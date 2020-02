Výročí od sestřelení bombardéru

KDY: 22. únor 2020, 13 hodin

KDE: Náměstí Augustina Němejce, Nepomuk

ZA KOLIK: Volně přístupné

V Nepomuku se v sobotu 22. února uskuteční pietní akt k šestasedmdesátému výročí sestřelení bombardéru Liberator. Ve 13 hodin přijede na náměstí Augustina Němejce kolona vojenských historických vozidel, přičemž následovat bude pokládání věnců. Ty budou následně převezeny na místo dopadu sestřeleného bombardéru – na Dubeč. U příležitosti této akce bude v Městském muzeu a galerii Nepomuk od 10 do 16 hodin otevřena expozice B-24 Liberator.

Orlické jezero z výšky i ze dna

KDY: 22. únor 2020, od 15 hodin

KDE: Infocentrum, Chotilsko

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Veřejnost si bude moci v prostorách infocentra v Chotilsku v sobotu 22. února užít promítání fotografií Jiřího Jirouška a Vojtěcha Pavelčíka s názvem Staro-nová Vltava s podtitulem Orlické jezero z výšky i ze dna. Příchozí se mohou těšit na unikátní letecké záběry, chybět nebudou ani zajímavé historické fotky stejných lokalit. Vstupné na toto promítání je dobrovolné, promítat se začíná v 15 hodin.





Večerníčkovský masopust v Milíně

KDY: 22. únor 2020, od 13.30 hodin

KDE: Před radnicí, Milín

ZA KOLIK: Volně přístupné



Třináctý ročník milínského masopustu se ponese ve znamení oslav pětapadesátých narozenin Večerníčku. Všechny večerníčkové postavy se sejdou v sobotu 22. února ve 13.30 hodin před místní radnicí. Následovat bude masopustní průvod, ve kterém se bude tancovat i zpívat. Pro děti budou připraveny dílničky. Děti si navíc budou moci užít maškarní karneval v baviči Vandou a Standou.





Karneval na ledě

KDY: 23. únor 2020, od 14 do 16 hodin

KDE: Zimní stadion Dobříš

ZA KOLIK: Volně přístupné



Město Dobříš pořádá v neděli 23. února ve spolupráci s aerobikovým studiem Orel Dobříš na dobříšském zimním stadionu karneval na ledě. Malé i velké bruslaře v maskách princezen, pirátů, čertů, rytířů a dalších pohádkových postav čeká v době od 14 do 16 hodin bohatý program plný zábavných soutěží. Akce se uskuteční v rámci takzvaného Týdne bruslení v Dobříši.





Masopust spojí tři vesnice

KDY: 22. únor 2020, od 10.30 hodin

KDE: Na konci vsi Řadovy

ZA KOLIK: Volně přístupné



Masopust se blíží! To platí v případě obcí Řadovy, Bražná a Brsina, kde vypuknou masopustní oslavy už v sobotu 22. února. Roztodivné a pestré maškary se sejdou na konci vesnice Řadovy ve směru na Krásnou Horu v 10.30 hodin. Masopustní průvod plný veselí se vydá do Bražné, odkud všichni zúčastnění zamíří ještě do Brsiny. Zde bude průvod zakončen. Chybět nebude mnoho zastávek s bohatým občerstvením.