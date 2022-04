V této vzdálenosti musela sonda pořídit pětadvacet různých snímků, každý s téměř desetiminutovou expozicí, které byly následně spojeny do mozaiky, aby bylo možné sestavit celý snímek. Výsledkem je obrovská detailní fotografie o rozměrech 9148 x 9112 pixelů. To znamená 83 milionů pixelů unikátní sluneční nádhery.

Happy perihelion day! Today we're flying by the #Sun at about 48 million km, in one of many close perihelion passes throughout our mission. Here's a taste of what's to come ?https://t.co/2vOYZ7aw92 #WeAreAllSolarOrbiters pic.twitter.com/Zczk7MJFt2