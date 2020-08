Lidé si budou moci pochutnat na pivech z celkem osmi minipivovarů – Podlesí, Jince, Nový Rybník, Hostomice, Kytín, Zadní Třebáň, Zbraslav a Rudná u Prahy. O hudbu se pak postarají Swing band Dobříš, Spolek odrostlých holek Sokol Dobříš, hudební skupina Zdání klame a dobříšská punk metalová kapela MUDr. Faker. „Přijďte se podívat, posedět, popovídat, poslechnout si příjemnou muziku a nad dobrým pivem vyřešit třeba i všechny problémy světa (našeho města),“ zve na akci dobříšský starosta Pavel Svoboda.

Další víkendové pozvánky

Užijí si netradiční prohlídky skanzenu

KDY: 29. srpna, 9:00 až 18:00

KDE: Skanzen Vysoký Chlumec

ZA KOLIK: ---



V sobotu 29. srpna si veřejnost bude moci užít netradiční prohlídky ve skanzenu ve Vysokém Chlumci. Ty nesou název Lidová magie a pověry. „Netradiční prohlídky věnované pověrám a magickým úkonům, kterými se naši předci chránili před nemocemi, požáry i dalším neštěstím. Řeč tedy bude o léčivých bylinách, svíčkách hromničkách i tajemných škapulířích,“ uvádí skanzen s tím, že volné prohlídky skanzenu i vstupné na jednotlivé okruhy zůstává beze změn.

Sobotní večer bude v příbramském klubu patřit netopýrům

KDY: 29. srpna, 17:00 až 20:00

KDE: Junior Klub Příbram

ZA KOLIK: ---



Ochrana fauny České republiky pořádá v sobotu 29. srpna v prostorách Junior Klubu Příbram akci nazvanou Noc s netopýry. Na ty, kteří dorazí, čeká po zahájení v sedmnáct hodin stezka pro děti. Na ní budou zúčastnění plnit rozmanité zábavné úkoly, samozřejmě s netopýří tématikou. Od devatenácté hodiny pak lidé na terase klubu vyslechnout přednášku o netopýrech, o hodinu později se pak vydají na večerní vycházku s ultrazvukovými detektory, společně tak budou pozorovat lovící netopýry. Během této akce bude rovněž možnost seznámit se s ochočenými netopýry, kteří se do společnosti lidí dostali kvůli svým handicapům.

Prázdniny zakončí rockové koncerty v areálu Nový rybník

KDY: 30. srpna, 16:00 až 21:00

KDE: Nový rybník, Příbram

ZA KOLIK: volně přístupné



Nejen fandové rockové hudby si budou v neděli 30. srpna moci užít akci s názvem Rockový konec prázdniny na Nováku. Jak už název napovídá, akce se koná v areálu Nového Rybníku ležícím v jihovýchodní části Příbrami u silnice směrem na Milín. „Přijďte se společně rozloučit s prázdninami do krásného areálu Nový rybník. Čeká na vás bohatý hudební program a široká nabídka občerstvení a nápojů,“ uvedli organizátoři s tím, že se veřejnost může těšit na muziku v podání několik kapel. Pod šitým nebem tam vystoupí dvě příbramské kapely – Eviwatta Chilliguns, návštěvníkům zahraje rovněž pražská skupina Vosí hnízdo. Vstup na hudební večírek na sklonku letních prázdnin je volný.

Jednoduchý orientační běh bude pro nejmenší a začátečníky

KDY: 30. srpna, 14:00

KDE: Oplocenka, Nový Knín

ZA KOLIK: ---



V Oplocence Nový Knín se uskuteční dětský den s duatlonem. Podle předběžného programu se návštěvníci mohou těšit na ukázky zásahu a techniky městské policie, dále uvidí techniku taekwon-da. Se svým výjezdovým vozem přijedou také hasiči. Zájemcům ho ukáží a odpoví na dotazy. V 15.30 hodin začíná jednoduchý orientační běh pro nejmenší a začátečníky. Dále nebude chybět výtvarná dílnička, stanoviště s úkoly i pro menší děti a vyhlášení výsledků duatlonu s tombolou. Pořadatelé upozorňují, aby si účastníci nezapomněli kola a odrážedla.

Výstava přiblíží první motocyklové mistrovství

KDY: 28. srpna, 17:00

KDE: Muzeum Křižovnický špýchar, Prostřední Lhota

ZA KOLIK: volně přístupné



Muzeum Křižovnický špýchar Prostřední Lhota bude hostit výstavu s názvem 50 let od zisku Světové trofeje Československa v Šestidenní motocyklové soutěži. Její slavnostní zahájení se v prostorách špýcharu uskuteční v pátek 28. srpna v 17 hodin. Zúčastnění se díky této výstavě podívají do roku 1970, kdy se ve španělském El Escorialu konala šestidenní motocyklová soutěž, která měla poprvé v historii statut mistrovství světa. Právě na ní tehdy československý Trophy team zahájil slavné období, během něhož získal pětkrát za sebou titul mistrů světa. Výstavu si zájemci budou moci prohlédnout do 30. září.