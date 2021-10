Nejjednodušší způsob, jak do těla dostat jakýkoliv lék, je ho spolknout v tabletě nebo kapsli. Z celé řady logických důvodů je ale často jedinou možností jeho aplikace injekcí. Nyní ale vědci přišli s vynálezem, který obě varianty požití kombinuje. Takže na otázku, zda lze užívat inzulín bez jehly, můžeme odpovědět: „Ano, už je to možné.“

Celá řada terapií je založena na aplikaci specifických proteinů, včetně monoklonálních protilátek. I inzulín, jediný lék v boji s cukrovkou, napodobuje přirozené obranné mechanismy. Ovšem kvůli přítomnosti enzymů a silných kyselin v trávicím systému nelze tyto léky v drtivě většině podávat orálně, tedy již zmíněným spolknutím pilulky. Před potřebným vstřebáním do krve by se totiž rozpadly a léčivé látky by byly zničeny.