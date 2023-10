/FOTO, VIDEO/ Kam vyrazit o víkendu za podzimní zábavou? Nabízíme vám desítky tipů na zajímavé akce na Příbramsku i na dalších místech ve středních Čechách. Na halloweeny, které se odehrávají i na zvláštních místech, třeba ve sklárně, na zámku nebo ve včelím světě, na dýňování, pochody a běhy, ale třeba také na keltské slavnosti, výstavu ušlechtilých morčat nebo rýžování českých granátů. Stačí si vybrat.

Běh pro republiku.

PŘÍBRAMSKO

První káva při svíčkách Kdy: pátek 20. října od 19.00

Kde: Sedlčany, městské muzeum

Za kolik: 100 korun Večer při svíčkách se známým sedlčanským hudebním uskupením, které vystoupí ve složení Martin Hamáček, Martin Holeček, Miloslav Jelen, Jan Kraft a Libor Nulíček.

Festival Muzika Příbram

Kdy: sobota 21. října od 14.00

Kde: Příbram, divadlo

Za kolik: 200 korun

Festival regionálních autorských kapel: Abraxas, Eviwatt, Skalpel, 1vish, Chlíff, Knírek a další. Akce pokračuje až do půlnoci. Koná se v estrádním sále.

Příbramské bleší trhy Kdy: sobota 21. října od 9.00

Kde: Příbram, Masarykovo náměstí

Za kolik: prodejci 20 korun za prodejní plochu metr čtvereční Nabídka typického sortimentu pro bleší trhy – rozmanitého použitého zboží, kteréuž majitelům neslouží a chtějí ho poslat dál.

Retro dance party

Kdy: sobota 21. října od 20.00

Kde: Sedlčany, kulturní dům

Za kolik: 350 korun

Šestihodinový disco ples s těmi největšími hity osmdesátých a devadesátých let s přesahem do let sedmdesátých až po současnost. A se soutěžemi. Retro modely vítány, nejlepší kostým bude odměněn.

Pojďme si ještě zahrát Kdy: sobota 21. října od 18.00

Kde: Příbram, divadlo

Za kolik: 150 korun Setkání příbramských i přespolních muzikantů a kapel tohoto i minulého století a tisíciletí. Příbramský Blues Band, Kpt. Nemo Band, Petr, Otto a Já, Satelit, Míša Mádlová a Petr Vašina. Členem všech těchto seskupení je příbramský muzikant Petr Vašina, který tento den oslaví kulaté životní jubileum. Koná se v malém sále.

Rožmitálský cyklokros

Kdy: sobota 21. října od 10.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, na Malém Obůru za sádky

Za kolik: do 18 let zdarma

Závody dětí dopoledne v kategoriích dívek a chlapců, od těch nejmenších na odrážedlech až po kadetky/kadety. Navíc všichni účastníci do 18 let budou mít startovné zdarma. Hlavní kategorie dospělých startuje ve 14.00. Délka závodu bude úměrná věkovým kategoriím.

Bambulková party Kdy: neděle 22. října od 9.00

Kde: Sedlčany

Za kolik: 350 korun Párty plná barev, světel a hlavně tance a zábavy s Kájou a Bambuláčkem. Program, jehož součástí jsou soutěže, bláznivé kostýmy a oblíbené písničky.

Běh pro republiku

Kdy: neděle 22. října od 9.00

Kde: Lešetice, památník Vojna

Za kolik: dospělí startovné 50 korun

Běh na oslavu vzniku republiky a připomenutí osudu lidí uvězněných v táboře Vojna a v dalších komunistických vězeních. Trasa dlouhá 5 kilometrů zavede běžce na místa spjatá s osudy politických vězňů, kteří byli ve vykonstruovaných procesech odsouzeni na dlouhá léta žaláře právě v bývalém lágru Vojna.

Batosnění v divadle Kdy: neděle 22. října od 10.00

Kde: Příbram, foyer divadla

Za kolik: 110 korun Pohádková ukolébavka inspirovaná knihou Petry Kubáčkové O andělovi, noční můře, statečném medvídkovi, hodném slonovi, opici a divoké huse a nespícím Toníčkem. Představení je interaktivní. Pro děti od 10 měsíců do 3 let a jejich rodiče.

