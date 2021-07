Příbramské kino vás tentokrát zabaví komedií Mstitel

KDY: 4. července, 20:00

KDE: Příbram, kino

ZA KOLIK: 120 Kč

Příbramské kino nabídne v neděli 4. července komedii Mstitel. Anton býval slavný divadelní herec, leč krutý život počal mu do cesty klásti proradné překážky. Když ho ředitel divadla vyhodí z práce a jeho manželka chce z bytu, vezme Anton osud do svých rukou. A začne chlastat ještě víc. Rozjede se plejáda fantastických zážitků, výtvarných skvostů a (ne)chtěných vtipů. Srandičky mají ovšem jeden háček – Antonova manželka se tomu vůbec nesměje. A opustí ho i s jeho synkem Tomáškem, tátovým největším obdivovatelem. Vstupné je 120 korun.

Kultura se nadechuje a s ní i sedlčanští Fotoflegmatici

KDY: 1. července – 30. září

KDE: Sedlčany, knihovna

ZA KOLIK: Zdarma



Výstavu „Fotonádech aneb Sedlčanská fotka žije“ fotografií členek a členů klubu Fotoflegmatici, který působí při Městské knihovně Sedlčany, naleznete přímo v knihovně. Prohlížet si ji můžete v provozní době knihovny od 1. července do 1. září. Vernisáž „odložené“ lednové výstavy se uskuteční 1. července od osmnácti hodin za dodržení hygieniky nastavených pravidel. Česká kultura se nadechuje a přispívá k tomu i klub, který vystavuje svá díla už po třinácté. A při té příležitosti si můžete vybrat v knihovně z nejnovějších knižních titulů.

Zažijte tradiční festival Deziluze

KDY: 2. – 4. července

KDE: Březnice

ZA KOLIK: Vstupné 280 korun na jeden den/380 na dva dny

Koncerty, filmové projekce, výstavy, ale i bleší trh nabídne osmý ročník multižánrového festivalu Deziluze, který se koná 2. až 4. července v areálu pivovaru Herold a přilehlé zámecké zahradě v Březnici u Příbrami. Účastníci se mohou těšit na kapely jako Space love, February, Kmen, Reverb maschine nebo zpěváky jako Young Havel, Josefina Dusk, Hellwana, Cringe prince a mnoho dalších. V doprovodním programu si zacvičíte Jógu smíchu, zažijete Blackout paradox fireshow, nebo si můžete vyslechnout přednášku o Shibari. Nevíte, co to je? Na Deziluzi vám to prozradí.

Prokopská pouť je opět tady

KDY: 4. července, 14:00

KDE: Příbram

ZA KOLIK: Vstupné 1 koruna



V neděli 4. července se v Příbrami na Březových Horách uskuteční tradiční Prokopská pouť. Návštěvníci se mohou těšit na průvod horníků a hutníků i na polní mši. Od 14 hodin se v areálu Hornického muzea Příbram na nádvoří Ševčinského dolu odehrají dobové scénky vztahující se k 710. výročí nejstarší písemné zmínky o hornictví a hutnictví na Příbramsku. Součástí bude mimo jiné divadelní a hudební vystoupení či představení vynikajících šermířů ze souboru Adorea. Vstup do jednotlivých expozic muzea bude za symbolickou 1 korunu.

Zhlédněte film Služebníci z pohodlí domova

KDY: 4. července, 21:00

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 110 Kč

Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti.