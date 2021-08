Sedlčanské kino uvede drama Rytíři spravedlnosti

Kdy: 7. srpna 20:00

Kde: Sedlčany, kino

Za kolik: 110 korun

Rytíři spravedlnosti budou na programu sedlčanského kina v sobotu 7. srpna od dvacáté hodiny. Nasazený voják Markus se vrací domů ke své dospívající dceři poté, co jeho manželka zemřela při tragické nehodě vlaku. Zda se, že to byla pouze nešťastná shoda náhod, dokud se neobjeví matematický geek Otto se svými dvěma excentrickými kolegy Lennartem a Emmenthalerem. Otto také cestoval ve zničeném vlaku. A je přesvědčený, že za tím někdo musel být. Vstupné je 110 korun.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník



Chovatelé vystavují na posvícení

Kdy: 7. a 8. srpna od 8:00 do 16:00

Kde: Sedlec – Prčice

Za kolik: zdarma

V rámci tradičního Prčického posvícení se mohou návštěvníci těšit kromě jiného i na 37. výstavu králíku, holubů a drůbeže, kterou pořádá místní organizace Svazu chovatelů. A to opět ve dvoře za starou prčickou radnicí, kde si návštěvníci již tradičně budou moci zvířata nejen prohlédnout, ale i zakoupit nové mladé kusy do svých chovů. Nebude chybět ani oblíbená tombola o zajímavé ceny včetně těch živých. Jako vždy bude připraveno i výborné občerstvení. Můžete si také posedět v příjemném prostředí výstaviště. Pro veřejnost bude otevřeno v sobotu 7. srpna od 13 do 18 hodin a v neděli 8. od 8 do 16 hodin.



Do Příbrami přijde Cirk La Putyka

Kdy: 8. srpna | 18:00

Kde: Příbram, letní kino

Za kolik: 250/200 korun

Do Letního kina Příbram přijede v neděli 8. srpna moderní cirkus v podání Cirk La Putyka. Představení, které nabídnou, nese název Kaleidoskop. Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na trampolíně. Gag střídá trik a rytmická hudba smích, hypnotické obrazy kontrastují s letní party pod širým nebem. Tradiční se potkává s moderním, ostřílení putykáři se mísí s mladou cirkusovou krví. Celkem osm akrobatů, herců a tanečníků v představení probleskuje podobně jako barevné střípky v krasohledu. Cena vstupenek je 200 korun v předprodeji a 250 na místě.



Připravili sraz vojenské a historické techniky

Kdy: 6.-8. srpna

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: -

Klub vojenské a historické techniky Západní Pobřeží připravil na víkend od 6. do 8. srpna sraz historické techniky – 7. letní vyvedení. Sraz se bude konat v areálu bývalých kasáren v Rožmitále pod Třemšínem. Zváni jsou všichni majitelé a fanoušci historické, civilní a vojenské techniky. Účastníci se mohou těšit na dobré jídlo a pití, orientační závod, reprodukovanou i živou hudbu, kdy v pátek od 18 hodin zahraje MP4Fun.