/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám pár tipů na zajímavé víkendové akce na Příbramsku i na dalších místech ve středních Čechách. Na festivaly, koncerty, pohádková dobrodružství pro děti, zahájení sezony na zámcích, ale třeba i na motoristické srazy vozů německých a italských značek, bubenický workshop, exkurzi do lihovaru nebo košt mladých vín pod širým nebem. Stačí si vybrat.

PŘÍBRAMSKO

Tématem oslav Dne Země je tentokrát hmyz



Kdy: pátek 21. dubna od 10.00

Kde: Dobříš, hřiště B. Němcové

Za kolik: neuvedeno



Akce Poznávání hmyzí říše ke Dni Země na téma hmyz. Hry, kvízy, pohybové 1i výtvarné aktivity nejen pro děti ze školek a škol, bavit se budou i dospělí.

Na jevišti se sejdou dvě příbramské kapely

Kdy: pátek 21. dubna od 20.00

Kde: Příbram, Junior klub

Ta kolik: 180 korun

Koncert. Loni slavila příbramská kapela Pakáš 20 let na hudební scéně a mezi hlavními gratulanty nechyběla legendární místní kapela Výčep – nyní obě skupiny čeká společný koncert.

Společně zpívají čeští a němečtí studenti



Kdy: pátek 21. dubna od 17.00

Kde: Příbram Divadlo A. Dvořáka

Za kolik: neuvedeno



Proč přijít: Česko-německý koncert školních orchestrů Gymnázia Příbram GymBand a IGS Marienhafe-Moorhusen, který je vyvrcholením česko-německého výměnného pobytu studentů partnerských středních škol.

Dobrotrh nabídne oblečení i sazeničky

Kdy: sobota 22. dubna od 9.00

Kde: Dobříš, fara, kostel a zahrada evangelického sboru

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Dobročinný jarmark Dobrotrh, tradiční i originální rukodělné výrobky, mini-bazar nejen oděvů, sazeničky, sukulenty. Od 14.00 hodin loutkové představení Hluboko v lese v podání souboru Tate iyumni. Akce pokračuje do 18.00 hodin.

Ve školním sále vyhrává Libkovanka



Kdy: sobota 22. dubna od 19.00

Kde: Sedlec-Prčice, kulturní sál základní školy

Za kolik: 150 korun



Tradiční jarní koncert, zahrát a zazpívat přijede oblíbená dechová hudba Libkovanka s kapelníkem Zdeňkem Benešem.

Zámek Mníšek pod Brdy chystá o víkendu vstup pro děti zdarma

Kdy: V sobotu a v neděli 22. a 23. dubna

Kde: Zámek Mníšek pod Brdy

Při příležitosti kulatého výročí vzniku Národního památkového ústavu mohou všechny děti do 17 let navštívit prohlídky mníšeckého zámku zdarma. Vybrat si mohou mezi reprezentačními sály I. okruhu, soukromými pokoji II. okruhu nebo Pohádkovou prohlídkou se zámeckou komtesou. Zde je ovšem vhodná rezervace nebo zajištění místa online. Vstupenky zdarma je nutné si vyzvednout na pokladně zámku.

BEROUNSKO

Vstupné lze platit i podle uvážení

Kdy: sobota 22. dubna od 19.33

kde: Loděnice, klub Loden Ice Hall

Za kolik: 150 korun nebo podle uvážení

Experimentální VelKOKOncert III, kapela Tři dny na břiše s trombonistou Jirkou Kadlecem, smíšený sbor Comodo, sbor Lentilky, skladatel, klavírista, varhaník Pavel Kučera se prolne všemi ansámbly – a další hosté. V závěru hrají a zpívají všichni účinkující a zapojit se může i publikum.

Děti i rodiče čeká čarodějnická show



Kdy: sobota 22. dubna od 14.00

Kde: Králův Dvůr, zámek

Za kolik: neuvedeno



Čarodějnická show pro děti a rodiče, dětská diskotéka, soutěže, bohatá tombola: hlavní cena 3x chytré hodinky, vystoupení mladých hasičů Králův Dvůr, ukázka hasičské techniky, statická ukázka Policie ČR, malování na obličej, jízda na ponících, zookoutek a spousta dalšího. Masky čarodějnic a čarodějů vítány.