Velká divadelní pohádka

Kdy:neděle 22. října od 15.00

Kde: Příbram, velká scéna divadla

Za kolik: 90 korun

Představení pro děti. Čtyři kamarádi se nudí, a tak se rozhodnou, že nazkoušejí divadelní hru podle oblíbené knížky o pejskovi a kočičce. Ale jak se to dělá? Co má na starosti režisér? Co všechno musí zvládnout herec?

BENEŠOVSKO

Putování šternberskou historií Kdy: sobota 21. října a neděle 22. října od 9.00

Kde: Český Šternberk, hrad

Za kolik: 250 korun, 160 korun/snížené, 100 korun/děti od 4 do 15 let Putování dějinami hradu a rodu Sternbergů. Historické postavy návštěvníkům předvedou, jak umí být zdejší život náročný i odvážný.

Medoween ve Včelím světě

Kdy: sobota 21. října od 10.00

Kde: Hulice, muzeum Včelí svět

Za kolik: 100 korun

Medový Halloween ve Včelím světě Hulice. Vytvoříte si strašidelnou dekoraci, ochutnáte upíří nápoj nebo krvavý mls a vyrobíte si strašidlo ze včelího vosku.

BEROUNSKO

Halloween ve sklárně Kdy: sobota 21. října od 9.00

Kde: Nižbor, sklárna Rückl

Za kolik: 150 korun, 120 korun/senioři, 100/korun dítě do 15 let, děti v kostýmech zdarma Oslava halloweenu v nižborské sklárně, bohatý program, strašidelné malování na obličej, tematické komentované prohlídky, ohně a halloweenské občerstvení. Strašidla, čarodějnice, duchové a další bytosti vítány.

Samhain na zámku



Kdy: sobota 21. října od 12.00

Kde: Nižbor, zámek

Za kolik: zdarma

Keltský svátek Samhain je jedinou nocí v roce, kdy se stírají hranice mezi světem živých a mrtvých, zároveň jde o loučení s podzimem. Odpoledne s hudbou, tancem, ukázkami keltských řemesel, hrami i archeologickou dílnou. A na bojové stezce se potkají válečníci.

KLADENSKO

Výstava ušlechtilých morčat Kdy: sobota 21. října od 10.00

Kde: Pchery, Dělnický dům

Za kolik: neuvedeno Podzimní výstava ušlechtilých morčat Pétalo de Oro, vystaveno bude více něž sto morčat různých plemen, proběhne hodnocení a vyhlášení nejlepších zúčastněných zvířat. Doprovodný program, tombola.

Nelkej, Čechie! a Faust



Kdy: neděle 22. října od 10.00

Kde: Buštěhrad, Art Club AktOFFka

Za kolik: 100 korun

Bažantova divadelní skupina nabídne v rámci Divadelního parkování představení pro dospělé a děti od deseti let. Dvě komedie - hříčka o požáru Národního divadla a zhuštěná, zkrácená, neklasicky hraná klasika o krví podepsané smlouvě.

KOLÍNSKO

Strašidelný pochod za dýní Kdy: sobota 21. října od 18.00

Kde: Býchory

Za kolik: neuvedeno Sraz účastníků je přes mateřskou školou. Strašidelné i veselé masky, lampiony i světélka s sebou. V cíli budou připraveny dýně na domácí vyřezávání. Opékání donesených špekáčků.

Roxor Iras, Telegraf – legendy regionálního beatu



Kdy: sobota 21. října od 19.30

Kde: Kolín, městský společenský dům

Za kolik: 300 korun

Kapela Roxor slaví výročí, je přichystána spousta překvapení, hostů a hudebních sestav.

KUTNOHORSKO

Zámecké čajování Kdy: sobota 21. října od 10.00

Kde: Kačina, zámek

Za kolik: 200 korun, 450 korun/rodinné vstupné V provoněném zámku si vychutnáte šálek dobrého čaje z kačinské bylinkové zahrádky. Připraven je doprovodný program, dílničky pro děti i dobroty ze zámecké kuchyně.

