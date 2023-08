/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Míříte na dovolenou, nebo zůstáváte doma a láká vás vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Příbramsku i v dalších místech ve středních Čechách. Na koncerty, festivaly, slavnosti a posvícení, ale třeba i na košt vína, přehlídku harmonikářů, dětský muzikál, retrosetkání, kde se bude hrát čára a skákat panák, nebo sraz vojenské a historické techniky provázený kaskadérskou show.

PŘÍBRAMSKO

Posezení s hudbou



Kdy: pátek 11. srpna od 18.00, sobota 12. srpna od 18.00

Kde: Orlov, letní hudební parket

Za kolik: neuvedeno



Posezení s hudbou na letním parketu, v pátek hrají country a folk Klikaři, v sobotu country a western music v podání kapely Bonanza.

Barokní fanfáry

Kdy: pátek 11. srpna od 19.30

Kde: Dobříš, kostel Nejsvětější Trojice

Za kolik: 290 – 390 korun

Koncert Barokní fanfáry, zvuk trubky a houslí ve spojení s majestátní varhanní hudbou a autorskými texty. V rámci Festivalu hudby zámek Dobříš.

Divadlo Za Vodou



Kdy: pátek 11. a sobota 12. srpna od 21.00

Kde: Příbram, lesní divadlo Skalka

Za kolik: neuvedeno



Divadlo Za Vodou a H-index22. Představení s písničkami, které soubor představuje takto: Studie, která má posoudit vliv neolitických událostí na život v moderní civilizaci. Zkoumá i vliv genderové diskriminace na přerozdělování potravy v neolitické společnosti a vliv míchání etyl-alkoholů na produktivitu vědeckých pracovníků.

Sraz vojenské a historické techniky

Kdy: pátek 11. srpna od 14.00 a sobota 12. srpna

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, areál bývalých vojenských kasáren

Za kolik: neuvedeno

Letní vyvedení, sraz vojenské a historické techniky. Kaskadérská show, orientační závod, kapela MP4fun.

Krásnohorské léto



Kdy: pátek 11. srpna od 17.00 a sobota 12. srpna od 8.00

Kde: Krásná Hora nad Vltavou, náměstí, fotbalové hřiště

Za kolik: neuvedeno



V pátek otevřené muzeum v prostorách radnice, od 19.00 divadelní představení Bacha, pojišťováci. V sobotu od rána do poledne jarmark na náměstí, od 14.00 fotbalové utkání, od 16.00 program na hřišti, vystoupení dětí ze sedlčanské umělecké školy, folklorní soubor Kamýček, dřevorubecká exhibice, skupina Midi, kapela Argema.

Prčické posvícení

Kdy: pátek 11., sobota 12. a neděle 13. srpna

Kde: Sedlec-Prčice

Za kolik: neuvedeno

Vavřinecké posvícení, taneční zábavy v zámeckém parku (páteční s DJ Basslickerem a rapperem Garandem, sobotní s rockovou kapelou Parkán, nedělní se skupinou Poprask), posvícenská dechovka v sobotu hodinu po poledni v zámeckém parku, v sobotu od 13.00 a v neděli od 8.00 výstava králíků, holubů a drůbeže za starou prčickou radnicí. Ve všech třech dnech posvícenské fotbalové zápasy.

Představení Brouček



Kdy: sobota 12. srpna od 11.00

Kde: Dobříš, zámek

Za kolik: 100 – 300 korun



Představení pro děti na zámeckém nádvoří v podání souboru LokVar. Pohádka na motivy známé dětské knihy Jana Karafiáta. Vhodné pro děti od tří let věku.

Beatles v Argentině

Kdy: sobota 12. srpna od 19.30

Kde: Dobříš, zámek

Za kolik: 390 - 490 korun

Na koncertu Beatles v Argentině se představí Gentlemen Singers, Markéta Laštovičková, Jaroslav Svěcený a Zdeňka Žádníková Volencová. V rámci Festivalu hudby zámek Dobříš.

Housle tří staletí



Kdy: sobota 12. srpna od 11.00 a 13.00

Kde: Dobříš, konírna

Za kolik: 100 korun



Výstava italských, německých a francouzských houslí tří staletí v rámci Festivalu hudby zámek Dobříš. Komentované prohlídky vedené Jaroslavem Svěceným.

Letní zámecký bál

Kdy: sobota 12. srpna od 20.00

Kde: Březnice, zámek

Za kolik: 350 korun

Letní zámecký bál na zámeckém nádvoří. Tanečníkům hrají Pražský salonní orchestr a Classic Jazz Colegium.

Dny lidové architektury



Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: Hvožďany, špejchar

Za kolik: zdarma



Akce věnovaná lidovému stavitelství, ukázky historických řemesel, dobové atrakce pro děti, hudba, muzeum hasičstva Podbrdského regionu, muzeum seker Emila Kuchaře, expozice věnovaná Hvožďansku a výstava o špýcharech ve Středočeském kraji.