KLADENSKO

Den Země nabídne bubenický workshop



Kdy: sobota 22. dubna od 14.00

Kde: Kladno, zahrada zámku

Za kolik: 50 korun

Den Země, zahradní slavnost – tentokrát na téma voda. Putování po hravých stanovištích s odměnou, bubenický workshop, kapela Žampion, tanec s Pandou Bandou, sladké dobroty. Výtěžek vstupného bude ve prospěch záchranné stanice Aves.

Výlet za dobrodružstvím je plný písniček



Kdy: sobota 22. dubna od 10.00

Kde: Slaný, městské centrum Grand

Za kolik: neuvedeno



Písničkový pořad Hurá za dobrodružstvím s Míšou Růžičkovou. O zvířátkách i lidech, kteří žijí v různých částech naší zeměkoule.

MĚLNICKO

Mělničtí vinaři nabídnou mladá vína

Kdy: sobota 22. dubna

Kde: Mělník, centrum od 16.00

Za kolik: neuvedeno

Vinná noc, ochutnávka mladých vín mělnických vinařů. Letošní ročník se ponese v tónech tradiční místní odrůdy tramínu červeného. Kapela Dobré ráno blues, zábavný program pro děti v parku u chrámu. Náměstí Míru, Svatováclavská ulice a Zámek Mělník. Pokračuje do 22.00 hodin.

Návštěvníci budou příst a stloukat máslo



Kdy: sobota 22. dubna od 10.00

Kde: Dolní Vidim, Dům zaniklých řemesel

Za kolik: vstupné dobrovolné



Den pro veřejnost v Domě zaniklých řemesel ekocentra Koniklec, přijďte si do roubené chalupy z 18. století vyzkoušet hospodaření z dob našich prababiček: předení vlny z česance, stloukání másla, výroba provazů, pečení housek, pečení chleba, drátování, pečení bramborových placek na tálech a praní na valše. Pokračuje do 17.00 hodin.

RAKOVNICKO

Komici přivezou Vtípečky se zelím

Kdy: pátek 21. dubna od 20.00

Kde: Rakovník, Dům osvěty

Za kolik: 140 korun

Stand up show Vtípečky se zelím, návštěvníky budou bavit Jiří Štraub, Ondřej Cabal, Adam Korytář, Julie Fric Krauskopfová a Martin Černý.

Jamaron představí v Rakovníku nový singl



Kdy: pátek 21. dubna od 20.00

Kde: Rakovník, Dům osvěty

Za kolik: 200 korun



Skupina Jamaron. Live premiéra nového singlu právě v Rakovníku na posledním koncertu Generace Tour.

BENEŠOVSKO

Koncert pěvecké sboru Mammas & Mammas

Kdy: pátek 21. dubna od 19.00

Kde: Benešov, aula gymnázia

Za kolik: 280 korun

Sbor Mammas & Mammas vznikl v roce 2013 a jeho základnou jsou Zaječice, vesnice mezi Prahou a Benešovem. Zpěvačky sboru jsou nejen ze Zaječic, ale také z Pyšel, Pětihost, Zlenic, Mrače, Přestavlk, Křivé vsi, Senohrab, Prahy Kunratic a Ondřejova. Na programu koncertu jsou zařazeny skladby Hany Hegerové, Marty Kubišové, Evy Pilarové, Zuzany Navarové, Jany Kirschner, Lenky Dusilové, Radůzy, Barbory Polákové nebo Anety Langerové.

Národní památkový ústav slaví dvacetiny



Kdy: sobota 22. - neděle 23. dubna od 10.00

Kde: Státní zámek Konopiště

Za kolik: zdarma pro děti do 17 let



V rámci oslav 20 let od založení Národního památkového ústavu připravil konopišťský zámek malý dárek v návaznosti na Mezinárodní den památek. O víkendu 22. - 23. dubna mají děti do sedmnácti let vstup zdarma. Sleva bude odečtena na pokladně nebo v nákupním košíku po zadání slevového kódu „2023“.

BOLESLAVSKO

Exkurze do lihovaru v Dobrovici

Kdy: sobota 22. dubna od 13.00

Kde: Dobrovice, průmyslový lihovar Tereos TTD

Za kolik: 120 korun

Dobrovická muzea zvou na exkurzi do lihovaru. Pro návštěvníky starší 6 let je možné navštívit průmyslový lihovar v Dobrovici a blíže se tak seznámit s výrobou lihu. Prohlídka obsahuje část venkovních prostor cukrovaru a II. muzejní okruh Technika a technologie. Pro vstup do areálu továrny je nutné mít s sebou průkaz totožnosti. Pro předem objednané.

