Vstupenky budou na místě konání, tedy v příbramském letním kině, stát 250 korun. Jako předkapely vystoupí skupiny Roofers a Dirty Rudolph and his Inglorious Rock'n'roll Mates.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Renne Dang představí svou novou desku

KDY: 25. září, 21:00

KDE: Klub Pojistka, Příbram

ZA KOLIK: 250 Kč



Thái. Tak se jmenuje nové CD českého rappera a zpěváka s vietnamskými kořeny Renne Danga. A právě zmíněnou desku přiveze Dang Příbramákům do Klubu Pojistka. Vstupenky bude možné zakoupit na místě, a to za 250 korun.

Junior klub Příbram zakončí zářijový program

KDY: 25. září, 20:00 a 26. září 23:00

KDE: Nový rybník, Příbram

ZA KOLIK: ---



V pátek si lidé v Junior klubu Příbram budou moci užít vystoupení Arny, Nasty a Vojtaana. Vstupenky v předprodeji stojí 150 korun, na místě budou stát 200 korun. V sobotu se v prostorách klubu koná afterparty, na které bude hrát DJ luDJek. Vstupné v předprodeji je 100 korun, na místě zaplatí zájemci o 50 korun více.

Nedělení varhanní půlhodinka

KDY: 27. září, 14:00

KDE: Bazilika na Svaté Hoře u Příbrami

ZA KOLIK: volně přístupné



Bazilika se v neděli dvě hodiny po poledni rozezní varhany. Stane se tak v rámci série koncertů s názvem Nedělní varhanní půlhodinka. Tentokrát bude příchozím hrát německý varhaník Hans Leitner. Vstup je možný pouze před začátkem koncertu, přičemž od posluchačů je vyžadováno soustředěné ticho. Vstupné dobrovolné. Následovat bude 4. října koncert na dvoje varhany, ten obstarají Jaroslav Tůma a Pavel Šmolík.

Veřejnost nahlédne do zákulisí Divadla A. Dvořáka v Příbrami

KDY: 26. září, 14:00

KDE: Divadlo A. Dvořáka, Příbram

ZA KOLIK: 50 Kč



Jedinečnou možnost takzvaně nahlédnout pod pokličku příbramského divadla budou mít lidé v sobotu 26. září. „Seznámíte se s historií divadla, uvidíte sklady kostýmů, herecké šatny, maskérnu, projdete se po prknech, co znamenají svět,“ uvádí Divadlo A. Dvořáka v Příbrami. Začátek prohlídky, která je určena pro všechny zájemce od 10 let, je ve 14 hodin ve foyer. Vstupné je 50 korun.