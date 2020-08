Zájem o mise na Mars není nahodilý; pozemské rakety se totiž na cestu mohou vydat jenom v určitém časovém rozmezí v závislosti na poloze, jakou vůči sobě obě planety zaujímají.

? We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS