězeným lesem", kolem zřícenin, skalních útvarů či po hrázi rybníků. A to vše v příjemné atmosféře hromadného startu a závodního adrenalinu jako za dřívějších časů. Cena startovného se pohybuje od 250 do 700 korun. Bližší informace získáte na www.behejlesy.cz/behej-lesy-brdy/.

V Lesním divadle Skalka zazpívá Lenka Dusilová

KDY: 24. července, 19:00

KDE: Nové Podlesí

ZA KOLIK: 170/200 korun

Lenka Dusilová zazpívá v sobotu 24. července od devatenácté hodiny v Lesním divadle Skalka. Pořadatelem akce je Městské kulturní centrum Příbram. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji síti Ticketportal za 170 korun nebo na místě za 200.

Skatepark Dobříš bude hostit oblíbený Summer day

KDY: 24. července, 17:00

KDE: Dobříš

ZA KOLIK: 350/300 korun



Skate a bike areál V Lipkách v Dobříši se v sobotu 24. července na oblíbené hudební akci Summer day rozezní tóny kapel Gaia Mesiah, Dirty Blondes, Mr Loco, Schunky či Los Fotros. Koncerty začínají v sedmnáct hodin, v předprodeji získáte vstupenky za 300 korun, na místě za 350 korun. Vstupenky lze zakoupit v trafice U Davida v Dobříši nebo na telefonním čísle 318521302.