Přijďte se do příbramského kina podívat na zázrak

KDY: 19. června, 19:00

KDE: Příbram, kino

ZA KOLIK: 120 Kč

Zvrácená. Tak se jmenuje film, který příbramské kino promítne v sobotu 19. června. Snímek sleduje Alice, dívku s poruchou sluchu, která poté, co ji navštíví Panna Maria, opět slyší, mluví a je schopná léčit nemocné. Když se tato zpráva rozšíří a lidé z blízka i daleka přicházejí, aby byli svědky jejích zázraků, přijede do malého městečka v Nové Anglii zdiskreditovaný novinář, jenž doufá, že mu vyšetřování těchto případů pomůže obnovit kariéru. Poté, co se začnou dít strašlivé události, si klade otázku, zda jsou tyto jevy dílem Panny Marie. Vstupné je 120 korun.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Výstava přiblíží deset let fungování Veterán klubu Sedlčany

KDY: 19. června, 11:00

KDE: Sedlčany

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Výstavou „Láska k historii“ se návštěvníkům v sobotu 19. června představí v Městském muzeu Sedlčany Veterán klub Sedlčany. Vernisáž výstavy se uskuteční od jedenácti hodin tentokrát ve venkovních prostorách – jako součást tradiční výstavy historických vozidel na náměstí TGM. Expozice přiblíží deset let činnosti klubu od jeho založení až po současnost. V červnu je otevřeno od úterý do neděle od deváté do šestnácté hodiny, ve středu do sedmnácté a v letních měsících červenec srpen je otevřeno i v pondělí.

Příbramské kino uvede Cruellu

KDY: 18. června, 20:00

KDE: Příbram, kino

ZA KOLIK: 120 Kč

Držitelka Oscara Emma Stone září v celovečerním filmu Cruella, který příbramské kino uvede v pátek 18. června. Film se odehrává v době londýnské punckrockové revoluce 70. let a sleduje vzpurné počátky nechvalně proslulé módní darebačky, Cruelly de Vil. Mladá, chytrá a kreativní podvodnice Estella je odhodlaná se prosadit ve světě módy. Spřátelí se s dvojicí mladých zlodějů, kteří oceňují její zálibu v rošťárnách. Jednoho dne se Estelle podaří zaujmout pozornost módní legendy, baronky von Hellman. Jejich vztah však uvádí do pohybu souhrn událostí a odhalení. Vstupné je 120 korun.

Děti se mohou účastnit Energon běhu v Dobříši zdarma

KDY: 19. června, od 9:00

KDE: Dobříš

ZA KOLIK: Vstupné 150 až 500 korun



Součástí seriálu závodů Brdského běžeckého poháru je i závod Energon běh, kterého druhý ročník se uskuteční v sobotu 19. června se v Dobříši. Registrovat se budou moci účastníci od deváté hodiny v kategoriích dospělí, fitness běh, štafety a děti, pro které bude připraven i zajímavý doprovodný program v podobě malování na obličej, skákacího hradu, dovednostních disciplín i dalších aktivit. Samozřejmostí bude občerstvení a teplé i studené nápoje i zmrzlina. V pravé poledne startuje hlavní závod, startovné je: hlavní závod 10 km – cena 200 korun při platbě předem, 250 na místě, fitness běh 5 km – cena 100 korun při platbě předem, 150 na místě, štafeta – 400 korun online, 500 na místě, děti startovné neplatí. Registrovat se můžete na brdskypohar.cz.

Knihovně na stopě aneb vydejte se na komentovanou vycházku

KDY: 18. června, 10:00/16:00

KDE: Sraz před budovou knihovny na náměstí T. G. M. v Příbrami

ZA KOLIK: Zdarma

Po dlouhé době organizátoři srdečně zvou na komentovanou interaktivní vycházku. Bude o tom, jak Knihovna Jana Drdy v uplynulých 120 letech měnila nejen své adresy. Kromě Evy Zajíčkové, která výpravu povede, možná přijde i starosta Blažej Mixa, knihovník Alois Cvrk. Sejdete se v pátek 18. června 2021. Dopolední vycházka bude od 10:00, odpolední od 16:00 hodin. Sraz vždy před budovou knihovny na náměstí T. G. M. v Příbrami. Rezervace vstupenek na tel. č. 775 919 233 nebo přímo ve Studovně Knihovny Jana Drdy.

Přivítejte v pátek Slunovrat

KDY: 18. června, 17:00

KDE: Areál Nový rybník

ZA KOLIK: Zdarma



Zúčastněte se vítání slunovratu a otvírání letní sezóny. Cvičení jógy pro dospělé i děti proběhne pod vedením Jitky Červené, těšit se můžete i na pletení věnců z kvítí, bubenickou show a mnoho dalšího.