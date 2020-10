Ideálním tipem na víkendový výlet je nejen pro milovníky historii návštěva zámku Březnice. Ten vznikl přestavbou gotické tvrze. Zámek nalezneme východně od centra města Březnice.

Zámek Březnice | Foto: Radek Ctibor

Toto sídlo patřilo Buzicům, Zmrzlíkům ze Svojšína, Malovcům z Malovic, Jeníškům z Újezda, Kolovratům, Pálffyům, přičemž posledním majitelem byl Jan Nepomuk Pálffy z Erdödu. Aktuálně je Březnice státním zámkem. Návštěvníci tohoto zámku mohou pozorovat stavebně-umělecký vývoj historických slohů. Unikátní je pak renesanční interiér nejstarší zámecké knihovny v Čechách, která se dochovala v původní podobě, a to od roku 1557. Březnický zámek je v měsíci říjnu otevřený o víkendech, a to v době od 9 do 16 hodin.