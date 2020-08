TIPY DENÍKU: Posvícení, sraz vojenské techniky, kino, divadlo či festival

Příbramský deník přínáší přehled nejzajímavějších událostí, které se uskuteční o následujícím víkendu. Patří mezi ně například sraz vojenské a historické techniky v Rožmitálu pod Třemšínem, dvě pohádky v Podlesí, hudební festival v Hrabří nebo promítání filmu Joker v příbramském letním kině. Největším tahákem víkendu ovšem bude Prčické posvícení. To se koná ve dnech od pátku do neděle, přičemž odstartuje v pátek ve 21 hodin diskotékou rádia Kiss na letním parketě v zámeckém parku. Na stejném místě si v sobotu veřejnost užije zábavu se skupinou Argema (20:30) a RockTom (23:00). V neděli od 10 do 17 hodin bude příchozí svou hudbou v parku bavit skupina poprask.

V přestávkách mezi dešťovými přeháňkami si lidé užívali pouťových atrakcí | Foto: Deník / Šárka Spáčilová