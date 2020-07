Vstupné pro dospělého činí 200 korun, děti do 12 let pak zaplatí 100 korun. Výtěžek z tohoto exhibičního zápasu poputuje na pomoc malé Aničce, která bojuje s dětskou mozkovou obrnou.

Poprvé budou moci vidět film Rudolf Richard Hofmeister

KDY: 10. července, 19:00

KDE: Společenské centrum, Rožmitál pod Třemšínem

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Rožmitálské společenské centrum bude v pátek 10. července dějištěm filmové premiéry. Příchozí zde poprvé budou moci vidět snímek Tomáše Belky – Rudolf Richard Hofmeister. V částečně hraném životopisném dokumentu o rodákovi z Rožmitálu pod Třemšínem, který se po 1.světové válce proslavil jako spisovatel a průkopník literární fantastiky z dob pravěku a starých Slovanů, ovšem když odešel on, odešla i jeho sláva, se představí Miloslav Maroušek, Jakub Koudela, Tereza Sladovníková a další. Rezervace míst je možná na e-mailové adrese premierarrh@gmail.com. Vstupné na premiérové promítání je dobrovolné.

Hudební večery s pivovarem

KDY: 11. července, 18:00

KDE: Nový Rybník, Příbram

ZA KOLIK: volně přístupné



Sportovní areály města Příbram zvou veřejnost na takzvané Hudební večery s pivovarem, které se budou konat v areálu Nového Rybníku. V tomto areálu ležícím na jihovýchodní části Příbrami u silnice na Milín si budou moci lidé už tuto sobotu, tedy 11. července, užít koncert skupiny Vasilův Rubáš. Zajištěno bude různé občerstvení a zlatavý mok z Pivovaru Podlesí. Začíná se v 18 hodin, vstup je volný. Následovat bude 1. srpna vystoupení skupiny Tabasker.

Spider Man pobaví letní kino

KDY: 10. července, 21:30

KDE: Letní kino, Příbram

ZA KOLIK: 100 (předprodej) a 130 (na místě) Kč



Dalším filmem, který promítne příbramské letní kino, a to v pátek 10. července, se stane akční snímek Spider-Man: Daleko od domova. Hlavní hrdina Peter Parker se vydá se svými příteli na prázdniny do Evropy. Odpočinku se ovšem nedočká, protože po něm bude Nick Fury požadovat, aby mu pomohl objasnit jednu záhadu. Promítání začíná ve 21:30 hodin. Základní vstupné je 130 korun, v předprodeji zájemci za lístky zaplatí 100 korun. Děti do 5 let mají vstup zdarma.

Na Svaté Hoře tentokrát zahrají Adam Suk a Pavel Svoboda

KDY: 12. července, 14:00

KDE: Svatá Hora, Příbram

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Bazilika na Svaté Hoře u Příbrami se v neděli 12. července dvě hodiny po poledni rozezní varhany. Stane se tak v rámci série koncertů s názvem Nedělní varhanní půlhodinka. Tentokrát budou příchozím hrát Adam Suk a Pavel Svoboda. Vstup je možný pouze před začátkem koncertu, přičemž od posluchačů je vyžadováno soustředěné ticho. Vstupné dobrovolné.