Dýňobraní aneb Halloween v Herolandu



Kdy: sobota 21. října od 13.00

Kde: Březová, dětský zábavní park Heroland – Zeměher

Za kolik: 130 korun/dospělý, 180 korun/dítě, 90 korun/dítě v masce

Soutěží se o nejhezčí vydlabanou dýni, čeká vás malování na obličej, jízda na koních, stezka odvahy, tombola a nakonec i strašidelná diskotéka.

MĚLNICKO

Dýňování na zámku Kdy: sobota 21. října od 9.30

Kde: Nelahozeves, zámek

Za kolik: 150 korun, 110 korun/děti do 12 let, studenti, senioři, 400 korun rodinné vstupné 2+2 Den plný zábavy pro děti i dospělé. Zdobení tykví různých tvarů, velkostí a barev, výroba draků a zvířátek z kaštanů v dílničkách, zdobení perníčků, házení šipek na terč a další soutěže.

Kralupský Scéna fest



Kdy: sobota 21. října od 14.30

Kde: Kralupy nad Vltavou, klubovna divadelního souboru Scéna a kulturní dům

Za kolik: 50 - 120 korun za představení

Od 14.30 hodin v klubovně Loutky bez hranic: Nedopečený koláček, od 17.00 v kulturním domě loutkové představení 666 Entertainment: Ř.I.P., od 19.00 v klubovně Teritoriální tyjátr: Družstvo Ďáblice, od 21.00 v kulturním domě Belgická rybka: Divadlo Radar.

BOLESLAVSKO

Mezinárodní den archeologie Kdy: sobota 21. října od 10.00

Kde: Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska

Za kolik: neuvedeno Návštěvníci se mohou zapojit do práce archeologů a přidat se do průzkumu nejhlubšího hradního sklepení, kde podle pověsti ústí tajná podzemní chodba.

Cirk La Putyka Senses



Kdy: neděle 22. října od 14.00

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Za kolik: 490 korun, 390 korun/snížené

Těšit se můžete na nejrůznější styly a žánry cirkusového umění od vzdušné akrobacie přes skoky na teeterboardu až po žonglování, tanec, pantomimu a práci s nejrůznějšími objekty. Od 14 do 16 hodin a od 19 do 21 hodin

NYMBURSKO

Červená Karkulka a Budulínek

Kdy: sobota 21. října od 14.00

Kde: Nymburk, Hálkovo městské divadlo

Za kolik: 130 korun Navštivte pohádkovou operetku od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Běh pro hospic



Kdy: neděle 22. října od 9.00

Kde: Milovice

Za kolik: dobrovolné

Benefiční běh i cyklozávod, akce pro běžce různých úrovní od dvoumíle po maraton. Výtěžek bude věnován na podporu činnosti Domácího hospice Nablízku v Lysé nad Labem.

RAKOVNICKO

Prohlídka mlýna Kdy: sobota 21. října od 10.00

Kde: Poteplí u Malých Kyšic

Za kolik: neuvedeno Komentovaná prohlídka Proškova mlýna v osadě Poteplí u Malých Kyšic u příležitosti nedožitých 90. narozenin posledního vyučeného unhošťského mlynáře Karla Bočka. Mlýn je kulturně technickou památkou. Na hosty se těší majitelé mlýna a mlynářští učni z Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Akce pokračuje do 14.00 hodin.

Mezinárodní den archeologie



Kdy: sobota 21. října od 10.00

Kde: Rakovník, muzeum

Za kolik: 80 korun/dospělí, 40 korun/děti, senioři

Komentované prohlídky výstavy Záhada zlatých šperků s autory v 11.00 a ve 14.00 hodin. Od 10.00 do 17.00 bohatý program s aktivitami pro celou rodinu na nádvoří, rýžování malých českých granátů v granátovém písku, pečení placek v originální peci z archeologického výzkumu, germánský účes svébský uzel, kreslení komiksu, hledání trilobita a výroba germánského šperku.