Představení Sněhurka

Kdy: neděle 13. srpna od 11.00

Kde: Dobříš, zámek

Za kolik: 100 – 300 korun

Představení pro děti na zámeckém nádvoří v podání souboru LokVar. Loutková pohádka pro děti, které se nebojí projevit svůj názor. Vhodné pro malé diváky od tří let.

Bach Forever



Kdy: neděle 13. srpna

Kde: Dobříš, zámek

Za kolik: 390 – 490 korun



Hudebně-zábavná podívaná z dob, kdy si skladatel vydělal víc než právník. Koncertně-herecký večer plný životních příběhů a hudby J. S. Bacha a jeho současníků. Vystupují Jaroslav Svěcený, Zdeňka Žádníková Volencová, Virtuosi Pragenses Orchestra, Jitka Navrátilová a Tereza Večerková

BEROUNSKO

Hasofest v Hlásné Třebani



Kdy: sobota 12. srpna od 12.00

Kde: Hlásná Třebaň, u spodního jezu

Za kolik: neuvedeno



Hasofestu předchází hasoběh pro sportovce, startují v 10.00 děti a v 11.00 dospělí. Festival následuje od 14.00 hodin, dětský program, kouzelník Cucíno, ukázky záchranné techniky a zásahů, kapely DC Radio, Jaksi taksi, Maniac a Odečet plynu.

Hořovická heligonka

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: Hořovice, společenský dům

Za kolik: neuvedeno

Letos se koná už 46. ročník přehlídky harmonikářů. Představí se i hosté: Veselé heligonky a Liberečtí harmonikáři. Výstava historických i nových modelů heligonek a akordeonů.

BENEŠOVSKO

Benešovské posvícení



Kdy: 12. - 14. srpna

Kde: Benešov, Masarykovo náměstí

Za kolik: neuvedeno



V sobotu se mohou návštěvníci posvícení těšit od 9 do 14 hodin na Benešovský trh. Zahraje Pouliční Anduladuo, od 11 hodin divadelní soubor Áčko pobaví Doktorskou pohádkou, ve 20 hodin začíná posvícenská zábava s kapelou Unisono. V neděli od 9.30 je na programu mše v kostele sv. Mikuláše, posvícení završí pondělní Posvícenská Pěkná hodinka, kdy od 18 hodin zahraje Túfaranka ze Šakvic.

Prohlídka Velké věže na Konopišti

Kdy: pátek 11. srpna od 15.00 a 16.00

Kde: Konopiště, zámek

Za kolik: 350 korun

Jedinečnou vyhlídku z nejvyšší ze zámeckých věží Konopiště si budou moci užít návštěvníci speciální prohlídky. Součástí návštěvy původní gotické věže z konce 13. století je i prohlídka vybraných částí interiéru a balkonu.

BOLESLAVSKO

Retrohry na hradě



Kdy: sobota 12. srpna od 9.00

Kde: Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska

Za kolik: zdarma



Na návštěvníky čeká čára, skákání gumy i panáka, letecký den papírových vlaštovek, skládání archivního kartónu na čas nebo silácký přebor v nošení balíků vzácných listin. Až do 15 hodin se mohou týmy registrovat a trénovat před hlavní soutěží, která vypukne v 15.00 hodin. V každou celou hodinu bude připravena komentovaná prohlídka sídla archivu.

Barokní dílna rodu Jelínků

Kdy: do 31. prosince 2023

Kde: Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska

Za kolik: 80 korun/plné vstupné, 50 korun snížené

Dlouhodobá výstava věnovaná věhlasné sochařské dílně působící na sklonku baroka v Kosmonosech. Prezentuje zejména interiérové dřevořezby.

KLADENSKO

Filmový koncert za zámecké zahradě



Kdy: pátek 11. srpna od 18.30

Kde: Kladno, zahrada zámku

Za kolik: 200 korun/k sezení, 150 korun/k stání



Filmový koncert v podání Moondance orchestra a Epoque Quartet se sólisty (Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Michal Cerman). Hity ze zahraničních filmů jako Can You Feel The love Tonight, She’s like The Wind , I Have Nothing a další.

Buštěhradské jazz trio

Kdy: sobota 12. srpna od 16.00

Kde: Slaný, Kumpánova zahrada

Za kolik: neuvedeno

Kumpánovou zahradou bude znít v nedělním pozdním odpoledni jazz v podání tria z Buštěhradu.

