V Hornickém muzeu Příbram vystavují nové minerály

KDY: Do 31. prosince

KDE: Příbram

ZA KOLIK: 10/5 Kč

Za období posledních 3 let bylo do sbírek Hornického muzea Příbram získáno několik desítek vzorků zejména z příbramské rudní oblasti. Nejvíce z uranového revíru a v menší míře i z březohorského rudního revíru. Jde především o velmi kvalitní vzorky kalcitu, ryzího stříbra, ale i například sádrovce, zeolitů a scheelitu. Ty nejzajímavější z nich jsou součástí výstavy Nové mineralogické přírůstky do sbírek muzea v Hornickém muzeu Příbram. Ta potrvá do konce roku.

Malí diváci zažijí v kině velké dobrodružství s Yakarim

KDY: 11. června, 17:00

KDE: Příbram, kino

ZA KOLIK: 110 Kč



Na velké dobrodružství s Yakarim se vydají malí diváci v příbramském kině v pátek 11. června od 17 hodin. Malý Yakari z kměne Siuxů se na vlastní pěst vydává hledat divokého mustanga, který má pověst, že ho nemožno zkrotit. Po cestě střetne Velkého Orla, své totemové zvíře. Ten ho obdaruje neobyčejným pérkem a schopností dohovořit se se zvířaty. Daleko od domova a v teritoriu nepřátelských lovců pum zažijí Yakari a mustang Malý Blesk velké dobrodružství na konci, kterého opět naleznou cestu domů. Vstupné je 110 korun.

Připomeňme si 70 let od začátku vysílání Svobodné Evropy v Československu

KDY: 12. června, 14:00

KDE: Stará Huť

ZA KOLIK: Zdarma

Památník Karla Čapka ve Staré Huti připravil na sobotu 12. června od 14 hodin besedu u příležitosti 70 let od zahájení vysílání československé sekce Rádia Svobodná Evropa pod vedením Ferdinanda Peroutky. Zúčastní se ji kromě jiných také politolog a historik Martin Nekola, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček, novináři a nositelé Ceny Ferdinanda Peroutky Jindřich Šídlo a Petr Fischer a také historik Michal Stehlík. Moderátorem debaty bude předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky Martin Groman.

Navštivte Víkend otevřených zahrad

KDY: 12. a 13. června

KDE: Celá Česká republika

ZA KOLIK: Zdarma



Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstal. Do projektu se zapjují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Organizátoři by rádi v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem. Chtějí také zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky. Seznam všech otevřených zahrad naleznete na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Vydejte se pěšky z Paříže do Santiaga de Compostela

KDY: 13. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Matouš Dvořák a Nico Moro jsou studenti z Třebíče, kteří se před dvěma lety vydali na svou životní pouť. Na Svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela každým rokem proudí tisíce poutníků z celého světa, avšak trasa Třebíčanů byla zcela netradiční. Začínala totiž v Paříži a byla dlouhá bezmála 1600 km. Před samotným putováním nedokázali cestovatelé odhadnout, co vše bude dvouměsíční cesta obnášet, a naprosto podcenili své síly a přípravy. O vtipné historky, prekérní situace či dokonce život ohrožující okamžiky pak nebyla nouze. Své dojmy se rozhodli sepsat do knihy, kterou pojali formou deníku. Kniha Pěšky z Paříze do Santiaga vyšla 22. dubna a čtenáři se při její četbě rozhodně pobaví. "Je to takové putování Pata a Mata v novodobé podobě. Rozhodně jsme nevěděli, do čeho jdeme a pak jsme se nestačili divit," uvedl Matouš Dvořák, jeden z autorů. "Zažili jsme vlnu obrovských veder, neustále bojovali s nedostatkem pitné vody a dvakrát nás dokonce po lese honila divoká prasata," dodal.