Zeměfest se ponese na lokální vlně



Kdy: sobota 22. dubna od 13.00

Kde: Mladá Boleslav, Ekocentrum Zahrada

Za kolik: zdarma



Festival proběhne nejen v areálu Ekocentra Zahrada, ale také v přilehlé Havlíčkově ulici, která bude uzavřena dopravě. Těšit se můžete na ekodivadlo, kulinářskou show, tvořivé dílničky, setkání s různými zvířaty ze Zahrady, květinový swap, hru Zahradní architekt, gamebook Ekostopa, skejťáckou dráhu s překážkami, různé formy občerstvení a mnoho dalšího. Od 18.00 do 20.00 proběhne na hlavním pódiu koncert.

KOLÍNSKO

Majitelé a příznivci vozů Mercedes-Benz mají sraz

Kdy: sobota 22. dubna 8.00

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma

K neodmyslitelným a už tradičním akcím na kolínském Karlově náměstí patří i ty motoristické. Jarní setkání příznivců značky vozů Mercedes-Benz bude letos tou první. Pořadatelem akce, která se letos uskuteční už po třicáté páté je jako tradičně Mercedes-Benz klub Česká republika. Součástí setkání je také možnost nabídnout k prodeji svůj vůz nebo náhradní díly.

Diváky baví Petr Jablonský a Nikola Votrubová



Kdy: pátek 21. dubna od 19.00

Kde: Kolín, městský společenský dům

Za kolik: 300 korun



Nejlepší český imitátor, bavič a herec Petr Jablonský vás zve na zbrusu novou zábavnou show, ve které se objeví celá plejáda známých osobností a celebrit. Parťačkou a kolegyní mu bude půvabná začínající zpěvačka Nikola Votrubová, která po úspěšném umístění mezi nejzářivějšími pěveckými talenty v Superstar 2021 vstupuje do šoubyznysu.

KUTNOHORSKO

Design market provází živá muzika

Kdy: sobota 22. dubna od 10.00

Kde: Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Navštivte další ročník design marketu JARO-DESIGN-GASK pro celou rodinu a užijte si celodenní program s živou hudbou, divadlem pro děti, uměleckými dílnami a gastronomickými zážitky v nádherných kulisách města stříbra a bývalé jezuitské koleje. Odnést si můžete krásné designové kousky a navíc od 18 hodin vystoupí živě kultovní kapela Krásné nové stroje.

Sezonu na zámku zahájí Kačinské hry



Kdy: sobota 22. dubna od 10.00

Kde: Svatý Mikuláš, Zámek Kačina

Za kolik: 200 korun



Otevření turistické sezóny, den plný dobových her a zábavy. Na nádvoří zámku můžete navštívit různá vystoupení pro děti, lukostřelbu, ukázku kroketu, domácí zvířata a tržnici. Volně přístupný bude také zámecký park, kde si mohou zájemci prohlédnout zámeckou bylinkovou zahrádku a stezku Ze života hmyzu. Pro příznivce geocachingu se v parku ukrývá zámecká keška.

NYMBURSKO

Poděbrady čeká setkání italských automobilů

Kdy: sobota 22. dubna od 8.00

Kde: Poděbrady, lázeňská kolonáda

Za kolik: zdarma

XXIV. ročník Setkání italských automobilů. Soutěž je pro veškeré italské vozy do roku výroby 1993. Jedná se o orientační jízdu po okolí Poděbrad. Délka trasy je cca 60 km, na kontrolních stanovištích se plní dovednostní úkoly a testy z oblasti automobilismu. Na kolonádě bude souběžně s výstavou italských automobilů probíhat akce Chuť Itálie a Středomoří s ochutnávkou produktů z Itálie.

Retro garáž je zaměřena na historické vozy



Kdy: sobota 22. dubna od 8.00

Kde: Lysá nad Labem, výstaviště

Za kolik: 150 korun



Retro Garáž je auto-moto veterán burza & prodejní výstava zaměřená na historická vozidla a vše co k nim patří. Na své si zde přijde opravdu každý. Ať už jste prodejce, který přijíždí prodat náhradní díly na staré vehikly nebo jste zapálený fanda, který hledá svůj sběratelský poklad.