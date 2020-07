„Kdo netančí, může poslouchat a oddávat se podmanivému kouzlu letní noci, vnímaje jedinečnost přítomného okamžiku,“ uvedl za správu zámku v Březnici Robert Barták. Začíná se ve 20 hodin.

Další víkendové pozvánky

Na nábřeží budou v sobotu trhy

KDY: 18. července, 8:00 až 12:00

KDE: Dvořákovo nábřeží, Příbram

ZA KOLIK: volně přístupné



Dvořákovo nábřeží v Příbrami v sobotu 18. července opět obsadí stánky lokálních trhovců. V době od 8 do 12 hodin se zde totiž konají další z regionálních trhů. Ti, kdo na nábřeží dorazí, si bude moci vybrat z mnoha různých produktů. Veřejnost si zde bude moci zakoupit například med, ovoce, zeleninu, brambory, kozí sýry, koření, květiny nebo uzeniny. Další trhy se na stejném místě budou konat ještě 1. a 15. srpna, 19. září, 3. a 17. října, 7. a 21. listopadu nebo 5. a 19. prosince.

Výstava veřejnosti nabízí pohled na Posvátná místa indická

KDY: So a Ne 9:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00

KDE: Městský úřad Vysoký Chlumec

ZA KOLIK: volně přístupné



První patro městského úřadu ve Vysokém Chlumci se zaplnilo fotografiemi. Michaela Neumannová zde prostřednictvím svého objektivu nabízí pohled do jedné z nejlidnatějších zemí světa. Tématem výstavy jsou totiž Posvátná místa indická. Výstava potrvá až do září. Infocentrum je v červenci a v srpnu otevřeno v sobotu a v neděli, a té v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.



Lesní divadlo rozezní dvě kapely

KDY: 19. Července, 19:00

KDE: Lesní divadlo Skalka

ZA KOLIK: 100 Kč



Lesní divadlo Skalka, které se nachází v Podlesí u Příbrami, bude v neděli 19. července dějištěm dvojkoncertu. Od 19 hodin zde vystoupí skupiny Origami a Khoiba. První z kapel je z Příbrami, přičemž se příchozí budou moci těšit na rock s příměsí folku, funku, ethna, metalu, jazzu. Druhá ze skupin, Khoiba, pak veřejnosti zahraje „atmosferický pop plný melancholie a pozitivních emocí. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Užijí si sportovní odpoledne

KDY: 18. července 15:00

KDE: Hřiště, Bratkovice

ZA KOLIK: volně přístupné



Hřiště u Litavky v Bratkovicích ožije v sobotu 18. července pohybem. Od 15 hodin se zde totiž koná tradiční sportovní odpoledne, které je určeno pro malé i velké.



