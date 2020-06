Tak se jmenuje projekt, v rámci kterého příbramské městské kulturní centrum nabízí svým fanouškům na internetu živé kulturní akce. Šňůra nejen hudebních vystoupení ovšem končí pátečním vysíláním. Pomyslnou tečku udělají za vyvedenou sérií koncertů ve 20 hodin skupiny Drops a Dekolt.

První ze zmiňovaných kapel je hardrocková skupina z Rožmitálu pod Třemšínem, jejíž repertoár tvoří vlastní skladby. To Dekolt je skupina pěti rozličných mladých lidí, která zahraje žánrově nevyhraněnou hudbu, usměrněnou rámcem akustické sféry, v sobě mísící prvky folku, popu a rocku.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky



Lidé v autokině nakonec uvidí snímky Vlastníci a Nedotknutelní

KDY: 30. května, od 17 a 21 hodin

KDE: Parkoviště, Balbínova ulice, Příbram

ZA KOLIK: 252 Kč (za auto)



Příbramské autokino na parkovišti v Balbínově ulici pod Svatou Horou nabídne v sobotu 30. května veřejnosti další dva filmy. O tom, které snímky se objeví na plátně kina, tentokrát mohli hlasovat sami lidé. V anketě diváků sice zvítězili snímky Krvavá nevěsta a Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Tyto filmy ale příchozí nezhlédnou, protože zahraniční distributor práv promítání zakázal. Nakonec tak lidé budou moci zhlédnout od 17 hodin snímek Vlastníci a od 21 hodin film Nedotknutelní. První z filmů česká komedie o domovní schůzi, ve které se představí například Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Kryštof Hádek, David Novotný nebo Ladislav Trojan. Nedotknutelní je pak francouzská drama-komedie, která popisuje vztah mezi dvěma muži z odlišných prostředí.

Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Vletickou naučnou stezku a pivokavárnu otevřou v pátek

KDY: Od 29. do 31. května

KDE: Statek Vletice

ZA KOLIK: Volně přístupné



Ve dnech od pátku do neděle se uskuteční oficiální otevření Vletické naučné stezky. Ta příchozí hravou formou provede místní přírodou, přičemž si zájemci budou moci vyzkoušet své přírodovědné znalosti, a to s průvodcem – puštíkem obecným. Návštěvníci zároveň budou mít možnost navštívit Statek Vletice. Od 13 do 20 hodin si budou lidé moci pochutnat na točeném pivu a dalších dobrotách k jídlu i pití. „Pro otužilce bude možnost využít i bazén a pro sportovce půjčit si kolo nebo vyzkoušet elektrokolo,“ uvádí Statek Vletice.



Zdroj: Deník/ Jana Ševčíková

Obrazy Jiřího Berana jsou k vidění v Březnici

KDY: do 4. srpna

KDE: Galerie Ludvíka Kuby, Březnice

ZA KOLIK: 30 Kč a 15 Kč (snížené)



Březnická Galerie Ludvíka Kuby, kterou veřejnost nalezne v prostorách místní bývalé jezuitské koleje, hostí aktuálně výstavu obrazů Jiřího Berana. Výstava s názvem Poohlédnutí nabízí návštěvníkům galerie pohled na vybraná Beranova díla ze sedmdesátých a osmdesátých let. Galerie je v květnu otevřena od úterý do neděle, a to v době od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Od června pak zavírá o hodinu později, tedy v 17 hodin. Základní vstupné je 30 korun, snížené pak 15 korun.



Zdroj: Emilie Swidrová