Pochod Masarova Hluboš

KDY: 8. března 2020, od 7 do 10 hodin

KDE: Příbramsko

ZA KOLIK: Volně přístupné

Druhý ročník turistického pochodu s názvem Masarykova Hluboš se uskuteční v neděli 8. března. Pro jeho účastníky bude připraveno celkem šest tras, které budou začínat v době od 7 do 10 hodin vždy na vlakových nádražích. Z Příbrami se turisté budou moci do Hluboše, kde bude cíl přímo u místního zámku, vydat desetikilometrovou nebo dvacetikilometrovou trasou. Z Jinců pak povedou tři cesty, a to deset, patnáct a dvacet kilometrů dlouhé. Ti nejméně zdatní pak mohou jít pouhých pět kilometrů z vlakového nádraží v Bratkovicích.

Dětský karneval v Milíně

KDY: 7. března 2020, od 15 hodin

KDE: Motorest U Milína, Milín

ZA KOLIK: 20 Kč



Mateřské centrum Milínek zve děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky na dětský karneval. Na děti bude čekat veselá taškařice, o kterou se postará veselý klaun Hugo. Chybět nebude diskotéka, tombola nebo balónkové představení. Vstupenky lze zakoupit v místní knihovně. Lístek stojí 20 korun, avšak k jedné dětské vstupence si z důvodu omezené kapacity zájemci mohou zakoupit jen dvě vstupenky pro dospělé.





Ples SK Petrovice

KDY: 7. březen 2020, od 19 hodin

KDE: Obecní dům, Petrovice

ZA KOLIK: Neuvedeno



V Petrovicích se uskuteční druhý sportovní ples, který pořádá místní oddíl SK Petrovice. Na něm zahraje k tanci a poslechu všem zúčastněným hudební skupina Elizabeth z Milevska. Veřejnosti předvede svůj um také mnohonásobný mistr republiky ve freestyle fotbalu Petr Karásek, připravena bude také bohatá tombola. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na petrovické čerpací stanici.





Vernisáž výstavy architektonických realizací

KDY: 8. března 2020, od 16 hodin

KDE: Galerie Františka Drtikola, Příbram

ZA KOLIK: Volně přístupné



Veřejnost se bude moci zúčastnit vernisáže výstavy s názvem Veřejný prostor CZ – Krajina města. Jedná se o výstavu architektonických realizací veřejných prostranství v Čechách a na Moravě za posledních asi 25 let. Před zahájením, už v 15.15 hodin, se uskuteční komentovaná procházka centrem Příbrami s architektem Michalem Profantem. Její začátek je před hlavním vchodem do Ernestina. Po vernisáži následuje koncert Cermaque a přednáška kurátora Petra Kratochvíla.





Seminář pravidel plavebního provozu

KDY: 7. března 2020, od 13.30 hodin

KDE: Restaurace Na Hradbách, Příbram

ZA KOLIK: 50 Kč



Restaurace bude hostit seminář Pravidla plavebního provozu aneb Jak se chovat na lodi, který je určen nejen pro držitele kapitánského průkazu VMP, ale i pro všechny ty, kteří někdy plánují jít ke kapitánským zkouškám. K tématu bude zábavnou a poučnou formou mluvit Tonda Kubát z lodní školy Kristián Marco. Vstupné je 50 korun. Večer pak Na Hradbách zahraje bluegrass, country a flok skupina Watchipi-Wanaga Vláďa Zápo New.