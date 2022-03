Snímky ukazují, která centra mozku jsou aktivována v sekundách, kdy tělo umírá. „Ukázalo se, že ve vteřinách kolem momentu smrti aktivita v mozku odpovídala vzorcům, které se spouštějí při snění nebo vybavování si vzpomínek," zmiňuje BBC.

To by potvrzovalo teorii, že v posledních chvílích života se člověku před očima promítnou vzpomínky na uplynulý život. „Onou aktivitou opravdu může být vyvolání sledu vzpomínek ze života, které se nám v posledních momentech přehrávají v hlavě," řekl vědec Zemmar. Zjištění on a jeho tým publikovali v odborném časopisu Frontiers in Aging Neuroscience.

Zajímavé je i zjištění, že ono přehrávání se odehrává celé desítky sekund. „Třicet sekund předtím, než pacientovo srdce přestalo dodávat krev do mozku, tento orgán pracoval tak, jako když člověk provádí vysoce kognitivně náročné úkoly, mezi které patří soustředění, snění nebo vybavování vzpomínek. Stejná činnost pokračovala i třicet sekund poté, co pacientovo srdce předstalo bít - což je bod, kdy je pacient obvykle prohlášen za mrtvého," uvedl neurochirurg Zemmar.

Jaké přesně vzpomínky se člověku vybavují, vědci neví. To, zda v momentě smrti lidé vidí tváře milovaných lidí nebo například nejšťastnější okamžiky svého života, zůstává pouze v rovině spekulací. „Pokud bych měl o tomto tématu zkusit filozofovat, domníval bych se, že pokud mozek opravdu nabízí sled vzpomínek, pravděpodobně by chtěl svému majiteli připomenout spíše ty dobré věci z jeho uplynulého života než ty špatné. Ale samozřejmě to, co je pro nás nezapomenutelné, se u každého člověka liší," zmínil Zemmar.

Důkaz o činnosti mozku v okamžiku smrti získal mezinárodní vědecký tým náhodně. „U sedmaosmdesátiletého pacienta se rozvinula epilepsie a vzhledem k ní lékař Raul Vicente z estonské univerzity v Tartu rozhodl, že bude u tohoto muže provedeno EEG vyšetření (elektroencefalografie, která monitoruje elektrickou aktivitu mozku - pozn. red.), aby se zjistilo, co v mozku epilepsie napáchala a jak nejlépe pacienta léčit. V momentě, kdy pacient podstupoval dané vyšetření, utrpěl náhle infarkt a zemřel. Tato nečekaná událost však umožnila vědcům nahrávat aktivitu mozku přímo ve chvíli smrti, což se povedlo v historii vůbec poprvé," uvádí blog odborného magazínu Frontiers.

Odborníkům se tak dostal do rukou zcela unikátní materiál. „Povedlo se nám zaznamenat 900 sekund aktivity mozku kolem času, kdy nastala smrt," poznamenal Zemmar.

Autorský tým, který studii o činnosti mozku v okamžiku smrti připravil, ovšem uznává, že mají záznam pouze od jednoho pacienta, navíc po těžkém epileptickém záchvatu a s možným poškozením orgánů. Výsledky výzkumu je zatím těžké ověřit. Přesto si myslí, že jsou jejich závěry hodnověrné. Podle nich mohou pomoct třeba i pozůstalým v době, kdy se smiřují se smrtí blízkého člověka. „Jako neurochirurg se setkávám s úmrtím pacientů. Je nepopsatelně náročné sdělit smutné zprávy o smrti ruzrušeným pozůstalým. Takže to, co bychom si mohli vzít z našeho výzkumu, je: i když naši milovaní již navždy zavřeli oči a jsou připraveni k věčnému odpočinku, jejich mozky jim odchod ulehčily tím, že jim přehrály před očima nejkrásnější momenty jejich života," řekl Zemmar.

Mezinárodní autorský tým nové studie není prvním na světě, kdo tvrdí, že se člověku v okamžiku smrti před očima promítne celý život. V roce 2017 se stejným tvrzením přišli izraelští vědci. Ti ovšem zakládali svá zjištění na rozhovorech se sedmi lidmi, kteří téměř zemřeli a popisovali své vzpomínky na chvíle, kdy bojovali o život. Jejich studie byla nakonec vědeckou komunitou přijata velmi vlažně, přičemž někteří kritici tehdy tvrdili, že něco podobného se nedá tvrdit na základě subjektivních vzpomínek.

Studie Zemmarova týmu je tak první, která má "k ruce" hmatatelný důkaz. A každopádně také vznesla jednu zásadní otázku o smrti - kdy je člověk vlastně definitivně mrtvý? Oficiálně je člověk prohlašován za mrtvého ve chvíli, kdy mu přestane bít srdce. Problémem, na který poukázal záznam mozkové činnosti umírajícího pacienta, však je, že vzpomínky jeho mozek "přehrával" ještě třicet sekund poté, co ustala srdeční činnost. „Takže studie vznesla důležitý dotaz. Končí život ve chvíli, kdy přestane bít srdce, nebo kdy ustane mozková aktivita?," upozorňuje stanice BBC. Na tuto otázku vědci odpověď zatím nemají.