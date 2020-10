Jeho účastníci se vydají ze Sedlčan v 8:05 autobusem do Křepenic, kde startuje celkem jedenáct kilometrů dlouhá trasa pochodu. Ta zúčastněné zavede na místa, jako jsou například Dolní Kolo, Horní Kolo, Stříbrný vrch údolí Musíku nebo Chlum.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Kino o víkendu promítne tři filmy

KDY: 10. a 11. října

KDE: Kino Příbram

ZA KOLIK: ---



Příbramské kino, které sídlí v prostorách Divadla A. Dvořáka v Příbrami, si na víkend pro své návštěvníky připravilo trojlístek filmů. Sobotní promítání startuje v 16 hodin, kdy se na plátně objeví nová verze legendární pohádky Pinocchio. Následovat pak bude od 19 hodin romantický film ze série After, tentokrát s podtitulem Přiznání. V neděli pak publikum kina bude moci od 19 hodin zhlédnout příběh z císařské Číny – Mulan.

Na náměstí se budou prodávat vína a delikatesy

KDY: 10. října, 10:00 až 18:00

KDE: Náměstí T. G. Masaryka, Příbram

ZA KOLIK: volně přístupné



Trh vín a delikates si budou moci užít všichni ti, co dorazí v sobotu na příbramské náměstí. Pro veřejnost zde bude připraveno několik stánků jednotlivých vinařství, chybět samozřejmě nebudou asi prodejci pochutin z gastronomie snoubící se s vínem. Trhy začínají úderem 10. hodiny, končí pak v 18 hodin.

Vydejte se na zámek Březnice

KDY: So a Ne, 9:00 až 16:00

KDE: Březnice

ZA KOLIK: 130 Kč



Ideálním tipem na víkendový výlet je nejen pro milovníky historii návštěva zámku Březnice. Ten vznikl přestavbou gotické tvrze. Zámek nalezneme východně od centra města Březnice. Toto sídlo patřilo Buzicům, Zmrzlíkům ze Svojšína, Malovcům z Malovic, Jeníškům z Újezda, Kolovratům, Pálffyům, přičemž posledním majitelem byl Jan Nepomuk Pálffy z Erdödu. Aktuálně je Březnice státním zámkem. Návštěvníci tohoto zámku mohou pozorovat stavebně-umělecký vývoj historických slohů. Unikátní je pak renesanční interiér nejstarší zámecké knihovny v Čechách, která se dochovala v původní podobě, a to od roku 1557. Březnický zámek je v měsíci říjnu otevřený o víkendech, a to v době od 9 do 16 hodin.

Za rytířem Huncem na Vrškamýk

KDY: Denně (volně přístupné)

KDE: Kamýk nad Vltavou

ZA KOLIK: volně přístupné



Vyrazit můžete také na zříceninu hradu Vrškamýk, která se nachází nedaleko obce Kamýk nad Vltavou. K hradu turisté dorazí po zelené turistické značce. Vrškamýk byl hradem českého krále Václava I., přičemž dokončen byl až za vlády Přemysla Otakara II. Tento důležitý královský hrad byl založen v první polovině 13. století. Vrškamýk odborníci řadí mezi dosud nedoceněné stavby posledních Přemyslovců. Hrad je opředen také pověstí o rytíři Huncovi. Strašlivý Hunec byl podle ní tak krutý, že trýznil vlastní podané. To se mu ovšem vymstilo. Při jedné z vyjížděk byl totiž v lese u Zduchovic zabit. Na místě jeho smrti prý dlouho stávala kaplička, která právě osud tohoto ukrutného rytíře připomínala. Podle legendy prý dodnes hrad obchází rytířův duch, který straší příchozí.