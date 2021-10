Pod newyorskými ulicemi existuje ještě jeden svět. Tvoří jej tunely metra a hustá kanalizační síť. V těchto prostorách jsou pány mnoha lidem nepříjemná, ale jinak velmi inteligentní zvířata. Potkani. Když do města nedávno dorazil ničivý hurikán Ida, pravděpodobně stovky tisíc hlodavců žijících v podzemí zemřelo. Většina jich ale podle odborníků přežila.

Nedávná přírodní katastrofa tak opět potvrdila, že potkani jsou extrémně chytrá zvířata, která se dokáží skvěle přizpůsobit každé situaci. A ještě z ní vytěžit, co se dá.

Podle odborníků potkani rozhodně nepatří ke zvířatům, která by se snadno vzdávala. „Na vyhubení potkanů stoupající voda nestačí. Tito hlodavci jsou totiž vynikajícími plavci,“ zmínil pro CNN biolog Michael Parsons z Fordham University v New Yorku. Podle něj potkan dokáže na jeden zátah uplavat i 0,8 kilometru nebo tři dny v kuse šlapat vodu na místě.

Chlupatí bojovníci

Pro přežití krizových situací mají potkani „v rukávu“ hned několik es. Plavání je přitom jen jedno z nich. Jakmile těmto živočichům hrozí utopení, přesunou se na vyvýšená místa. „Vědecky řečeno, potkani nejsou hloupí,“ řekl s nadsázkou CNN entomolog a emeritní docent na Státní univerzitě v Severní Karolíně Michael Waldvogel.

Hlodavci podle něj dokáží dobře vyhodnotit, kam jít, když hrozí nebezpečí. „Dostanou se tam, kde jim nic neublíží. A pokud budou muset, klidně půjdou stále výš a výš,“ uvedl Waldvogel. A to se zřejmě potvrdilo i v New Yorku.

Tamní podzemí a kanály obývá především druh potkan obecný. „Přesto, že jeho domov je pod zemským povrchem, dokáže tento tvor vertikálně stoupat. A když se dostane do budov, umí ve zdích vykousat díry. Takže i když záplava mnoho potkanů uvězní v podzemí a zabije je, většina jich pravděpodobně najde cestu do bezpečí,“ napsala CNN.

Nezničitelná zvířata

Tím, že dokáží přežít i katastrofu velkých rozměrů, však podle odborníků schopnosti potkanů nekončí. Dosavadní výzkumy totiž naznačují, že prožitá zkouška je ještě posílí. Tento názor zastává i biolog Parsons.

Když se totiž podíval na to, jak život newyorských potkanů proměnila pandemie koronaviru, ukázalo se, že i tuto krizovou situaci potkani zvládli překvapivě dobře. A to přesto, že přišli o svůj hlavní zdroj potravy – odpadky z mnoha restaurací, které zůstaly uzavřené kvůli protikoronavirovým opatřením.

„Slabší jedinci zemřeli, ovšem ti odolnější našli jiný způsob, jak přežít,“ vysvětlil biolog.

Přeživší, silnější zvířata, posílené překonanou zkouškou, se následně začnou rozmnožovat. A rozhodně při reprodukci netroškaří. „Z dvaceti potkanů se i po katastrofě může do půl roku stát několik stovek,“ poznamenal entomolog Waldvogel.

Nově narození potkani jsou navíc schopnější než generace před nimi. „Člověk by si myslel, že v oblastech, které zasáhnou silné záplavy, budou potkani vyhlazeni. Jenže oni to zvládnou a budou ještě odolnější,“ potvrdil Michael Blum z katedry ekologie a evoluční biologie na University of Tennessee.

Potomci hurikánu

Blum zkoumal populace potkanů v New Orleans poté, co město zasáhl ničivý hurikán Katrina. Výsledky studie zveřejnil letos v srpnu. „Ukázalo se, že dvanáct let po bouři z roku 2005 se potkanům ve městě dařilo jako nikdy předtím. A zejména v oblastech, které byly nejvíce poškozené,“ shrnula CNN.

Poškození infrastruktury totiž znamenalo, že se nedařilo včas sbírat odpadky a mnohé oblasti zůstaly na delší dobu vybydlené. A chytří potkani tuto situaci skvěle využili.

Jenže i když může být jejich životaschopnost obdivuhodná, ve skutečnosti to pro lidi není příliš dobrá zpráva. Potkani jsou totiž přenašeči různých nemocí a jejich rozšíření v době po katastrofách může znamenat nový velký problém.