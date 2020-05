Kromě prohlédnutí si samotného muzea uvidí návštěvníci také výstava Diplomacie a suverénní řád Maltézských rytířů. Ta přináší informace o historii diplomatických aktivit řádu a jeho významných členech z řad aristokracie. ​

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Výstava veřejnost zavede hluboko do lesa

KDY: Do 12. července

KDE: Galerii Františka Drtikola, Příbram

ZA KOLIK: 30 Kč, 15Kč (žáci, studenti, senioři)



Až do 12. července je v Galerii Františka Drtikola v Příbrami k vidění výstava s názvem Hluboko v lese. Jedná se o výstavu děl Lenky Falušiové, která ve svých velkoformátových kresbách a grafikách vede návštěvníky do světa jesenických horských smrčin, kraje rozsáhlých a přirozených jehličnatých lesů. Galerie má otevřeno denně kromě pondělí, a to v době od 9 do 17 hodin. Kromě výstavy Hluboko v lese zde mohou návštěvníci vidět ještě výstavu Imaginárium Divadla bratří Formanů.​

Zdroj: Emilie Swidrová

Ženy v běhu doběhnou do autokina​

KDY: 23. května, 17:00 a 21:00

KDE: Autokino, Balbínova ulice, Příbram

ZA KOLIK: 252 Kč



Autokino na parkovišti v Balbínově ulici pod Svatou Horou bude v sobotu 23. května promítat další z filmů. Tentokrát publikum, které bude rozeseto do zaparkovaných aut, bude moci zhlédnout snímek Ženy v běhu. A to hned dvakrát! Promítat se totiž začíná v 17 a 21 hodin. Ženy v běhu je veleúspěšná česká komedie z dílny režiséra Martina Horského. Na plátně v tomto filmu z běžeckého prostředí lidé uvidí například Zlatu Adamovskou, Terezu Kostkovou, Veroniku Khek Kubařovou, Ondřeje Vetchého Vladimíra Polívku nebo Martina Hofmanna. ​



Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Nádherný svět ticha v Chotilsku​

KDY: do 4. října

KDE: Drtinova galerie, Chotilsko

ZA KOLIK: Volně přístupné



Drtinova galerie, kterou veřejnost nalezne v obci Chotilsko, nabízí svým návštěvníkům až do 4. října pohled na výstavu s názvem Nádherný svět ticha. Ti, kdo do galerie zavítají, mohou vidět dílo autorů Veroniky Matějkové, Marcely Hovorkové, Františka Pudila, Willyho Bence, Hynka Kašpara nebo Jaroslava Klepala. „Tak vypněte dětem mobily, zapomeňte na drsné dobrodružství na internetu, přijeďte do Chotilska,“ vyzývá galerie. ​



Zdroj: Deník / Eliška Gáfriková

Sobotní regionální trh v Dobříši

KDY: 23. května, 8:00 až 12:00

KDE: Komenského a Mírové náměstí, Dobříš

ZA KOLIK: Volně přístupné



Na dobříšském Komenského a Mírovém náměstí se v sobotu 23. května uskuteční mimořádné regionální trhy. Lidé si mohou přijít nakoupit některý z produktů regionálních prodejců v době od 8 do 12 hodin. Zakoupit bude možné různou zeleninu, sadbu, pečivo, kávu, víno, květiny, med, bižuterii nebo třeba keramiku. „I tento trh budou doprovázet opatření spojená s koronavirovou epidemií. Proto bude trh nejen na náměstí Komenského, ale i na Mírovém náměstí. Těšit se můžete například i na hudební doprovod,“ sdělili organizátoři.



Zdroj: Deník / Karel Pech