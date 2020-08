Mší svatou pak začne nedělní program, a to v 7.30 hodin. Od 9 hodin si veřejnost užije hlavní mši celebrovanou Petrem Benešem, po které následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské. Od 11 hodin si zúčastnění budou moci vyslechnout přednášku o relikviích u Korunovačního oltáře, současně se uskuteční i tichá mše svatá v bazilice. Přesně v poledne pak bude zahájena výstava Svaté relikvie a jejich kult, následuje pobožnost k Panně Marii, požehnání předmětů, varhanní půlhodinka nebo mše svatá a české nešpory. Při slavnosti bude možnost získat plnohodnotné odpustky.

Další víkendové pozvánky

Dobříš bude o víkendu patřit psům

KDY: 14. až 16. srpna

KDE: Dobříš

ZA KOLIK: volně přístupné



Na území Dobříše se ve dnech od pátku 14. do neděle 16. srpna uskuteční kynologická mezinárodní soutěž Cacit Dobříš 2020. Její program vypukne v pátek večer (20:00) nočním Leskrosem v dobříšském anglickém parku. Jedná se o běh pro canicrossaře i běžce bez psů. V sobotu čeká na městském fotbalovém stadionu na soutěžící od 8 do 18 hodin první posuzování disciplín – vždy 6 dvojic na poslušnosti a 6 dvojic na obraně. Stejný program je v neděli, avšak jen od 8 do 16 hodin, v 17 hodin následuje vyhlášení výsledků. V neděli od 8 hodin se bude soutěžit také v disciplínách obedience a agility, a to na fotbalovém hřišti Obořiště. „Pro velký úspěch proběhne opět v sobotu odpoledne na hřišti s umělým povrchem MFK Dětské odpoledne o psech a se psy se spoustou zábavy a soutěží, které bude pořádat společnost Pesoklub, která také pečuje o Psí útulek Dobříš . Pokud si pro plnění úkolů přivedete svého domácího čtyřnohého parťáka, bude to skvělé,“ vysvětlují organizátoři. Zábava začíná ve 14 hodin.

Sedlčanští si v sobotu večer užijí takzvanou pouťovku

KDY: 15. srpna, 18:00

KDE: Luční ulice, Sedlčany

ZA KOLIK: ---



Sedlčanský pouťovka se uskuteční v Sedlčanech v sobotu 15. srpna. Místem konání této hudební akce bude místní Luční ulice. Zde si příchozí budou moci od 18 hodin vyslechnout koncert skupiny Kaktus Verde. Následovat bude od 19.45 hodin vystoupení Olivera Kolky, od 20.45 hodin skupiny Taranis a od 22.30 hodin Matyase. Od půlnoci pak bude hrát veřejnost DJ Sláva Bloch.



Pojistkou bude znít DNB

KDY: 14. srpna, 22:00

KDE: Pojistka Club, Příbram

ZA KOLIK: 150 Kč



Příbramský Pojistka Club rozezní v pátek 14. srpna samotný král českého DNB – Pixie! Návštěvníky kromě něj pobaví Volume Plus (Let It Roll, Drumbassterds), Beesu (X-Massacre Festival, Tma), Stanny, Shanix (Youngblood), Johny Player (Soundpolis), Yavo nebo Férovej. „Přijď podpořit to nejlepší z tuzemské DNB scény a užít si jednu z nejlepších akcí prázdnin,“ vyzývají organizátoři. Vstupné na akci je 150 korun.

Hasiči si v Dobříši zahrají první ročník nohejbalového turnaje

KDY: 15. srpna, 9:00

KDE: Za sportovní halou, Dobříš

ZA KOLIK: volně přístupné (diváci)



Sbor dobrovolných hasičů Dobříš pořádá v sobotu 15. srpna první ročník Memoriálu Leoše Liščáka v nohejbale. Na kurtech za sportovní halou od 9 hodin změří své síly celkem 12 tříčlenných týmů složených z profesionálních nebo dobrovolných hasičů. „Občerstvení zajištěno na místě konání.Akce bude samozřejmě přístupná pro veřejnost,takže se přijďte podívat na sportovní výkony nebo prostě jen tak si popovídat.Budeme se na vás těšit,“ uvedl dobříšský hasičský sbor.