KOLÍNSKO

Historické slavnosti



Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: Kolín, Kmochův ostrov

Za kolik: neuvedeno



Tématem akce pořádané skupinou historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína, je doba císařovny Marie Terezie. Vedle divadelních, šermířských, hudebních i tanečních vystoupení na hlavním pódiu bude připraven i program na vedlejší scéně: výcvik vojáků generála Laudona, ukázka odlévání olověných kulí do křesadlových pušek, výstava replik kanonů, ukázky pečení vojenského chleba. Proběhne i výuka historických tanců a ukázky odívání u dvora. Dále bude na místě vojenský tábor s výstavou zbraní, ražba mincí, sokolník se svými dravci, exotičtí hadi či výstava bankovek od roku 1762.

Kouřimská skála

Kde: Kouřim, přírodní areál

Kdy: sobota 12. srpna od 12.00

Za kolik: 700 korun, děti do 130 cm 200 korun

Tradiční pocta zpěváku Petru Mukovi. Vystoupí Monika Absolonová, České Srdce, Jakub Smolík či Milan Peroutka s Kapelou Perutě!. Představí se i kapela Vesna, která letos reprezentovala Českou republiku na Eurovision. Chybět samozřejmě nebude Petr Muk Band. Program pro děti: Čiperkové, zábavné atrakce, rozmarný koutek.

KUTNOHORSKO

Dačického 12



Kdy: pátek 11. srpna od 19.30, 21.15 a sobota 12. srpna od 10.30

Kde: Kutná Hora

Za kolik: na místě startovné pro dospělé 400, 250 korun



Tradiční krosový běh na 12 kilometrů údolím Vrchlice a Bylanky. Start i cíl budou u chrámu sv. Barbory. Noční běh pro Světlušku startuje 11. srpna ve 21.15, hlavní závod na 12 kilometrů 12. srpna v 10.30 hodin. V rámci kulturního programu k charitativnímu Běhu pro Světlušku vystoupí v pátek od 19.30 u chrámu svaté Barbory kutnohorský písničkář Petr Vinc Havlíček a od 20.30 rock’n’rollová kapela George and The Boogie Allstars.

Kutnohorská kocábka

Kdy: sobota 12. srpna od 13.00

Kde: Kutná Hora, park pod Vlašských dvorem

Vstupné: 300 korun

Čtyřicátý ročník festivalu country, bluegrassové, trampské a folkové muziky. Představí se Jan Ingr & Velký Hořký. Dále vystoupí COP, Trampoty, Brzdaři, Vojta Kiďák Tomáško, Johnny Cash Trio, Taxmeni a Lokálka.

MĚLNICKO

Ivan Hlas a Žlutý pes v zooparku



Kdy: sobota 12. srpna od 20.00

Kde: Zelčín, zoopark

Za kolik: 350 korun/dospělí, 250 korun/děti



V rámci Zelčínského léta vystoupí v zooparku dvě legendy české hudební scény, zpěvák Ivan Hlas a kapela Žlutý pes.

Mělnický košt

Kdy: sobota 12. srpna od 15.00

Kde: Mělník, Svatováclavská ulice, radniční dvůr a zámek

Za kolik: vstupenkou je degustační sklenka s logem akce zakoupená na místě

Tradiční setkání u sklenky dobrého vína z produkce místních vinařů hudební produkci. Od 17.30 vystoupí Bio Trio, od 20.30 Hitfakers. Pro nejmenší návštěvníky od 15.00 do 19.00 dětský program v parku u kostela.

NYMBURSKO

Vernisáž výstavy Dany Lindenthalové



Kdy: pátek 11. srpna od 19.00

Kde: Poděbrady, Kafíčko a Vedle

Za kolik: neuvedeno



Vernisáž výstavy v podnicích Kafíčko a Vedle v ulici Na Valech. Oba prostory svými obrazy, grafikami i kresbami tentokrát vyzdobí Dana Lindenthalová.

Poděbradský festival vína

Kdy: pátek 11. a sobota 12. srpna od 13.00

Kde: Poděbrady, lázeňská kolonáda

Za kolik: zdarma, degustační sklenice 100 korun

Třetí ročník Poděbradského festivalu vína, prezentace moravských i českých vinařství, degustace vín a bohatý doprovodný program. Vystoupí například kapela Perutě nebo Anna Julie Slováčková & Band.

RAKOVNICKO

Ať žijí strašidla



Kdy: pátek 11. srpna od 18.00

Kde: Krakovec, hrad

Za kolik: 390 korun/dospělí, 290 korun/děti do 17 let, děti do 2 let zdarma



Úspěšný český dětský muzikál Ať žijí strašidla, inspirovaný hudebním filmem pro děti ze 70. let minulého století Ať žijí duchové.

Buty ve stodole

Kdy: pátek 11. srpna od 20.00

Kde: Rousínov, stodola U Faflíků

Za kolik: 300 korun/platí se od 15 let věku

Známá ostravská kapela Buty hraje své hity v Rousínově.