Příbramský deník přínáší přehled nejzajímavějších událostí, které se uskuteční o následujícím víkendu. Patří mezi ně například nedělní varhanní půlhodinka na Svaté Hoře, příbramské farmářské trhy, program v Týnčanském krasu, workshop Čakra jógy nebo konec výstavy Imaginárium. Největším tahákem víkendu jsou ovšem podle Deníku vycházky za přírodou Brd. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Hornické muzeum Příbram totiž pořádají v sobotu 6. června hned dvě komentované vycházky za přírodou Brd.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Hutr

V 9 hodin se zájemci sejdou mezi obcemi Dobřív a Strašice u parkoviště u Ledného potoka, aby se společně vydali do veřejně přístupné části bývalého vojenského cvičiště bahna (8 km). V 15 hodin pak lidé zamíří do areálu bývalého vojenského cvičiště Felbabka (1 km), sraz budou mít u obce Felbabka naproti fotbalovému hřišti. Na vycházkách budou přítomni odborníci David Fischer a Jana Fischerová. Nutná je registrace, a to přes e-mail jana.fischerova@nature.cz.