Diáky ukážou Čechy ve světě online

KDY: 20. března od 20:30

KDE: MojeKinoLIVE.cz, vstupenky přes GoOutNet.cz

ZA KOLIK: 135 Kč

Diváci online kina se unikátně dozvědí, jak to vypadá v šesti zemích světa v době covidové. Budou o tom naživo vyprávět cestovatelé a nomádi různých profesí, kteří se vydali do světa v době covidové, nebo v něm naopak ze stejného důvodu zůstali. Sobotní pořad se jmenuje Diáky: Češi ve světě právě teď. Konkrétně promluví a fotografie ukáže Michaela Pešková z Ekvádoru, Kolumbie, Adam Vilkus a Denisa Maňásková ze Samoa, Lenka Hrabalová z Egyptu, Jana Lochmanová z Madeiry a Eva Kubátová z Mexika. Diváci se jich zároveň mohou ptát na vše, co je aktuálně zajímá. Vstupné je 135 korun.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Kapela Hm… přivítá příchod jara

KDY: 21. března od 20:00

KDE: divadlovdlouhe.cz, vstupenky přes GoOutnet.cz

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Na první jarní den vyraší v kapele Hm… trombon. Zahraje si na něj Jan Jirucha. Jarní koncert kapely Hm… na jevišti Divadla v Dlouhé je zařazen do programu online akcí mimo jiné i proto, že Marek Doubrava je s divadlem spojen autorstvím scénické hudby k inscenaci Hany Burešové Lucerna. Kromě toho jde o multiinstrumentalistu, skladatele, někdejšího kytaristu kapely Tata Bojs a zakládajícího člena Hm… Spolu s Viktorem Ekrtem, Filipem Nebřenským a Jaroslavem Nogou zahrají živě z Dlouhé v neděli 21. března ve 20 hodin. Repríza koncertu proběhne 30. března. Vstupné je od 100 korun.

Zasmějte se u komedie Pěkně blbě

KDY: 21. března 20:30

KDE: MojeKinoLIVE.cz, vstupenky přes GoOut.net

ZA KOLIK: 100-1000 Kč



V rámci online streamu „Moje kino Live“ proběhne projekce filmu „Pěkně blbě“. Děj se točí kolem dvojice složené ze stand-up komika jménem Kumail, který je také příležitostný řidič Uberu a největší fanoušek Akt X a Emily. Ta studuje psychologii a jelikož má rada humor, vyrazí na večer stand-up komiků. Duchapřítomný Kumail Emily okamžitě padne do oka, a i když oba tvrdí opak, brzy je jasné, že nepůjde jen o záležitost na jednu noc. Nadějně se rozvíjející vztah ale naruší záhadná nemoc, která Emily uvrhne do umělého spánku. Teprve v nemocnici se potkává Kumail s jejími svéráznými rodiči. Vstupné je od 100 korun.

Nedělní večer bude patřit meditaci

KDY: 21. března od 17:45

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 200 Kč



Veřejnost si v neděli bude moci společně užít řízenou "hebkou meditaci", a to pod vedením lektorky Jarusky Doyle. „Meditace je tím nejkrásnějším spojením s naší vnitřní esencí, s tou nejhlubší a nejniternější pravdou. Toto spojení umožňuje ukotvení v sobě a zintenzivnění vnitřního kompasu, který nám může být ukazatelem kudy a kam. Vyladěná mysl hladí i fyzické tělo,“ vysvětluje lektorka, která slibuje, že lidé po meditaci najdou klidnou mysl a spokojené tělo. Cena účasti je 200 korun, vstupenky lze zakoupit na webu goout.net. Meditace bude vysílána přes platformu ZOOM.

Martin Rak bude mluvit o focení (nejen) v Dolomitech

KDY: 21. března od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Krajinářský fotograf Martin Rak prostřednictvím svých fotek provede sledující online promítání svými oblíbenými lokalitami v Evropě a představí vám své nejlepší fotografie. Jednat se bude zejména o snímky z Dolomit, fotograf však ukáže také fotky z ostatních koutů Evropy. „Během přednášky se dozvíte, jak si Martin vybírá místa na focení a co nosí ve svém batohu. Prozradí vám, jak správně nastavit fotoaparát, stativ, jestli používá fotografické filtry a jak předpovídá vhodné podmínky na focení,“ uvádí fotograf s tím, že řeč bude i o úpravě fotek. Vstupenky lze koupit na webu smsticket.cz.

Divadelní podcast pokračuje

KDY: kdykoliv

KDE: info na Facebooku Městského divadla Mladá Boleslav

ZA KOLIK: zdarma



Příznivci mladoboleslavského divadla a dramatického umění vůbec si mohou vychutnat další díl divadelního podcastu. Tentokrát rozhovor poskytl zpěvák a muzikálový herec Martin Schreiner, kterého posluchači mohou znát z televizních obrazovek z pořadů Tvoje tvář má známý hlas a SuperStar. Martin prozradil, která proměna ve Tváři je jeho nejoblíbenější, jak se mu ztvárňovaly ženy nebo jak vypadala jeho cesta soutěží SuperStar. Nezapomněl ale ani na divadlo a pověděl posluchačům o připravovaném muzikálu Láska nebeská, jeho dalších rolích i o cestě k divadlu a herectví. Další informace jsou k dispozici na Facebooku Městského divadla Mladá Boleslav.

Rádi tančíte? Soutěžte s Domem dětí a mládeže v Mladé Boleslavi

KDY: do 28. března

KDE: ddm-mb.cz

ZA KOLIK: 50 Kč za osobu



Dům dětí a mládeže v Mladé Boleslavi přichází s druhým kolem taneční soutěže Covid dance s podtitulem The Greatest Showman. Soutěžit mohou tanečníci všeho věku, a to ve třech různých kategoriích. První z nich je sestavení vlastní taneční sestavy na hudbu The Greatest Showman, druhá pak secvičení sestavy The Greatest Showman a třetí pak online taneční souboj. Zúčastnit se je možné prostřednictvím videí, startovné je 50 Kč za osobu.

Vydejte se do Jeruzaléma

KDY: kdykoliv

KDE: farnostcbrod.cz

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Římskokatolická farnost Český Brod na svých stránkách přináší interaktivní výukovou prezentaci ke Svatému týdnu. Zájemci se vydají společně se svým průvodcem oslíkem do Jeruzaléma, kde se poučí o posledním týdnu života Ježíše Krista. Celou cestu provází materiály k vytištění, hudební zážitky, biblické úryvky a krátké hry související s tématem. Kdo by si chtěl zavzpomínat na Vánoce, má možnost díky interaktivní prezentaci Pečeme vánoční píseň, která také nabízí výukové materiály, tentokrát vztahující se s adventu a vánočním svátkům. „Vstupné“ do prezentací je dobrovolné. Případný příspěvek je možné poslat na účet farnosti.